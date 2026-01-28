На 28 януари 1596 г. умира Сър Франсис Дрейк - една от най-значимите и противоречиви фигури в английската история.

Той е прочут мореплавател, изследовател и политик, когото испанците наричат с ужас „Ел Драке“ (Драконът) заради неговото безмилостно пиратство.



Дрейк е първият англичанин и вторият човек в света (след Магелан), обиколил земното кълбо (1577–1580). Пътуването му с флагмана „Златната кошута“ (Golden Hind) носи на английската корона колосална печалба.



За своите подвизи е посветен в рицарство от кралица Елизабет I на 4 април 1581 г. директно на борда на своя кораб.

Като вицеадмирал играе решаваща роля в разгрома на Испанската армада през 1588 г. Година по-рано извършва дързък набег в пристанището Кадис, унищожавайки 30–40 испански кораба.

Неговото име носи протокът Дрейк между Южна Америка и Антарктида, който той открива случайно, след като буря отнася кораба му на юг.

Той също така обявява територия в днешна Калифорния за английско владение под името „Нови Албион“.

Бил е кмет на Плимут и член на Парламента.

В началото на кариерата си участва в едни от първите английски експедиции за търговия с роби от Африка към Америка.

Франсис Дрейк умира от дизентерия на 28 януари 1596 г. край бреговете на Панама и е погребан в морето в оловен ковчег, който не е открит и до днес.