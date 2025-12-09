Силвестър Сталоун се появи с бастун публично за първи път

Силвестър Сталоун използва бастун публично за първи път, след като каскадьорските травми се отразиха болезнено на екшън звездата, пише tialoto.bg.

Сталоун предизвика ново безпокойство, след като за първи път излезе публично с бастун на церемонията по награждаването на Центъра „Кенеди“ 2025 във Вашингтон.

79-годишната легенда от „Роки“ и „Рамбо“ се облегна на елегантен черен бастун със златна дръжка, докато направи грандиозна поява в Операта на Център „Кенеди“ в събота вечер, където беше отпразнуван като един от тазгодишните носители на наградата на Център „Кенеди“.

Придружен от дългогодишната си съпруга Дженифър Флавин, Сталоун изглеждаше изискано в класически смокинг със сатенени ревери и патриотична значка на ревера, гордо носейки чисто новия си медал за отличие.

57-годишната Флавин изглеждаше елегантно в черно-сребриста дълга рокля с открити рамене, прегръщайки съпруга си, докато позираха пред камерите на червения килим.

Въпреки новооткритата си зависимост от бастуна, Сталоун се усмихваше, разговаряйки с други наградени и изглеждаше нетърпелив да се наслади на вечерта – дори бавната му, внимателна крачка да бележи ярък контраст с безстрашния екшън герой, който е понасял удари от шампиони в тежка категория на екрана.

Използването на бастун от Сталоун е резултат от десетилетия, в които е изтласквал тялото си далеч отвъд границите му в преследване на експлозивен екшън реализъм.

Актьорът, който изгради кариерата си, играейки неудържими бойци, говори открито за физическата цена на това да правиш собствените си каскади.

Дългата му история на контузии включва разкъсан гръден мускул в „Роки II“, фрактура на гръбначния стълб от по-късни продължения и хоспитализация след като е получил сериозен удар в сърцето от Долф Лундгрен по време на снимките на „Роки IV“.

Но най-опустошителният инцидент се е случил много по-късно, на снимачната площадка на първия филм „Непобедимите“ през 2010 г.

Настоявайки да изпълни сцена с жесток тейкдаун срещу иконата на WWE Стив Остин, Сталоун е поискал няколко дубъла, докато един брутален удар не го е оставил мигновено да осъзнае, че нещо не е наред.

Каскадьорският номер го е оставил със счупен врат, изкълчени и двете рамене и дългосрочно увреждане на гръбначния стълб, което е наложило поставянето на метална пластина.

Оттогава той е претърпял седем операции на гърба, свързани с тази единствена сцена – и е казвал, че „никога не се е възстановил напълно“.

През годините е предупреждавал по-младите актьори да не следват стъпките му и е предупреждавал другите да не правят свои собствени каскади.

В риалити шоуто на Paramount+, „Семейството Сталоун“, дъщеря му Скарлет по-рано описа как го е гледала да се бори с постоянна болка през детството си, докато съпругата му е наричала всяка операция „страшна“, надявайки се всеки път, че тя най-накрая може да му донесе облекчение.

Наблюдението идва, след като Сталоун попадна в заглавията с пламенна почит към Доналд Тръмп на парти в Мар-а-Лаго, където сравни президента на САЩ с икона. „Намираме се в присъствието на митичен герой“, каза тогава Сталоун на тълпата.