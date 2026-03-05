Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Лъвицата в зоопарка в Благоевград почина след боледуване

Лъвицата в зоопарка в Благоевград почина след боледуване

5 Март, 2026 12:01 496 4

  • лъвица-
  • благоевград-
  • почина-
  • издъхна-
  • болест-
  • заболяване

Лъвицата Ели се е борила с двумесечно заболяване

Лъвицата в зоопарка в Благоевград почина след боледуване - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лъвицата Ели в благоевградския зоопарк е издъхнала преди ден, обявиха от ръководството на зоологическата градина.

Във вторник животното е спряло да диша, а смъртта е констатирана по-късно от служителите на зоопарка. Все още не е ясно каква е причината за смъртта на лъвицата Ели. Боледувала е от два месеца, за нея са полагани необходимите здравни грижи. Въпреки това обаче животното е починало.

Предстои ветеринари да извършат аутопсия на тялото, за да се установи точната причина за смъртта, информират още от зоопарка.

"Ели бе на 12 години, възрастна, но не и на пределна възраст. В такива пространства лъвовете живеят обикновено между 15 и 20 години. Лъвът, който е неин брат, е добре, следим непрекъснато и неговото състояние. Засега всичко с него е наред", каза за "Телеграф" директорът на зоопарка Димитър Иванов.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 село

    0 0 Отговор
    Венелина ще заеме временно нейното място, докато намерят заместничка.

    12:07 05.03.2026

  • 2 мда

    0 0 Отговор
    Дали са и да яде боkлуци от лидл и кауфланд

    12:09 05.03.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Това не са зоопаркове а концлагери за животни... и изглеждат така!

    И вместо да харчим пари за истински зоопаркове, по западен стил, където животните са в максимално доближена до естествените хабитати среда, вместо да харчим пари за съхранение на дивите животни и грижа за застрашените видове... ние харчим пари за улични кучета! По 50 милиона на година за бълхарници, които създават само проблеми!

    Плиткоумно стадо е българското!

    12:14 05.03.2026

  • 4 Чичо Али Хаменей

    0 0 Отговор
    Съболезнования на близките.

    12:17 05.03.2026