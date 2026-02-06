Новини
Любопитно »
Ашли Греъм отново под светлината на прожекторите: Фенове обсъждат нова снимка в Instagram

Ашли Греъм отново под светлината на прожекторите: Фенове обсъждат нова снимка в Instagram

6 Февруари, 2026 12:44 1 246 9

  • ашли греъм-
  • напълняла-
  • plus size-
  • модел-
  • целулит

Последователите ѝ не пропуснаха да коментират фигурата ѝ

Ашли Греъм отново под светлината на прожекторите: Фенове обсъждат нова снимка в Instagram - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната plus-size красавица Ашли Греъм за пореден път предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като сподели нов кадър, на който позира с елегантни кафяви панталони и цветен топ с открити рамене. Моделът, който неведнъж е вдъхновявал милиони жени по света със своята увереност и естествена визия, този път се оказа обект на критики заради външния си вид. Снимката, публикувана в личния ѝ профил в Instagram, разкрива Ашли с нежно оформени къдрици и дискретен грим, подчертаващ естествената ѝ красота. Въпреки това, част от последователите ѝ не пропуснаха да коментират фигурата ѝ, като се появиха въпроси от рода на: „Напълняла ли е?“, „Променила ли се е формата ѝ?“ и дори „Това стара снимка ли е?“.


Mоделът за пореден път доказа, че не се страхува да бъде себе си и да насърчава позитивното отношение към тялото.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соваж бейби

    5 5 Отговор
    Не я познавам или не си я спомням ,това момиче е 2 хикс ел или З хикс ел 🫣 ега ти з@дниц@та такива дрехи не са дебели жени .Изглежда като облечена от Али Експрес най евтините парцали не са хубави модели ми се струват дори демоде ,топа е кошмарно грозен и като цвят и модел.

    Коментиран от #2, #3

    13:02 06.02.2026

  • 2 Сър Уинстън

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Абе какви кусури намираш на хубавото момиче ... Много си е арна момата, просто не ти достигат сантиметри за висшата лига ...

    Коментиран от #5

    13:13 06.02.2026

  • 3 Хахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соваж бейби":

    Днес сте хумористично настроена , разсмях се като магаре!

    Коментиран от #4

    13:13 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сър Уинстън":

    Абе като е товарен влак 150 килограма се облича според тялото и си покрива тлъстините бе,грозно е.Виж и само ръката като мъж на 50 години с липса на спорт и яко ядене .Липсва и само корема може да го е скрила с специални гащи има за дебеланки.

    13:27 06.02.2026

  • 6 Вергина

    4 0 Отговор
    Изглежда супер. Ако отслабне, ще измете всичките популярни модели, актриси и т.н. красавици.

    13:35 06.02.2026

  • 7 Само припомням

    1 1 Отговор
    Би0л. м6ж.

    13:41 06.02.2026

  • 8 ДОДО

    1 1 Отговор
    БАЦЕ, ТАЯ ИМА КРАК 44 НОМЕР

    15:29 06.02.2026

  • 9 Тити

    1 1 Отговор
    Явно тази не се е виждала в огледалото.

    17:02 06.02.2026