Зуека откри свой "двойник" в Испания (СНИМКА)

12 Февруари, 2026 14:59 1 195 10

Артистът попадна на писател с име подобно на неговия псевдоним

Зуека откри свой "двойник" в Испания (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Васил Василев – Зуека демонстрира чувството си за хумор с онлайн аудиторията си по уникален начин. Откакто се премести да живее на слънчевия Иберийски полуостров, актьорът не спира да изненадва феновете си с любопитни истории от новия си живот в Испания.

Разхождайки се из местен хипермаркет в Испания, той попаднал на книга със заглавие „Съдебният процес“ от испанския писател Луис Зуеко. Съвпадението във фамилиите не останало незабелязано от него, а последователите му в мрежата също намериха съвпадението за особено забавно.

„На Запад съм известен с друго име“, пошегува се Зуека, позирайки с книгата и широка усмивка на лице.

Феновете му веднага подеха закачката, като започнаха да го поздравяват за „международната му литературна кариера“ и да го питат кога е намерил време да напише роман на испански. Други пък се шегуваха, че явно е решил да завладее Европа не само със сценичния си талант, но и с писалката.

Откакто се установи в Испания, Зуека живее по-спокоен и артистичен живот, далеч от телевизионния шум у нас. Той се отдаде на рисуването и нови творчески проекти, като споделя, че понякога му липсва актьорството, но няма намерение да се връща към него.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Съвет на мира

    12 1 Отговор
    Треторазряден актьор и водещ. Никога и за нищо на света не се връщай в моята България. Не си желан тук.

    15:01 12.02.2026

  • 2 тоя

    10 1 Отговор
    не може ли да спре да ни притеснява със съществуването си?

    15:02 12.02.2026

  • 3 Уса

    2 2 Отговор
    Повечето испанци приличат на зуека

    15:05 12.02.2026

  • 4 Перничанин

    10 0 Отговор
    Никой не го интересува! Занимавай испанците с твоите глупости, тук никой не жали за теб.

    15:06 12.02.2026

  • 5 ей ,лицемер

    5 0 Отговор
    едно време пееше"шътъ праа да умиргаш" ,сега възмутен от бг простотията се скатава в испания.И пак търси опростачения българин за внимание. Гаден мър...ляк.

    15:10 12.02.2026

  • 6 Грозен жалък долен

    7 0 Отговор
    Защо изобщо му давате да се явява тук
    Безмилостен и жалък егоист

    15:14 12.02.2026

  • 7 Коментари на

    1 1 Отговор
    ЗАВИСТНИЦИ!

    15:38 12.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Как

    0 0 Отговор
    Суек! След като има няколко милиона евро може да живее навсякъде!

    16:08 12.02.2026

  • 10 През шнуро ми е

    0 0 Отговор
    За Зуеко.

    16:12 12.02.2026