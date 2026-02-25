Новини
Любопитно »
Хали Бери направи неочаквано секс признание

Хали Бери направи неочаквано секс признание

25 Февруари, 2026 17:31 2 653 13

  • хали бери-
  • актриса-
  • признание-
  • връзка-
  • секс

Актрисата няма намерение да "имитира"

Хали Бери направи неочаквано секс признание - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудската актриса Хали Бери заяви, че не е склонна повече да симулира удоволствие в интимните си отношения, подчертавайки, че взаимното удовлетворение е ключово в една връзка.

59-годишната носителка на „Оскар“ направи откровеното секс признание в епизод от подкаста „Sex With Emily“, където говори за личния си живот и връзката си с музиканта Ван Хънт. По думите ѝ в миналото е усещала натиск да се преструва, че изпитва оргазъм, за да удовлетвори егото на партньора си.

„Трябваше да стигнем дотам, за да се чувства той добре, че ни е довел до оргазъм. Трябваше да казваме, че сме го постигнали, за да се чувства той добре. Но какво всъщност прави това? Поставя неговите нужди пред нашите. Вече не го правя“, заявява Хали Бери.

Актрисата подчертава, че в настоящата си връзка държи на равнопоставеност. „Казвам: ‘Не, аз съм на първо място за себе си, както ти си за себе си.’ И двамата заслужаваме преживяването да е взаимно удовлетворяващо“, допълва тя.

По-рано този месец Хали Бери потвърди, че е сгодена за 55-годишния Ван Хънт, с когото са заедно от близо шест години. Новината беше съобщена по време на участието ѝ в „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ на 5 февруари, с което тя внесе яснота около слуховете, че първоначално е отказала предложение за брак.

„Имаше объркване, че той ми е предложил и аз съм казала ‘не’, но това не е вярно. Не съм казала ‘не’. Просто нямаме определена дата, но разбира се, че казах ‘да’“, поясни актрисата.

Още през юни 2025 г. Хънт разкри, че е отправил предложение, но отговорът е бил „в изчакване“. Тогава той коментира, че предложението „все още виси във въздуха“.

Хали Бери не крие, че има известни колебания по отношение на брака, след като вече три пъти е била омъжена. Първият ѝ брак е с бившия бейзболист Дейвид Джъстис (1993–1997), последван от съюз с певеца Ерик Бене (2001–2005) и с френския актьор Оливие Мартинес (2013–2016).

Въпреки това тя подчертава, че настоящата ѝ връзка е различна. „Не чувстваме, че трябва да се оженим, за да валидираме любовта си. Не е задължително“, казва актрисата. „Но мисля, че ще се оженим, защото от всички хора, за които съм била омъжена, това е човекът, за когото е трябвало да се омъжа.“

Звездата потвърди връзката си с Ван Хънт публично през септември 2020 г. чрез публикация в социалните мрежи.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ааааааа

    6 4 Отговор
    Аз рекох, че е леЗбийка!

    17:36 25.02.2026

  • 2 Хм Хм

    8 0 Отговор
    Абе Виагра да има.

    17:36 25.02.2026

  • 3 То на тия години

    11 5 Отговор
    и напикаванет0 минава за оргазъм.

    17:37 25.02.2026

  • 4 Златен мъж

    4 3 Отговор
    Анита от почивка и Бети кахъра да се ориентират за мъж от факултета, много ниши жени са това 🤭🤭🤣

    17:51 25.02.2026

  • 5 Тити

    10 0 Отговор
    Направо не съм спал от такова признание

    Коментиран от #12

    17:56 25.02.2026

  • 6 В очакване

    9 1 Отговор
    След ,като Хали Бери направи ,,неочаквано секс признание" сега сме в очакване това да направи и...Ели...

    18:05 25.02.2026

  • 7 елче твой ред е да

    8 1 Отговор
    направиш и ти
    неочаквано кекс признание

    не само да зяпаш в канчетата на другите хорица

    18:07 25.02.2026

  • 8 всичко си отива с времето

    3 2 Отговор
    тая циганка на времето беше много секси

    18:33 25.02.2026

  • 9 Хасан с големия

    6 1 Отговор
    Бих и скъсал черната п.....

    18:36 25.02.2026

  • 10 Кви оргазми

    1 1 Отговор
    С тоя плешив дядка?!? А уж по-млад от нея! В желанието си да властват над мъжете, красавици се събират с егати изчекляците!

    19:07 25.02.2026

  • 11 n√Варна

    2 0 Отговор
    Тая буля, ако я пуснат в нЕкоя нашенска махала на индоевропейци като варненската Максуда например, нЕма да се различава от тамошните жителки.

    19:09 25.02.2026

  • 12 Двама

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тити":

    Сме брато… и аз съм на твоето дередже след тази новина!

    19:18 25.02.2026

  • 13 Рогач

    0 0 Отговор
    Дръта фригидна блантия . Одъртяла е и няма мъзга . На празна бака , черпакът и е виновен.

    19:53 25.02.2026