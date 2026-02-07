В Мексико откриха уникална сапотекска гробница от 6-ти век

Археолози от Националния институт по антропология и история в мексиканската община Сан Пабло Уицо откриха сапотекска гробница, запазена почти в оригиналния си вид, датираща около 600 г. сл. Хр., съобщава Artdaily.
Входът на гробницата е украсен с монументален релеф, изобразяващ бухал и лице на сапотекски владетел, боядисано в червена мазилка. Учените смятат, че това може да показва човека, за когото е създадена гробницата. Масивни рамки на вратите са издълбани с мъжки и женски фигури, носещи церемониални украшения за глава.
Вътре археолозите откриха фриз от многоцветни камъни, гравирани с календарни знаци, и рамки на вратите, изобразяващи пазители. Стените са покрити с ярка полихромна фреска, пресъздаваща церемониално шествие. Участниците носят съдове с копал - дървесна смола, използвана като тамян - до входа. Фреските са в нюанси на охра, бяло, зелено, червено и синьо.
Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум нарече откритието „най-значимото археологическо откритие на последното десетилетие в страната“. Според нея гробницата предлага уникален поглед върху социалната структура, вярванията и ритуалния живот на народа сапотеки.
1 Сапатерос
10:59 07.02.2026
2 Дядо Гъдьо
11:01 07.02.2026
3 Ай,стига .
11:02 07.02.2026
4 въй въй
Първия и последния цвят са за фон, иначе е ясно - нашенец е бил още в пети век :)
Коментиран от #6
11:02 07.02.2026
5 Вакли Бобинов
11:02 07.02.2026
6 въй въй
До коментар #4 от "въй въй":земята охра, небето синьо, а байрака - развят. :)
11:04 07.02.2026
7 Гробница...
Коментиран от #8
11:10 07.02.2026
8 Галина Колева
До коментар #7 от "Гробница...":Да ,историята за съжаление се пише от победителите. Отговорите за всички хипотези ,а те нямаше и да ги има ,можеха да бъдат разбрани от книгите на коренните народи ,ако завоевателите не бяха ги изгорили.
Коментиран от #9
11:19 07.02.2026
9 Всички се правят на гламави,
До коментар #8 от "Галина Колева":но отбягват факта, че освен толтекските атланти, които са изображения на пеласгите, в Мезоамерика е пълно с пеласгийски символи, включително богомилския - кръст с кръг (слънцето арила) - българско лично местоимение АС, а в Боливийското езеро е открита хетска купичка с хетски клинопис, а до него линеар А, в която среда се намира богинята майка Земела с две змии в ръце, едно към едно изображение с това от Швеция, оставени там символи от същите пеласги, пеларги - пелгари (белгари), сиреч Фир Болги - Вента Булгарум (Белгарум).
11:49 07.02.2026
10 глоги
12:37 07.02.2026