Новини
Любопитно »
Емили свали горнището и развя гол бюст в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Емили свали горнището и развя гол бюст в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

25 Септември, 2025 12:59 2 817 24

  • емили шишкова-
  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • бюст-
  • гърди-
  • гола-
  • без горнище

Риалити героинята реши да се пече на слънцето само по монокини

Емили свали горнището и развя гол бюст в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ) - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Най-разкрепостената участничка в горещото риалити "Ергенът: Любов в рая" - Емили, реши да свали дрехите без капка свян. Студентката по право свали горнището, изпъчи силиконови гърди и кръстоса очите и на мъжете, и на жените.

Актьорът Петър пръв забеляза, че Емили се изтяга топлес край басейна.

"Струва ли ми се или нашата приятелка се пече по гърди?", възкликна той и посочи към шезлонгите.

Чувството му за хумор обаче надделя над шока и той сравни гърдите на Емили с ферари, което не е редно да се държи в гаража – като ги има, да ги показва. Останалите мъже обаче реагираха по-остро на прелестите на Емили, пише Шоу Блиц.

Емили свали горнището и развя гол бюст в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Емили свали горнището и развя гол бюст в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Емили свали горнището и развя гол бюст в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

"Това момиче как ги мисли нещата?", възмути се финансистът Калоян.

"За мен това е простотия", добави лекарят Пенко, който дни по-рано горчиво се разкая за обидите си към тъмнокожата танцьорка Лили Естер.

Жените също се шашнаха при голия вид на кандидат-прокурорката от село Кравино.

"Сега е по цици, майко мила!", удиви се бившата плеймейтка Дениз, докато надничаше към полуголата Емили от прозореца на кухнята. "Къде попаднах!?", разсмя се тунингованата Ана-Шермин.

Коментарите им обаче не стигнаха до студентката по право, която се наслаждаваше на слънцето далеч от всички. Въпреки че не чу думите на риалити героите, усети погледите им. "Аз съм просто една Емили за тях, която те не могат да преглътнат", обобщи тя


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    34 0 Отговор
    Гумени ненки. Що сте ги скрили, не зная.

    13:01 25.09.2025

  • 2 Божеее , Боже

    20 0 Отговор
    А навремето сал на Салич и изпадаха тситсите у ефир ...

    13:03 25.09.2025

  • 3 Дедо

    16 0 Отговор
    Има кво да покаже момичето. Туркинята нема нищо, ма грам нема бате.

    13:05 25.09.2025

  • 4 Цъцъ

    18 0 Отговор
    Точно па Дениз да се прави на "монахиня", айде молим😅

    13:06 25.09.2025

  • 5 таксиджия 🚖

    14 5 Отговор
    Продуцентите са ѝ платили да вдигне рейтинга на предаването. Не го гледам. Емили е красиво момиче, браво. Нищо срамно няма да си покаже прелестите.

    13:06 25.09.2025

  • 6 Трол

    14 1 Отговор
    Емили заслужава да спечели формата. Другите се правят на по-католици от папата.

    13:09 25.09.2025

  • 7 Гретиния

    10 2 Отговор
    Абе опитах да го раздвижа и на трите снимки но не потръгна. Отивам за снимката на Грета, при нея няма засечки!

    Коментиран от #8

    13:14 25.09.2025

  • 8 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гретиния":

    Коя е Грета?

    Коментиран от #10

    13:17 25.09.2025

  • 9 плевен

    12 3 Отговор
    По- добре да й гледаме гърдите отколкото лицето. Бррр...

    13:19 25.09.2025

  • 10 Гретиния

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Моята Любима!

    13:20 25.09.2025

  • 11 Чичак

    4 0 Отговор
    Покажете и дупето й.
    Давайте, на мен снимките ми харесват

    13:41 25.09.2025

  • 12 Скоро ще покаже

    8 2 Отговор
    и ш у н д а т а.

    13:46 25.09.2025

  • 13 голЕ е смЕх

    7 0 Отговор
    Голям смях пада, когато платени работнички се възмущават от Премилите . Както казва народа за такива бивши работнички : " няма нищо по лошо от това, к---а за морал да ми говори" .....

    13:49 25.09.2025

  • 14 Кифлата иска да слезе от рафта и да прем

    3 0 Отговор
    Премине през поредните ръце! Обезценена стока пробваш и връщаш на рафта!

    13:50 25.09.2025

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Това ще го направи актьора!

    13:51 25.09.2025

  • 16 Тия голотии

    3 1 Отговор
    по медицинските програми ли ги въртят?

    13:52 25.09.2025

  • 17 альоха

    2 0 Отговор
    А останалите градско-околовръстни шерфантета взели да се възмущават , направо комедийка значи .

    13:52 25.09.2025

  • 18 ТИГО

    4 0 Отговор
    Все едно съм пред чалготека в Студентски град една кола няма със софииски номер ! А и тук все вишисти кой СорБоНтата кой ПАТКА кой ЮЗУ !Цвета на нацията !

    13:53 25.09.2025

  • 19 Асен

    2 2 Отговор
    Голям праз няма човек който да не е виждал бомби нищо ново под небосклона.

    14:06 25.09.2025

  • 20 Цвете

    2 0 Отговор
    НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ СИ " ВЗЕМЕ " ВСИЧКИ ИЗПИТИ. 👙🪭🩱МНОГО МАЛКО СЕ ИСКА ДА " ИЗГЛЕЖДАШ " ПОНЕ МАЛКО СТЕСНИТЕЛНА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, СЕЛЯНКИТЕ ИМАТ НИСКО САМОЧУВСТВИЕ. 🩴📺🫧

    14:07 25.09.2025

  • 21 Цвете

    2 0 Отговор
    НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ЩЕ СИ " ВЗЕМЕ " ВСИЧКИ ИЗПИТИ. 👙🪭🩱МНОГО МАЛКО СЕ ИСКА ДА " ИЗГЛЕЖДАШ " ПОНЕ МАЛКО СТЕСНИТЕЛНА. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, СЕЛЯНКИТЕ ИМАТ НИСКО САМОЧУВСТВИЕ. 🩴📺🫧

    14:10 25.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Хохохо

    0 1 Отговор
    Подуто същество

    14:20 25.09.2025

  • 24 Спете спокойно

    2 0 Отговор
    друго не съм и очаквал - всъщност очаквам сега да направи наистина прокурорска кариера, тъй като е открита информацията, че точно такива ги настаняват дебели комплексари по министерства и общини - просто защото ги обдухват и се избърсват с тях. Дава им се власт срещу плът. И то изкуствена плът с импланти и куха лейка без мозък. Спи народе. Спи спокойно

    14:29 25.09.2025