Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест пуска собствена марка дрехи и бижута

Норт Уест, дъщеря на модела и риалити звезда Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, планира да пусне собствена марка дрехи и бижута, предаде The Sun.
Според журналисти, Ким Кардашиян е подала три заявки за търговска марка за новата си продуктова линия „NOR11“ в различни категории. Името е комбинация от първите три букви от името на най-голямата ѝ дъщеря и възрастта, на която е проектирала колекцията дрехи. Очаква се Норт Уест да пусне дрехи, аксесоари, часовници и бижута под своята марка.
През януари 12-годишната дъщеря на Кание Уест дебютира със собствена песен на сцената. Тя се изяви пред 42 000 души на концерта на баща си в Мексико. Тя "възпя" скорошните си пиърсинги на пръстите.
