Заради семейния скандал песен на Виктория Бекъм зае първото място в музикална класация (ВИДЕО)

Първият солов сингъл на Виктория Бекъм се нареди на първото място в класацията на iTunes във Великобритания – успех, дошъл на фона на широко отразяваното напрежение в семейството ѝ и публичния конфликт с най-големия ѝ син Бруклин Бекъм.

Песента „Not Such an Innocent Girl“, издадена през 2001 г. като водещ сингъл от едноименния дебютен солов албум на Бекъм, оглави британския iTunes на 22 януари, след като само дни по-рано се намираше на шеста позиция. За постижението съобщава US Weekly, като отбелязва, че зад рязкото изкачване стои координирана фенска кампания в подкрепа на дизайнерката и бивша членка на Spice Girls.

До този момент Виктория Бекъм беше единствената от групата, която не беше оглавявала класация със солов сингъл – факт, често отбелязван от музикалните медии през годините. Символичното първо място дойде повече от две десетилетия след активния ѝ музикален период и в момент, в който името ѝ отново е във фокуса на общественото внимание.

Подкрепа публично демонстрира и по-малкият ѝ син Круз Бекъм, който използва песента в Instagram Stories в деня на изкачването ѝ до върха. Публикацията, придружена от изображение на кенче Guaraná Antarctica, беше възприета от фенове и медии като знак за семейна солидарност на фона на продължаващото напрежение.

Успехът на сингъла съвпада с активна онлайн подкрепа за Виктория Бекъм след изявленията на Бруклин, който наскоро публично обвини родителите си, включително Дейвид Бекъм, че упражняват контрол върху личния му живот и не проявяват уважение към съпругата му Никола Пелц Бекъм.

Бруклин твърди, че напрежението между него и родителите му е съществувало още преди сватбата му с Никола Пелц през 2022 г. Сред обвиненията са, че Виктория Бекъм се е отказала в последния момент от изработката на булчинската рокля, както и твърдения за неподходящо поведение по време на тържеството. Той също така заяви, че е бил подлаган на натиск да се откаже от права, свързани с фамилното си име – ход, който според него би засегнал бъдещето на собственото му семейство.

Към момента Дейвид и Виктория Бекъм не са направили официален публичен коментар по обвиненията. Междувременно музикалният успех на „Not Such an Innocent Girl“ беше интерпретиран от част от наблюдателите като знак за силната обществена подкрепа за Виктория Бекъм в период на лични и семейни сътресения, както и като рядък, но показателен обрат в нейната музикална кариера.