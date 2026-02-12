Зуека откри свой "двойник" в Испания (СНИМКА)

Васил Василев – Зуека демонстрира чувството си за хумор с онлайн аудиторията си по уникален начин. Откакто се премести да живее на слънчевия Иберийски полуостров, актьорът не спира да изненадва феновете си с любопитни истории от новия си живот в Испания.
Разхождайки се из местен хипермаркет в Испания, той попаднал на книга със заглавие „Съдебният процес“ от испанския писател Луис Зуеко. Съвпадението във фамилиите не останало незабелязано от него, а последователите му в мрежата също намериха съвпадението за особено забавно.
„На Запад съм известен с друго име“, пошегува се Зуека, позирайки с книгата и широка усмивка на лице.
Феновете му веднага подеха закачката, като започнаха да го поздравяват за „международната му литературна кариера“ и да го питат кога е намерил време да напише роман на испански. Други пък се шегуваха, че явно е решил да завладее Европа не само със сценичния си талант, но и с писалката.
Откакто се установи в Испания, Зуека живее по-спокоен и артистичен живот, далеч от телевизионния шум у нас. Той се отдаде на рисуването и нови творчески проекти, като споделя, че понякога му липсва актьорството, но няма намерение да се връща към него.
