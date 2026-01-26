Натали Портман обвини „Оскар"-ите в пренебрежение към жените режисьори

Актрисата Натали Портман отправи остри критики към Американската филмова академия заради ограниченото присъствие на жени режисьори сред номинациите за наградите Оскар за 2026 г., съобщава сп. „Пийпъл“.

Повод за коментара ѝ стана фактът, че Клои Чжао е единствената жена, включена в традиционно доминираната от мъже категория за най-добър режисьор. Портман повдигна темата по време на представянето на новия си филм „Галеристката“ на кинофестивала Сънданс, като подчерта, че проблемът далеч не е изолиран.

„Бариерите са видими на всяко ниво“, заяви актрисата в интервю за Variety, като не скри разочарованието си от тазгодишните номинации. По думите ѝ голяма част от най-силните и запомнящи се филми през изминалата година са режисирани от жени, но въпреки това не са получили признание от Академията.

Сред пренебрегнатите продукции Портман открои „Хеда“ на Ниа ДаКоста и „Заветът на Ан Лий“ на Мона Фастволд, които според нея заслужават място сред водещите режисьорски постижения на годината. В крайна сметка Клои Чжао, номинирана за филма си „Хамнет“, ще се съревновава с Джош Сафди („Върховният Марти“), Пол Томас Андерсън („Битка след битка“), Йоаким Триер („Сантиментална стойност“) и Райън Куглър („Грешници“).

Показателно за дисбаланса е и фактът, че сред десетте заглавия, номинирани за най-добър филм, „Хамнет“ остава единствената продукция, режисирана от жена.

В разговора си Натали Портман коментира и по-широкия контекст на съвременното кино, отбелязвайки, че създаването на филми става все по-предизвикателно. Тя посочи трудния достъп до финансиране, ожесточената конкуренция за участие във фестивали и липсата на последващо внимание дори към качествени проекти като системен проблем.

Въпреки това актрисата подчерта значението на професионалната солидарност и сътрудничеството между жените в индустрията. По думите ѝ работата в екип с повече жени на снимачната площадка създава особена творческа среда, която допринася за по-силни и автентични филмови резултати.