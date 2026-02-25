Хали Бери направи неочаквано секс признание

Холивудската актриса Хали Бери заяви, че не е склонна повече да симулира удоволствие в интимните си отношения, подчертавайки, че взаимното удовлетворение е ключово в една връзка.

59-годишната носителка на „Оскар“ направи откровеното секс признание в епизод от подкаста „Sex With Emily“, където говори за личния си живот и връзката си с музиканта Ван Хънт. По думите ѝ в миналото е усещала натиск да се преструва, че изпитва оргазъм, за да удовлетвори егото на партньора си.

„Трябваше да стигнем дотам, за да се чувства той добре, че ни е довел до оргазъм. Трябваше да казваме, че сме го постигнали, за да се чувства той добре. Но какво всъщност прави това? Поставя неговите нужди пред нашите. Вече не го правя“, заявява Хали Бери.

Актрисата подчертава, че в настоящата си връзка държи на равнопоставеност. „Казвам: ‘Не, аз съм на първо място за себе си, както ти си за себе си.’ И двамата заслужаваме преживяването да е взаимно удовлетворяващо“, допълва тя.

По-рано този месец Хали Бери потвърди, че е сгодена за 55-годишния Ван Хънт, с когото са заедно от близо шест години. Новината беше съобщена по време на участието ѝ в „The Tonight Show with Jimmy Fallon“ на 5 февруари, с което тя внесе яснота около слуховете, че първоначално е отказала предложение за брак.

„Имаше объркване, че той ми е предложил и аз съм казала ‘не’, но това не е вярно. Не съм казала ‘не’. Просто нямаме определена дата, но разбира се, че казах ‘да’“, поясни актрисата.

Още през юни 2025 г. Хънт разкри, че е отправил предложение, но отговорът е бил „в изчакване“. Тогава той коментира, че предложението „все още виси във въздуха“.

Хали Бери не крие, че има известни колебания по отношение на брака, след като вече три пъти е била омъжена. Първият ѝ брак е с бившия бейзболист Дейвид Джъстис (1993–1997), последван от съюз с певеца Ерик Бене (2001–2005) и с френския актьор Оливие Мартинес (2013–2016).

Въпреки това тя подчертава, че настоящата ѝ връзка е различна. „Не чувстваме, че трябва да се оженим, за да валидираме любовта си. Не е задължително“, казва актрисата. „Но мисля, че ще се оженим, защото от всички хора, за които съм била омъжена, това е човекът, за когото е трябвало да се омъжа.“

Звездата потвърди връзката си с Ван Хънт публично през септември 2020 г. чрез публикация в социалните мрежи.