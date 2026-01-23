Адел разрушила дома на Силвестър Сталоун, оставила само запустял басейн и статуя на Роки

Имението на актьора Силвестър Сталоун в средиземноморски стил е изцяло ремонтирано по молба на новата му собственичка, Адел, пише Daily Mail.
Според изданието, Адел не е оставила камък върху камък в имението, което е закупила през 2022 г. Единственото нещо, което е останало недокоснато, е плувният басейн, украсен със статуя на Сталоун като най-известния му филмов герой, боксьора Роки, с юмрук, вдигнат в победоносен знак.
Очевидци обаче съобщават, че басейнът не се почиства и е потънал в кал.
Имението на Адел е декорирано в бяло и сиво. За разлика от дома на Сталоун, то разполага с големи прозорци.
Експертът по ремонти Лий Ан Рейнс изчисли, че ремонтът ще струва на британската звезда десетки милиони долари и ще отнеме още пет години.
„Когато всичко приключи, е разумно да се очаква инвестицията в завършения и обзаведен дом да бъде еквивалентна на това, което е платила за него - повече от 50 милиона долара“, каза тя.
