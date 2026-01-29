Новини
Любопитно »
Маги Сидерова показа присадения си пръст (СНИМКИ)

Маги Сидерова показа присадения си пръст (СНИМКИ)

29 Януари, 2026 15:31 1 424 7

  • маги сидерова-
  • модел-
  • мисис българия-
  • присаждане-
  • пръст

Фитнес мадамата публикува нови снимки, на които се вижда, че средният ѝ пръст е възстановен

Маги Сидерова показа присадения си пръст (СНИМКИ) - 1
Снимки: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мисис България 2003 Маги Сидерова публикува скорошни снимки в социалните мрежи, на които ясно се вижда, че средният пръст на лявата ѝ ръка, който дълго време беше сериозно осакатен, вече има възстановен връх, пише Intrigi.bg.

Белегът от операцията е едва видим, а мястото, откъдето е „пришита“ липсващата част, подсказва, че става дума за хирургична реконструкция, а не за естествено заздравяване. За да го прикрие, тя носи специален пръстен на мястото на белега.

Припомняме, че преди време фитнес моделката загуби крайната част на пръста си – от последната фаланга нагоре. Инцидентът така и не беше официално обяснен от самата нея, но по снимките ѝ ясно личеше, че нокътят липсва и пръстът е трайно увреден.

Преди повече от година Маги пусна стори с превързана ръка и със сълзи в очите призна, че тренира упорито, за да не допусне атрофия, без обаче да разкрива, че част от пръста ѝ е била ампутирана.

Според информация от близки травмата е станала по време на тренировка във фитнес зала, където тежест е премазала окончанието на средния пръст. Съседният пръст също е бил засегнат, но лекарите са успели да го спасят. За най-тежко пострадалия обаче се е наложило хирургично отстраняване на фалангата.

Маги Сидерова показа присадения си пръст (СНИМКИ)

Новите кадри пораждат логичния въпрос – как е възстановена липсващата част? Специалисти коментират, че при подобни случаи е възможна сложна реконструктивна операция с присаждане на тъкан, а в някои редки случаи – и на донорска кост и кожа, за да се оформи отново пръстът функционално и естетически. Фактът, че дълго време Маги е била без тази част, а сега внезапно се появява оформена фаланга с ясно видим хирургичен шев, навежда на мисълта, че е преминала през именно такава процедура.

Близки до Маги Сидерова разказват, че тя приема ситуацията философски и без излишна драма. „Знае, че можеше да бъде много по-лошо. Благодарна е, че ръката ѝ е спасена и че вече се възстановява“, споделят те.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    12 0 Отговор
    Егати кви нещастни хорица има в БГ то , какъв безсмислен и сбъркан живот живеят ....в София има клошари с по смислен и пълноценен живот и битие !!!

    15:36 29.01.2026

  • 2 новия пръст

    8 0 Отговор
    от къде го извади?

    15:40 29.01.2026

  • 3 мдаааа

    4 0 Отговор
    Сега , най-важно е , да го кисне ...

    15:49 29.01.2026

  • 4 Роза

    4 0 Отговор
    Подобна травма може да се случи на всеки,но не всеки има пари за сложни операции!Ако нямаш пари,оставаш си със саката ръка и толкоз!

    15:50 29.01.2026

  • 5 Закон

    6 1 Отговор
    Богат и интелигентен мъж никога няма да допусне в живота и дома си глупава ниски интелигентна българка. Хубаво е да знаят някой жени това да не изпадат в илюзии и подвеждащи мисли. 🤭

    15:50 29.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Маги

    3 0 Отговор
    Хейтърите внимавайте да не се разгащим и да ви подадем другия, който съм си присадила!

    16:01 29.01.2026