В Мексико откриха уникална сапотекска гробница от 6-ти век

Археолози от Националния институт по антропология и история в мексиканската община Сан Пабло Уицо откриха сапотекска гробница, запазена почти в оригиналния си вид, датираща около 600 г. сл. Хр., съобщава Artdaily.

Входът на гробницата е украсен с монументален релеф, изобразяващ бухал и лице на сапотекски владетел, боядисано в червена мазилка. Учените смятат, че това може да показва човека, за когото е създадена гробницата. Масивни рамки на вратите са издълбани с мъжки и женски фигури, носещи церемониални украшения за глава.

Вътре археолозите откриха фриз от многоцветни камъни, гравирани с календарни знаци, и рамки на вратите, изобразяващи пазители. Стените са покрити с ярка полихромна фреска, пресъздаваща церемониално шествие. Участниците носят съдове с копал - дървесна смола, използвана като тамян - до входа. Фреските са в нюанси на охра, бяло, зелено, червено и синьо.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум нарече откритието „най-значимото археологическо откритие на последното десетилетие в страната“. Според нея гробницата предлага уникален поглед върху социалната структура, вярванията и ритуалния живот на народа сапотеки.