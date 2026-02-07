Новини
В Мексико откриха уникална сапотекска гробница от 6-ти век

В Мексико откриха уникална сапотекска гробница от 6-ти век

7 Февруари, 2026

Ярки фрески и монументални релефи разкриват ритуалния живот на древния народ

Археолози от Националния институт по антропология и история в мексиканската община Сан Пабло Уицо откриха сапотекска гробница, запазена почти в оригиналния си вид, датираща около 600 г. сл. Хр., съобщава Artdaily.

Входът на гробницата е украсен с монументален релеф, изобразяващ бухал и лице на сапотекски владетел, боядисано в червена мазилка. Учените смятат, че това може да показва човека, за когото е създадена гробницата. Масивни рамки на вратите са издълбани с мъжки и женски фигури, носещи церемониални украшения за глава.

Вътре археолозите откриха фриз от многоцветни камъни, гравирани с календарни знаци, и рамки на вратите, изобразяващи пазители. Стените са покрити с ярка полихромна фреска, пресъздаваща церемониално шествие. Участниците носят съдове с копал - дървесна смола, използвана като тамян - до входа. Фреските са в нюанси на охра, бяло, зелено, червено и синьо.

Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум нарече откритието „най-значимото археологическо откритие на последното десетилетие в страната“. Според нея гробницата предлага уникален поглед върху социалната структура, вярванията и ритуалния живот на народа сапотеки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сапатерос

    6 2 Отговор
    И автограф на Лили Иванова естествено. На видно място.

    10:59 07.02.2026

  • 2 Дядо Гъдьо

    3 3 Отговор
    Некой маке си е оставил кокалите там, и другарите му са го заровили.

    11:01 07.02.2026

  • 3 Ай,стига .

    6 2 Отговор
    И,там ли е пяла и живяла Лили Иванова.!

    11:02 07.02.2026

  • 4 въй въй

    5 1 Отговор
    охра, бяло, зелено, червено и синьо
    Първия и последния цвят са за фон, иначе е ясно - нашенец е бил още в пети век :)

    Коментиран от #6

    11:02 07.02.2026

  • 5 Вакли Бобинов

    8 0 Отговор
    Снимали са барелефа на Атанас Атанасов.

    11:02 07.02.2026

  • 6 въй въй

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "въй въй":

    земята охра, небето синьо, а байрака - развят. :)

    11:04 07.02.2026

  • 7 Гробница...

    5 2 Отговор
    оставена от пеласгите наричани там толтекски атланти. Хайде стига сте заблуждавали ората с тези индианци. Толтекските атланти и изображенията на пеласгите, сиреч морски народ палишту (palishtu), са едно към едно. Прическа, дрехи, дори паденделката на багреницата, която са носили. Секира с шишарка на върха на копието. Хубаво ви пишат старите автори, че пеласгите преди да основат Рим са обиколили цялото земно кълбо. И тия индианци като онези индийци са хрупали кора от дърветата преди да ги намеря пеласгите (българи) и научат да обработват земята и градят изумителни структури.

    Коментиран от #8

    11:10 07.02.2026

  • 8 Галина Колева

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гробница...":

    Да ,историята за съжаление се пише от победителите. Отговорите за всички хипотези ,а те нямаше и да ги има ,можеха да бъдат разбрани от книгите на коренните народи ,ако завоевателите не бяха ги изгорили.

    Коментиран от #9

    11:19 07.02.2026

  • 9 Всички се правят на гламави,

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Галина Колева":

    но отбягват факта, че освен толтекските атланти, които са изображения на пеласгите, в Мезоамерика е пълно с пеласгийски символи, включително богомилския - кръст с кръг (слънцето арила) - българско лично местоимение АС, а в Боливийското езеро е открита хетска купичка с хетски клинопис, а до него линеар А, в която среда се намира богинята майка Земела с две змии в ръце, едно към едно изображение с това от Швеция, оставени там символи от същите пеласги, пеларги - пелгари (белгари), сиреч Фир Болги - Вента Булгарум (Белгарум).

    11:49 07.02.2026

  • 10 глоги

    2 0 Отговор
    МексиканскАТА президентКА- Клаудия Шейнбаум ...

    12:37 07.02.2026