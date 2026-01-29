Майката на Натали Трифонова показа малкия Арън СНИМКИ

Новини
И Натали, и майка ѝ са категорични в желанието си да запазят личното пространство на детето, лицето му не се показва

Майката на Натали Трифонова – Ванина, за първи път показа внука си - малкия Арън – сина на мотосъстезателя Мартин Чой и синоптичката, който вече е на 4 месеца, пише Intrigi.bg.

Въпреки че е скрила очите на бебето, Ванина не е устояла на изкушението да сподели няколко кадъра с внучето си в социалните мрежи. Снимките веднага предизвикаха вълна от коментари, тъй като това са едни от малкото публични моменти, в които малкият Арън изобщо се появява, макар и частично.

И Натали, и майка ѝ са категорични в желанието си да запазят личното пространство на детето. Лицето му не се показва, детайли се спестяват, а всяка снимка е внимателно подбрана.

Връзката между Мартин Чой и Натали Трифонова дълго време се пазеше в тайна, а новината за бременността и раждането на първото им дете дойде като изненада за феновете.

Това, което най-много озадачава феновете обаче, е липсата на каквато и да е споделена информация от страна на Чой относно сина му в социалните мрежи и публичното пространство.


  • 1 Не ги разбирам

    8 0 Отговор
    Пускат снимки и крият лицето какъв е смисъла да го показват

    Коментиран от #4

    11:25 29.01.2026

  • 2 От самото

    9 0 Отговор
    му раждане показват части от тялото на на бебето , панаири , тържества , балони и химии , всичко , от което няма нужда , личното му пространство били искали да пазят ?

    Коментиран от #7

    11:30 29.01.2026

  • 3 Санде Версачето

    7 0 Отговор
    Арън е кръстен на пра дядо си Айвънхоу сигурно...?

    Коментиран от #5

    11:31 29.01.2026

  • 4 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не ги разбирам":

    Да съ види, че булката ней ялова. Ма не показаа бел чаршаф с червено след сватбата, явно ней била честна.

    11:35 29.01.2026

  • 5 Абе не бе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Санде Версачето":

    Арън Мартинов Чой.

    11:36 29.01.2026

  • 6 Абе

    5 0 Отговор
    Ама и бабата е арна.

    Коментиран от #8

    11:38 29.01.2026

  • 7 Бай Ху (By Who)

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "От самото":

    Господине, и ас като прочетох малкия Арън и помислих, че ще показват част от тялото.

    11:45 29.01.2026

  • 8 хъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Абе":

    Дърта, ама се озърта. Кладенеца й е пресъхнал, ама с кремчета става.

    11:45 29.01.2026

  • 9 Мисля

    2 0 Отговор
    До къде стигнахме,да ни занимават с детето на някаква чела някога прогнози по телевизията! Ужас! И най-вече отвращението на Тая от всичко българско, включително и българските имена! А има толкова много истински българки допринесли нещо на страната ни! Защо даме интересува някаква меркантилна особа?

    11:45 29.01.2026