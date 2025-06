Холивудски продуцент пребил Пи Диди, след като рапърът му се нахвърлил сексуално

Скандалите около Шон "Диди" Комбс продължават да се разрастват. Вчера американският продуцент и актьор Джеймс Къмингс публично заяви, че през 2002 г. световноизвестният рапър се е опитал да го нападне сексуално в парна баня на фитнес зала в Лос Анджелис. В ексклузивно интервю за Daily Mail Къмингс твърди, че се е стигнало до физическа саморазправа, след като Комбс проявил агресия срещу мъжа.

Случаят излиза наяве в момент, когато съдебният процес срещу Диди в Ню Йорк за трафик на хора и сексуална експлоатация тече с пълна сила – разследване, което вече продължава повече от месец. Самият Комбс категорично отрича всички отправени обвинения и чрез свои адвокати ги нарича „безпочвени“.

По думите на Къмингс, двамата се срещнали случайно във фитнеса, след като са били представени от общ познат – покойния музикален продуцент Андре Харел. Къмингс описва инцидента като неочакван и травматичен: „Влязох в парната баня, той ме погледна. Не съм мислил нищо. В следващия момент тръгна към мен, стана агресивен и се наложи да се защитя.“ По-късно персоналът на фитнеса му споделил, че Диди не е официален член, а редовно плащал в брой, за да използва само парната баня.

