Новини
Любопитно »
Заради семейния скандал песен на Виктория Бекъм зае първото място в музикална класация (ВИДЕО)

Заради семейния скандал песен на Виктория Бекъм зае първото място в музикална класация (ВИДЕО)

24 Януари, 2026 09:51 648 5

  • виктория бекъм-
  • бруклин бекъм-
  • скандал-
  • класация-
  • първо място-
  • песен

Първият сингъл на звездата от соловата ѝ кариера се върна в класациите 25 години след издаването мъ

Заради семейния скандал песен на Виктория Бекъм зае първото място в музикална класация (ВИДЕО) - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първият солов сингъл на Виктория Бекъм се нареди на първото място в класацията на iTunes във Великобритания – успех, дошъл на фона на широко отразяваното напрежение в семейството ѝ и публичния конфликт с най-големия ѝ син Бруклин Бекъм.

Песента „Not Such an Innocent Girl“, издадена през 2001 г. като водещ сингъл от едноименния дебютен солов албум на Бекъм, оглави британския iTunes на 22 януари, след като само дни по-рано се намираше на шеста позиция. За постижението съобщава US Weekly, като отбелязва, че зад рязкото изкачване стои координирана фенска кампания в подкрепа на дизайнерката и бивша членка на Spice Girls.

До този момент Виктория Бекъм беше единствената от групата, която не беше оглавявала класация със солов сингъл – факт, често отбелязван от музикалните медии през годините. Символичното първо място дойде повече от две десетилетия след активния ѝ музикален период и в момент, в който името ѝ отново е във фокуса на общественото внимание.

Подкрепа публично демонстрира и по-малкият ѝ син Круз Бекъм, който използва песента в Instagram Stories в деня на изкачването ѝ до върха. Публикацията, придружена от изображение на кенче Guaraná Antarctica, беше възприета от фенове и медии като знак за семейна солидарност на фона на продължаващото напрежение.

Успехът на сингъла съвпада с активна онлайн подкрепа за Виктория Бекъм след изявленията на Бруклин, който наскоро публично обвини родителите си, включително Дейвид Бекъм, че упражняват контрол върху личния му живот и не проявяват уважение към съпругата му Никола Пелц Бекъм.

Заради семейния скандал песен на Виктория Бекъм зае първото място в музикална класация (ВИДЕО)

Бруклин твърди, че напрежението между него и родителите му е съществувало още преди сватбата му с Никола Пелц през 2022 г. Сред обвиненията са, че Виктория Бекъм се е отказала в последния момент от изработката на булчинската рокля, както и твърдения за неподходящо поведение по време на тържеството. Той също така заяви, че е бил подлаган на натиск да се откаже от права, свързани с фамилното си име – ход, който според него би засегнал бъдещето на собственото му семейство.

Към момента Дейвид и Виктория Бекъм не са направили официален публичен коментар по обвиненията. Междувременно музикалният успех на „Not Such an Innocent Girl“ беше интерпретиран от част от наблюдателите като знак за силната обществена подкрепа за Виктория Бекъм в период на лични и семейни сътресения, както и като рядък, но показателен обрат в нейната музикална кариера.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дреме ми

    3 0 Отговор
    За лйглюто на бекъм

    09:54 24.01.2026

  • 2 Бети кахърена сватба

    2 0 Отговор
    Певеца като каза айде всички кахъри на хорото , и всички станаха 🤭🤣🤣🤣🥳🤣🤣🤭🤣🥳

    10:05 24.01.2026

  • 3 БАРС

    3 0 Отговор
    УЖАС ! НИ КРАСОТА НИТО МУЗИКА.НО КРАСОТА ТО АНГЛИЧАНИТЕ ТАКА СИ Я НЯМАТ А МУЗИКАТА НАПОАВО 0.

    10:09 24.01.2026

  • 4 Каква важна новина

    3 0 Отговор
    клечката на Бекъм пак се прочула.
    Забравиха как вя гащи през стъклото на такси в Лондон…
    Айсикт..

    10:29 24.01.2026

  • 5 ОЧЕВИДЕЦ

    1 0 Отговор
    Аааа, значи имало поза от такива драми и новини по тях.Много ни интересуват и добре, че ни ги натрапвате ежедневно, та знаем кои са тези

    10:42 24.01.2026