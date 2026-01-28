Наградиха Виктория Бекъм с френския Орден за изкуство и литература

Виктория Бекъм - бившата певица от "Спайс гърлс", преквалифицирала се в модна дизайнерка, получи френския Орден за изкуство и литература, на фона на продължаващия конфликт в семейството с най-големия им син Бруклин Бекъм, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

На церемонията по награждаването Дейвид Бекъм каза, че никой не заслужава това признание повече от съпругата му, допълва БТА. До майка си в този момент бяха останалите деца на Виктория Бекъм - синовете ѝ Ромео и Круз, и дъщеря ѝ Харпър. Както можеше да се очаква Бруклин и съпругата му Никола Пелц не бяха сред присъстващите.

Споделяйки галерия със снимки от церемонията в Париж, на която присъства и глобалният редакционен директор на списание "Вог" Анна Уинтур, Дейвид Бекъм написа: "Много се гордеем с теб и с всичко, което си постигнала, Виктория Бекъм. Да бъдеш обявена за Кавалер на Ордена за изкуство и литература от френското Министерство на културата... никой не го заслужава повече от теб. Обичаме те".

В речта си 51-годишната Виктория Бекъм, известна с едноименната си луксозна марка, каза: "Много се гордея, че съм британка, но Франция е едно от малкото места, където модата се третира със сериозността, която заслужава като форма на изкуство".

По повод награждаването си Виктория Бекъм написа по-рано в Инстаграм: "За мен е голяма чест да бъда обявена за Кавалер на Ордена за изкуство и литература от френското Министерство на културата. Винаги съм се възхищавала дълбоко на френската естетика и сериозността, с която тя третира модата".

"Затова, да получа признание и да бъда приета по този начин, е огромна привилегия, която отразява десетилетия на ангажираност и всеотдайност. Изказвам искрената си благодарност на френския министър на културата Рашида Дати за тази чест. Благодаря и на бизнес партньорите, които повярваха в мен, на семейството ми и особено на Дейвид - моя съпруг и първоначален инвеститор. Не мога да бъда по-благодарна, вие сте всичко за мен", написа още дизайнерката.

Виктория Бекъм се прочу през 90-те години като част от поп групата "Спайс гърлс", известна с хитове като Wannabe, 2 Become 1 и Say You'll Be There. През 2008 г. съпругата на Дейвид Бекъм основа собствения си моден бранд.