Майката на Натали Трифонова показа малкия Арън СНИМКИ

Майката на Натали Трифонова – Ванина, за първи път показа внука си - малкия Арън – сина на мотосъстезателя Мартин Чой и синоптичката, който вече е на 4 месеца, пише Intrigi.bg.
Въпреки че е скрила очите на бебето, Ванина не е устояла на изкушението да сподели няколко кадъра с внучето си в социалните мрежи. Снимките веднага предизвикаха вълна от коментари, тъй като това са едни от малкото публични моменти, в които малкият Арън изобщо се появява, макар и частично.
И Натали, и майка ѝ са категорични в желанието си да запазят личното пространство на детето. Лицето му не се показва, детайли се спестяват, а всяка снимка е внимателно подбрана.
Връзката между Мартин Чой и Натали Трифонова дълго време се пазеше в тайна, а новината за бременността и раждането на първото им дете дойде като изненада за феновете.
Това, което най-много озадачава феновете обаче, е липсата на каквато и да е споделена информация от страна на Чой относно сина му в социалните мрежи и публичното пространство.
