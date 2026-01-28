Новини
28 януари 1596 г.: Умира Сър Франсис Дрейк - една от най-значимите и противоречиви фигури в английската история

28 Януари, 2026

  • сър франсис дрейк-
  • пират-
  • политик-
  • мореплавател

Той е прочут мореплавател, изследовател и политик, когото испанците наричат с ужас „Ел Драке“ (Драконът) заради неговото безмилостно пиратство

28 януари 1596 г.: Умира Сър Франсис Дрейк - една от най-значимите и противоречиви фигури в английската история - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

На 28 януари 1596 г. умира Сър Франсис Дрейк - една от най-значимите и противоречиви фигури в английската история.

Той е прочут мореплавател, изследовател и политик, когото испанците наричат с ужас „Ел Драке“ (Драконът) заради неговото безмилостно пиратство.

Дрейк е първият англичанин и вторият човек в света (след Магелан), обиколил земното кълбо (1577–1580). Пътуването му с флагмана „Златната кошута“ (Golden Hind) носи на английската корона колосална печалба.

За своите подвизи е посветен в рицарство от кралица Елизабет I на 4 април 1581 г. директно на борда на своя кораб.

Като вицеадмирал играе решаваща роля в разгрома на Испанската армада през 1588 г. Година по-рано извършва дързък набег в пристанището Кадис, унищожавайки 30–40 испански кораба.

Неговото име носи протокът Дрейк между Южна Америка и Антарктида, който той открива случайно, след като буря отнася кораба му на юг.

Той също така обявява територия в днешна Калифорния за английско владение под името „Нови Албион“.

Бил е кмет на Плимут и член на Парламента.

В началото на кариерата си участва в едни от първите английски експедиции за търговия с роби от Африка към Америка.

Франсис Дрейк умира от дизентерия на 28 януари 1596 г. край бреговете на Панама и е погребан в морето в оловен ковчег, който не е открит и до днес.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Платен провокатор

    6 1 Отговор
    Реално Магелан умира по пътя, и може да се смята Дрейк за първи. Ако обаче сме честни екипажа на Магелан, трябва да се смятат за първите обиколили света. Интересно е от къде е минал Магелан, ако не през протока Дрейк?

    Коментиран от #5

    10:05 28.01.2026

  • 2 славни години

    4 0 Отговор
    тук бешлици и евнуси къпели султана .

    Коментиран от #6

    10:06 28.01.2026

  • 3 морския

    17 0 Отговор
    узаконен престъпник ! нищо чудно в едно престъпно кралство !

    10:07 28.01.2026

  • 4 Селянина с колелото

    13 1 Отговор
    испанците наричат с ужас „Ел Драке“ (Драконът) заради неговото безмилостно пиратство

    Това ли ни е примера сега, да грабим, лъжем и изнудваме, новореалните ценности. Не благодаря.

    10:08 28.01.2026

  • 5 морския

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Платен провокатор":

    ами, чети повечко ! минал е през т.н. "Магеланов проток" ! и аз съм минавал оттам .

    Коментиран от #14

    10:09 28.01.2026

  • 6 Славна

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "славни години":

    Ти е тъпотията само! Сигурно си неосъществена мутра, с мечти за такава!

    10:10 28.01.2026

  • 7 Това е същността

    10 0 Отговор
    Какво противоречиво има? Държавно оторизиран ПИРАТ. Това е същността на Британия.

    10:30 28.01.2026

  • 8 456

    6 1 Отговор
    Пиратството на Англия е известно от векове ,както и нейното лицемерие. Да поясня ,че тогава пиратството е забранено със закон ,но това не пречи на Елизабет да поощрява Дрейк, а други да увисват на бесилото. Историята що годе на много кратко е дадена. Нищо не се променило за 500+ години.

    10:37 28.01.2026

  • 9 мдааааааааа

    5 1 Отговор
    Един от пиратите на кралицата. Пиратстваш си и си даваш пая на кралицата.

    10:41 28.01.2026

  • 10 ИВАН

    4 0 Отговор
    Ами такъв е света, едни народи се трудят неуморно, а други си развяват черния пиратски флаг, същото е и с хората, едни робуват и се трепят от работа за единия хляб, а други не работят и пак са затрупани от пари.

    10:48 28.01.2026

  • 11 мдаааам

    1 1 Отговор
    Нещо не сте разбрали, ама така е, който не чете.
    Дрейк не е пират в смисъла на думата, която вие знаете от тъпи филмчета за Червената брада.
    Той е КАПЕР - държавно оторизиран да напада, разрушава и ограбва испански галеони, просто защото Испания по това време е враг на Англия.
    Дори корабите му издигат английският флаг в битка. Просто не е номинално зачислен (тогава, преди разгрома на испанската армада) в английският флот, а е с флотилия от частни кораби (макар и да има финансиране от короната).
    А протокът Дрейк е огромното водно пространство, свързващо Атлантика с Тихи океан - на около 200 км южно от Магелановия проток, който минава през Чили.

    Коментиран от #13

    10:57 28.01.2026

  • 12 браво писаре

    1 0 Отговор
    а такива статии за вашите читатели
    а не безсмислени пълнежи
    от поредица изказващи се бръмбари калинки

    вслушвайте се в гласа на клиентите ви!

    11:08 28.01.2026

  • 13 456

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "мдаааам":

    Прочети историята на Англия ,Елизабет и Дрейк. Много е увлекателна ,поне за мен.

    11:09 28.01.2026

  • 14 Платен провокатор

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "морския":

    Магелановия проток и протока Дрейк, не са ли различни места?

    11:23 28.01.2026