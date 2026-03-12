Жесток скандал избухна между жените на Ергена Мартин-Елвиса - Даниела и Йоана (СНИМКИ)

Лют скандал се разрази между настоящата и бившата половинка на Мартин Николов-Елвиса, който бързо се превърна в публична война в социалните мрежи, предава Woman.bg.

Йоана Илиева, която от отхвърлена бивша на Елвиса му стана пак настояща, и избраницата му от четвъртия сезон на риалити формата „Ергенът“ – Даниела Рупецова, си отправиха сериозни обвинения, като в публичното пространство бяха разпространени техни чатове и аудио съобщения.



Конфликтът избухна, след като Йоана обвини Даниела, че я тормози чрез фалшив профил. Повод за нападките стана коментар под видео на Илиева, в който се твърди, че тя е копирала съдържание от Рупецова.





Според 21-годишната инфлуенсърка именно Даниела стои зад анонимния акаунт. Като доказателство тя посочва, че профилът има само деветима последователи, сред които са сестрата на Рупецова и бившият ѝ приятел Николай. Тя показа и подробности за акаунта, който е регистриран на имейл, започващ с "д", а последните цифри от номера, свързан с него, са същите като стария телефонен номер на Даниела.

„Под публикацията ми се появиха обвинения, че копирам Даниела Рупецова. Нека започна оттам, че видеото, за което става дума, е световен тренд и се използва от множество създатели на съдържание. Второ – нямам никаква причина да копирам въпросната Даниела, защото за мен тя не е нито пример, нито ми е ориентир. Към този момент, и не само, ми е напълно безразлична“, коментира Йоана.

Йоана допълни, че преди месеци Рупецова многократно се е опитвала да установи контакт с нея. Освен че ѝ е звъняла и писала, Даниела я е молила за контактите на нейния PR и дори я е канила на обяд. „Скъпа, в събота съм запазила маса за новия испански ресторант в Бояна, много е готин. Ако ти се идва – ще се радвам“, се казва в едно от съобщенията, изпратени от Рупецова.

Пред своите последователи Йоана поясни: „Имала е контакт с мен, звъняла ми е, писала ми е, включително ме е питала за контакти с хора, с които аз съм работила“.

Даниела Рупецова обаче отрече категорично обвиненията. Тя заяви, че не е толкова наивна, за да пише от фалшив профил и изрази недоволство, че Йоана публикува чатове и информация „на парче“.

От своя страна Даниела разпространи записи от телефонни разговори с Йоана, в които става ясно, че двете всъщност са поддържали близки отношения и са обсъждали други участнички от „Ергенът“. В едно от съобщенията Йоана коментира някои от жените в предаването. „Мене ме дразнят другите, как ти се дразнят, че ги наигра, понеже са толкова прости и тъпи. Тая Анна-Мария е толкова противна, че просто не е истина, като абсолютен мъж е. Силвия и тя като клюкарка седеше за едно нищо, за безплатната почивка. Беше супер грозно и да бъдеш нападната от продукцията и Ники Николов да вади някакви чатове“, казва сегашната партньорка на Мартин Николов.

Тя не спира до тук и споделя мнението си и за продуцента на предаването Ники Николов: „Ники Николов е много лицемерен и гаден човек, според мене. Той си говори на всеки, каквото му харесва и просто гледа да прецака всичките. Всички ни е използвал.“

Според нея образът на Даниела като меркантилна жена е бил умишлено създаден от продукцията, за да се изгради персонаж на „алчната жена“, която да бъде избрана, а след това публично осъдена. „Всяка една жена си иска пари, няма какво да се лъжем, просто ти си го каза по директен начин“, казва още Йоана в разговора с победителката в "Ергенът" 4.

Добрата атмосфера между двете обаче очевидно е останала някъде в архива на старите чатове, защото днес отношенията им изглеждат достатъчно обтегнати, за да се стигне до взаимни обвинения в копиране и онлайн нападки. Сега публичната война в социалните мрежи между двете е във вихъра си, а последователите им с интерес очакват да видят дали скандалът ще има продължение.

В последствие Йоана публикува снимки на женен мъж с две деца, с когото Даниела Рупецова има връзка и я заплаши със съд, задето публикува откъс от личен разговор, за който Илиева не е знаела, че е бил записван.

Междувременно Мартин Елвиса не остана безучастен към репликите, с които двете дами взаимно се обстрелват. Скандалът изкара извън нерви и самия него, а темата стана централна в коментарното студио на риалитито, излъчвано в рамките на „Преди обед“.



Самият Елвиса взе страна в спора, като не изпусна възможност за пореден път да разкости Даниела Рупецова. „Морално ли е въпросната госпожа „Круела" да записва едно момиче дни след финала на „Преди обед" и след това пускат тези записи една година по-късно. Морално ли е, законно ли е?“, попита риторично той. Мартин също така подчерта, че не е одобрявал комуникацията между Йоана и Даниела.

„Аз на Йоана ѝ се накарах вкъщи, че е контактувала с тази Даниела. Мъжете, с които се е занимавала, нека да внимават – че може и тях да е записала и да ги унижи след една година“, коментира Елвиса. Той изрази мнение, че популярността на Рупецова се дължи именно на неговото участие в предаването.„За жалост Даниела аз я направих известна“, заяви Мартин.

Скандалът между двете дами предизвика вълна от реакции сред почитателите на „Ергенът“, които с интерес следят всяка нова подробност и очакват да видят дали публичната война ще продължи.