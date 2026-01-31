Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кание Уест пя с дъщеря си Норт пред 43 хиляди в Мексико ВИДЕО

31 Януари, 2026 17:16, обновена 31 Януари, 2026 17:27

12-годишното момиче "възпя" скорошния си пиърсинг

Кание Уест пя с дъщеря си Норт пред 43 хиляди в Мексико ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норт Уест, дъщеря на американския рапър Кание Уест, изпълни собствена песен на сцена за първи път, съобщават местните медии.

12-годишното момиче се изяви пред 42 000 души на концерта на баща си в Мексико. Тя пя за скорошния си пиърсинг на пръстите.

Преди това дъщерята на Кардашиян и Уест участва в реклама на марката на майка си.

Ден по-рано това Ким Кардашиян позира в сребърна корсетна рокля с разголено деколте от винтидж колекцията на Mugler от 1986 г. Моделът беше с ефектни обеци и коса на висока опашка, с кафяви сенки за очи.

Бизнесдамата беше снимана пред коледна елха с децата си - 12-годишната Норт, 10-годишния Сейнт, 7-годишния Чикаго и 6-годишния Псалм.


Мексико
