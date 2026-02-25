Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Йоанна Темелкова показа СНИМКИ от новото си начало в Испания

25 Февруари, 2026 14:58 2 029 11

Бившата актриса строи студио, но не споделя повече подробности

Йоанна Темелкова показа СНИМКИ от новото си начало в Испания - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Йоанна Темелкова, която изостави актьорството и започна “на чисто" зад граница, се е заела с нов и мащабен проект – изграждане на собствено студио в Испания. Това стана ясно от нейни сторита, споделени в официалния ѝ профил в Инстаграм.

“Първа копка днес! Почвам", гласи надпис към кадрите на актрисата от “Под прикритие". С хаштаг – “моето ново студио" тя показа, че новото начало за нея и семейството ѝ вече е тук. "Първа копка", написа метафорично тя към снимките от новото помещение.

На сторитата тя сподели и сина си Филип, който боядисва колона в пространството в синьо, а моментът е бил толкова специален за Йоанна, че тя обещава да не променя нищо по въпросната колона. “Тази колона остава така, както Филип я боядиса. Няма да я пипна повече", допълва Йоанна.

Припомняме, че преди да стегне куфарите, тя се сбогува с приятелите на изкуството и обяви край на 17-годишната си актьорска кариера.

"Слагам край на актьорската си професия и то с любов, и спокойствие! Щастлива съм. Удовлетворена съм. Взето ми е повече, отколкото ми е дадено и това е моята равносметка. За да има "ред", нали... Нищо няма да ми липсва. Сега искам да си прегърна моята душичка и да разтърся този живот, защото мога, защото го заслужавам и защото го дължа на залепените парчета в себе си", гласяха откровенията на Йоанна Темелкова.

За какво се подготвя вече бившата актриса, тя не издава на този етап. Дали ще продължава да използва уменията си в киното и телевизията или ще се отдаде на нов вид изкуство в Испания, предстои да научим, но засега изглежда, че тя е силно развълнувала, а мъжът ѝ Мартин Гяуров и синът им Филип са неотлъчно до нея.


  • 1 честен ционист

    15 7 Отговор
    Какво има да му мисли толкова и без това на студио му се вика жилище с 1 стая.

    15:00 25.02.2026

  • 2 Да беше избягала в Русия

    11 8 Отговор
    Смятайте каква кариера на актриса е имала, щом е свършила и по-зле от украинска бежанка в Испания.

    15:03 25.02.2026

  • 3 Анонимен

    8 2 Отговор
    Извинявай моите уважения за госпожата и новият и живот НОтова на снимката е някаква приземна дупка Незнам как ще го префасонира Успех

    15:04 25.02.2026

  • 4 Тити на Кака

    9 0 Отговор
    Това студио не е като ония студия...Не знам как се готвят да живеят в показаното на снимките, ама щом са решили - да са живи и здрави!

    15:10 25.02.2026

  • 5 Изкукуригал

    5 4 Отговор
    Ще става художничка като Зуека те в България с връзки не се оправили некадърниците та отишли в чужбина

    15:14 25.02.2026

  • 6 Просто човек

    4 2 Отговор
    Аз живея в Испания и ти желая много щастие и късмет тук! ❤️💛❤️

    15:36 25.02.2026

  • 7 Пенсионерка

    7 1 Отговор
    Съпругът и е внук на великия оперен певец Николай Гяуров. Признат на времето за 1 бас в света. Покорил най-известните оперни театри и твърде платежоспособна публика. Все ще имат нещо в наследство. А помещението ако е таванско за Испания е супер! Къща се устройва, важно е любов и разбирателство да има. Да са здрави и да постигат мечтите си! Не злорадствайте така, хора!

    Коментиран от #10

    15:39 25.02.2026

  • 8 изграждане на собствено студио в Испания

    4 1 Отговор
    ха честито да и върви по мед и масло
    с новата мющерия
    и да се представя добре
    да са доволни клиентите да прави пачка

    15:45 25.02.2026

  • 9 Волфганг Дремлер

    7 0 Отговор
    Дреме ми на сайдера къде живеят некадърните.

    15:48 25.02.2026

  • 10 Да таванско е

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пенсионерка":

    ДВСЙСЕ КВАДРАТА С ИЗГЛЕД КЪМ ПРАНИТЕ ГАЩИ НА КОМШИЯТА.....

    16:03 25.02.2026

  • 11 Егаси тъпата реклама на фурката

    2 0 Отговор
    Каква новина е това..... много простотия навсякъде. Егаси си затъпялата скумрия, много важно какво прави.
    .

    16:13 25.02.2026