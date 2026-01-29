Ники Минаж застана до Доналд Тръмп и обяви, че е най-големият му фен (СНИМКИ)

Рап звездата Ники Минаж публично демонстрира политическите си симпатии, като за първи път застана на официална правителствена сцена в подкрепа на президента Доналд Тръмп. По време на събитие на Министерството на финансите на САЩ във Вашингтон, посветено на представянето на новата инвестиционна инициатива „Trump Accounts“, изпълнителката излезе на трибуната и отправи директно послание към държавния глава.

„Вероятно съм най-големият фен на президента и това няма да се промени“, заяви Минаж пред публиката. Тя подчерта, че негативните реакции срещу позицията ѝ не я разколебават, а напротив – засилват решимостта ѝ да застане открито зад Тръмп. Изявлението ѝ бе посрещнато с аплодисменти от присъстващи представители на бизнес среди, политически донори и поддръжници на администрацията.

Според американски медии рапърката е била специално поканена като публично лице с влияние сред по-младата аудитория и сред избиратели извън традиционния републикански електорат. По време на събитието тя е присъствала и на закрита среща с президента и представители на икономическия му екип, на която е била обсъдена ролята на публични фигури и предприемачи в популяризирането на програмата „Trump Accounts“, насочена към насърчаване на индивидуалните инвестиции и спестявания.

Появата ѝ редом до Дондалд Тръмп предизвика широк обществен отзвук, включително заради противоречивия ѝ личен и публичен профил. В минали интервюта Минаж е признавала, че е влязла нелегално в САЩ в ранните години от кариерата си, а през 2024 г. заяви, че все още не притежава американско гражданство. Тези обстоятелства засилиха дебата около участието ѝ в официално правителствено събитие и подхраниха въпроси дали подкрепата ѝ за Тръмп има и прагматичен, а не само идеологически характер.