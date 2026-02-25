Кристина Апългейт вече е прикована на легло заради множествената склероза

Американската актриса Кристина Апългейт разкри, че вследствие на борбата си с множествена склероза прекарва голяма част от дните си прикована към леглото.

54-годишната звезда обяви диагнозата си през 2021 г., а оттогава говори открито за състоянието си. В интервю за списание „Пийпъл“ тя споделя, че болките, които изпитва, я държат в леглото или непосредствено до него през значителна част от деня.

Въпреки това актрисата прави усилия да излиза заради 15-годишната си дъщеря Сейди, която разчита на нея за придвижване до училище и други ангажименти. „Искам аз да я водя. Това е любимото ми нещо. Това е единственото време, което имаме само за нас“, казва Апългейт. „Казвам си: ‘Просто я закарай безопасно и се прибери, за да можеш пак да легнеш.’ И точно това правя.“

Тя подчертава, че не се опитва да представя живота си в идеализирана светлина. „Животът ми не е опакован с панделка. Понякога животът на хората, извинете за израза, е наистина труден. Опитвам се да бъда максимално честна и откровена“, заявява актрисата.

Кристина Апългейт подготвя мемоарна книга със заглавие „Ти с тъжните очи“, която ще излезе на 3 март. В нея тя разказва както за битката си с болестта, така и за трудното си детство като дете-звезда, преживяно насилие и израстване в семейство с един родител.

Актрисата е дъщеря на Нанси Приди, която се е борила със зависимост към хероин и е имала насилствен партньор. В интервюто актрисата от "Женени с деца" споделя, че ранните ѝ години са преминали в нестабилна среда. „Самотни майки, мъже, които идват и си отиват, наркотици. Не е приятно да виждаш майка си да плаче на пода, а ти самият да оставаш без грижа“, разказва тя.

По-късно и самата Кристина Апългейт попада във връзка, белязана от насилие. Тя вече е говорила публично и за покойния си приятел Лий Гривас, който почина от свръхдоза през 2008 г. на 26-годишна възраст. В подкаста си „MeSsy“, който води заедно с Джейми-Лин Сиглър, актрисата признава, че се е опитвала да му помогне, но без успех.

В новата си книга актрисата описва историята на „малко момиче с тъжни очи, което в крайна сметка става Кристина Апългейт“. По думите ѝ израстването в среда на несигурност и болка е оставило трайни следи, но също така я е изградило като личност.

Актрисата, която има дъщеря от съпруга си Мартин Ленобъл, наскоро публикува архивна снимка с майка си като малко дете, придружена с цитат от книгата: „Моята майка. Тя ме обичаше и аз знаех, че ме обича, и винаги се чувствах в безопасност с нея.“

По-рано този месец Апългейт заяви пред последователите си, че вече няма място за неискреност в думите ѝ. „Всичко, което казвам, е истина – без украса и без подтекст“, посочи тя и допълни, че чрез откровенията си се надява и други хора да намерят сили да се изправят срещу собственото си минало.