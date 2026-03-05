Лъвицата в зоопарка в Благоевград почина след боледуване

Лъвицата Ели в благоевградския зоопарк е издъхнала преди ден, обявиха от ръководството на зоологическата градина.
Във вторник животното е спряло да диша, а смъртта е констатирана по-късно от служителите на зоопарка. Все още не е ясно каква е причината за смъртта на лъвицата Ели. Боледувала е от два месеца, за нея са полагани необходимите здравни грижи. Въпреки това обаче животното е починало.
Предстои ветеринари да извършат аутопсия на тялото, за да се установи точната причина за смъртта, информират още от зоопарка.
"Ели бе на 12 години, възрастна, но не и на пределна възраст. В такива пространства лъвовете живеят обикновено между 15 и 20 години. Лъвът, който е неин брат, е добре, следим непрекъснато и неговото състояние. Засега всичко с него е наред", каза за "Телеграф" директорът на зоопарка Димитър Иванов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 село
12:07 05.03.2026
2 мда
12:09 05.03.2026
3 ДрайвингПлежър
И вместо да харчим пари за истински зоопаркове, по западен стил, където животните са в максимално доближена до естествените хабитати среда, вместо да харчим пари за съхранение на дивите животни и грижа за застрашените видове... ние харчим пари за улични кучета! По 50 милиона на година за бълхарници, които създават само проблеми!
Плиткоумно стадо е българското!
12:14 05.03.2026
4 Чичо Али Хаменей
12:17 05.03.2026