Емили свали горнището и развя гол бюст в "Ергенът: Любов в рая" (СНИМКИ)

Най-разкрепостената участничка в горещото риалити "Ергенът: Любов в рая" - Емили, реши да свали дрехите без капка свян. Студентката по право свали горнището, изпъчи силиконови гърди и кръстоса очите и на мъжете, и на жените.

Актьорът Петър пръв забеляза, че Емили се изтяга топлес край басейна.

"Струва ли ми се или нашата приятелка се пече по гърди?", възкликна той и посочи към шезлонгите.

Чувството му за хумор обаче надделя над шока и той сравни гърдите на Емили с ферари, което не е редно да се държи в гаража – като ги има, да ги показва. Останалите мъже обаче реагираха по-остро на прелестите на Емили, пише Шоу Блиц.

"Това момиче как ги мисли нещата?", възмути се финансистът Калоян.

"За мен това е простотия", добави лекарят Пенко, който дни по-рано горчиво се разкая за обидите си към тъмнокожата танцьорка Лили Естер.

Жените също се шашнаха при голия вид на кандидат-прокурорката от село Кравино.

"Сега е по цици, майко мила!", удиви се бившата плеймейтка Дениз, докато надничаше към полуголата Емили от прозореца на кухнята. "Къде попаднах!?", разсмя се тунингованата Ана-Шермин.

Коментарите им обаче не стигнаха до студентката по право, която се наслаждаваше на слънцето далеч от всички. Въпреки че не чу думите на риалити героите, усети погледите им. "Аз съм просто една Емили за тях, която те не могат да преглътнат", обобщи тя