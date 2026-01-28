На 28 януари 1596 г. умира Сър Франсис Дрейк - една от най-значимите и противоречиви фигури в английската история.
Той е прочут мореплавател, изследовател и политик, когото испанците наричат с ужас „Ел Драке“ (Драконът) заради неговото безмилостно пиратство.
Дрейк е първият англичанин и вторият човек в света (след Магелан), обиколил земното кълбо (1577–1580). Пътуването му с флагмана „Златната кошута“ (Golden Hind) носи на английската корона колосална печалба.
За своите подвизи е посветен в рицарство от кралица Елизабет I на 4 април 1581 г. директно на борда на своя кораб.
Като вицеадмирал играе решаваща роля в разгрома на Испанската армада през 1588 г. Година по-рано извършва дързък набег в пристанището Кадис, унищожавайки 30–40 испански кораба.
Неговото име носи протокът Дрейк между Южна Америка и Антарктида, който той открива случайно, след като буря отнася кораба му на юг.
Той също така обявява територия в днешна Калифорния за английско владение под името „Нови Албион“.
Бил е кмет на Плимут и член на Парламента.
В началото на кариерата си участва в едни от първите английски експедиции за търговия с роби от Африка към Америка.
Франсис Дрейк умира от дизентерия на 28 януари 1596 г. край бреговете на Панама и е погребан в морето в оловен ковчег, който не е открит и до днес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #5
10:05 28.01.2026
Коментиран от #6
10:06 28.01.2026
10:07 28.01.2026
4 Селянина с колелото
Това ли ни е примера сега, да грабим, лъжем и изнудваме, новореалните ценности. Не благодаря.
10:08 28.01.2026
5 морския
До коментар #1 от "Платен провокатор":ами, чети повечко ! минал е през т.н. "Магеланов проток" ! и аз съм минавал оттам .
Коментиран от #14
10:09 28.01.2026
До коментар #2 от "славни години":Ти е тъпотията само! Сигурно си неосъществена мутра, с мечти за такава!
10:10 28.01.2026
10:30 28.01.2026
10:37 28.01.2026
10:41 28.01.2026
10:48 28.01.2026
Дрейк не е пират в смисъла на думата, която вие знаете от тъпи филмчета за Червената брада.
Той е КАПЕР - държавно оторизиран да напада, разрушава и ограбва испански галеони, просто защото Испания по това време е враг на Англия.
Дори корабите му издигат английският флаг в битка. Просто не е номинално зачислен (тогава, преди разгрома на испанската армада) в английският флот, а е с флотилия от частни кораби (макар и да има финансиране от короната).
А протокът Дрейк е огромното водно пространство, свързващо Атлантика с Тихи океан - на около 200 км южно от Магелановия проток, който минава през Чили.
Коментиран от #13
10:57 28.01.2026
а не безсмислени пълнежи
от поредица изказващи се бръмбари калинки
вслушвайте се в гласа на клиентите ви!
11:08 28.01.2026
До коментар #11 от "мдаааам":Прочети историята на Англия ,Елизабет и Дрейк. Много е увлекателна ,поне за мен.
11:09 28.01.2026
До коментар #5 от "морския":Магелановия проток и протока Дрейк, не са ли различни места?
11:23 28.01.2026