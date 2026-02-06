Ашли Греъм отново под светлината на прожекторите: Фенове обсъждат нова снимка в Instagram

Известната plus-size красавица Ашли Греъм за пореден път предизвика бурни реакции в социалните мрежи, след като сподели нов кадър, на който позира с елегантни кафяви панталони и цветен топ с открити рамене. Моделът, който неведнъж е вдъхновявал милиони жени по света със своята увереност и естествена визия, този път се оказа обект на критики заради външния си вид. Снимката, публикувана в личния ѝ профил в Instagram, разкрива Ашли с нежно оформени къдрици и дискретен грим, подчертаващ естествената ѝ красота. Въпреки това, част от последователите ѝ не пропуснаха да коментират фигурата ѝ, като се появиха въпроси от рода на: „Напълняла ли е?“, „Променила ли се е формата ѝ?“ и дори „Това стара снимка ли е?“.
Mоделът за пореден път доказа, че не се страхува да бъде себе си и да насърчава позитивното отношение към тялото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соваж бейби
Коментиран от #2, #3
13:02 06.02.2026
2 Сър Уинстън
До коментар #1 от "Соваж бейби":Абе какви кусури намираш на хубавото момиче ... Много си е арна момата, просто не ти достигат сантиметри за висшата лига ...
Коментиран от #5
13:13 06.02.2026
3 Хахаха
До коментар #1 от "Соваж бейби":Днес сте хумористично настроена , разсмях се като магаре!
Коментиран от #4
13:13 06.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Соваж бейби
До коментар #2 от "Сър Уинстън":Абе като е товарен влак 150 килограма се облича според тялото и си покрива тлъстините бе,грозно е.Виж и само ръката като мъж на 50 години с липса на спорт и яко ядене .Липсва и само корема може да го е скрила с специални гащи има за дебеланки.
13:27 06.02.2026
6 Вергина
13:35 06.02.2026
7 Само припомням
13:41 06.02.2026
8 ДОДО
15:29 06.02.2026
9 Тити
17:02 06.02.2026