Йоанна Темелкова показа СНИМКИ от новото си начало в Испания

Актрисата Йоанна Темелкова, която изостави актьорството и започна “на чисто" зад граница, се е заела с нов и мащабен проект – изграждане на собствено студио в Испания. Това стана ясно от нейни сторита, споделени в официалния ѝ профил в Инстаграм.
“Първа копка днес! Почвам", гласи надпис към кадрите на актрисата от “Под прикритие". С хаштаг – “моето ново студио" тя показа, че новото начало за нея и семейството ѝ вече е тук. "Първа копка", написа метафорично тя към снимките от новото помещение.
На сторитата тя сподели и сина си Филип, който боядисва колона в пространството в синьо, а моментът е бил толкова специален за Йоанна, че тя обещава да не променя нищо по въпросната колона. “Тази колона остава така, както Филип я боядиса. Няма да я пипна повече", допълва Йоанна.
Припомняме, че преди да стегне куфарите, тя се сбогува с приятелите на изкуството и обяви край на 17-годишната си актьорска кариера.
"Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има "ред", нали... Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си", гласяха откровенията на Йоанна Темелкова.
За какво се подготвя вече бившата актриса, тя не издава на този етап. Дали ще продължава да използва уменията си в киното и телевизията или ще се отдаде на нов вид изкуство в Испания, предстои да научим, но засега изглежда, че тя е силно развълнувала, а мъжът ѝ Мартин Гяуров и синът им Филип са неотлъчно до нея.
