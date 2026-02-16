Новини
Любопитно »
Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест пуска собствена марка дрехи и бижута

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест пуска собствена марка дрехи и бижута

16 Февруари, 2026 16:45 639 3

  • норт уест-
  • ким кардашиян-
  • кание уест-
  • дъщеря-
  • марка-
  • дрехи-
  • бижута

Ким Кардашиян е подала три заявки за търговска марка за новата си продуктова линия „NOR11“

Дъщерята на Ким Кардашиян и Кание Уест пуска собствена марка дрехи и бижута - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Норт Уест, дъщеря на модела и риалити звезда Ким Кардашиян и рапъра Кание Уест, планира да пусне собствена марка дрехи и бижута, предаде The ​​Sun.

Според журналисти, Ким Кардашиян е подала три заявки за търговска марка за новата си продуктова линия „NOR11“ в различни категории. Името е комбинация от първите три букви от името на най-голямата ѝ дъщеря и възрастта, на която е проектирала колекцията дрехи. Очаква се Норт Уест да пусне дрехи, аксесоари, часовници и бижута под своята марка.

През януари 12-годишната дъщеря на Кание Уест дебютира със собствена песен на сцената. Тя се изяви пред 42 000 души на концерта на баща си в Мексико. Тя "възпя" скорошните си пиърсинги на пръстите.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Докато има шашалигави да припадат по звИзди - ще има и тарикати да им гепят кинтата

    17:08 16.02.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Всяко лаYYно пуска собствена търговска марка...

    17:59 16.02.2026

  • 3 Вероятно

    0 0 Отговор
    Първата и клиентка ще е ...авторката на статията...

    18:06 16.02.2026