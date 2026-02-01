Силвестър Сталоун няма да участва в предисторията на „Рамбо“

Новият филм от поредицата за Рамбо бележи пореден етап с ясно изразено българско участие зад кадър и с амбиция да върне историята към самото ѝ начало. Продукцията, озаглавена Джон Рамбо, вече е в снимачен процес, като стартът е даден в Тайланд, а сюжетът ще се фокусира върху събитията преди Рамбо: Първа кръв.

Филмът се продуцира от Millennium Media – компанията, стояща и зад Рамбо: Последна кръв, заснета с мащабно българско участие. И този път връзката с България остава силна, тъй като част от ключовите позиции в екипа отново са заети от български професионалисти.

За първи път в историята на франчайза Силвестър Сталоун не участва нито като актьор, нито като сценарист или продуцент. Самият той обаче потвърди в интервюта, че следи развитието на проекта и е готов да дава неформални съвети. В последни изявления Сталоун разкри, че отдавна е обмислял идея за предистория на Рамбо, включително дори чрез дигитално „подмладяване“ и изкуствен интелект, но реализацията е била отложена и в крайна сметка поета от нов творчески екип.

Главната роля на младия Джон Рамбо е поверена на Ноа Сентинео, а режисурата е в ръцете на Ялмари Хеландер, познат с динамичния си и суров стил. Според Хеландер филмът ще изследва ранните години на героя по време на Виетнамската война, когато Рамбо служи в елитните части на Зелените барети. Историята е описвана като по-интимна и сурова – разказ за оцеляване, физическа и психическа издръжливост и за загубата на невинност в условията на война.

Официални подробности за пълния актьорски състав и премиерната дата все още не се съобщават, но от студиото потвърждават, че проектът е замислен като самостоятелен филм, който да привлече както нова публика, така и дългогодишните фенове на поредицата. Анализатори в индустрията отбелязват, че изборът на по-млад актьор и връщането към корените на героя са част от по-широка тенденция за „рестарт“ на класически екшън франчайзи за новото поколение зрители.