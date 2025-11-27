Новини
Долф Лундгрен пребил истински Силвестър Сталоун на снимките на „Роки IV“, Слай влязъл в болница със счупени ребра

27 Ноември, 2025 16:44 1 149 4

Актьорът добави, че е получил и няколко удара от Сталоун

Долф Лундгрен пребил истински Силвестър Сталоун на снимките на „Роки IV“, Слай влязъл в болница със счупени ребра - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Долф Лундгрен призна, че се чувства виновен за това, че е наранил колегата си Силвестър Сталоун по време на снимките на „Роки IV“ (1985), което го принудило да бъде хоспитализиран.

„Не знаех, че се е случило. И двамата получихме няколко удара по време на тази битка, която снимахме две седмици във Ванкувър. Върнах се в Лос Анджелис и продуцентът се обади и каза, че имам две седмици почивка. Казах: „Това е готино, но какво се е случило?“ „Слай е в болницата". Така разбрах за това. Наистина се почувствах виновен“, каза той по Fox News.

Актьорът добави, че е получил и няколко удара от Сталоун. „Той беше шефът, аз направих това, което ми каза, а именно да го ударя силно в тялото с тези, знаете, съветски ъперкъти. Не знам дали беше от изтощение или от моите удари, но той наистина пострада и съжалявам“, добави Лундгрен.

При инцидента Лундгрен счупва няколко ребра на Сталоун.

Работата в „Роки IV“ беше пробив за Лундгрен. Във филма той играе измисления съветски боксьор Иван Драго, който е главният противник на героя на Сталоун, Роки Балбоа.


  • 1 гост

    3 5 Отговор
    Той Сталоун - "Рокито" от всякъде си заслужава боя заедно с отвратеняка Мики Руррк не само като актьори, но и като обикновени хора!

    16:55 27.11.2025

  • 2 604

    3 1 Отговор
    Мнооо ясно че Долфито ще гу счупи ....кеф

    16:58 27.11.2025

  • 3 Виркело

    0 0 Отговор
    Да дое у Перник, да му покажем, къде нощуват гостите на Перник

    17:51 27.11.2025

  • 4 ВЕЛИНАКИ

    0 0 Отговор
    ЖАЛКО ЧЕ НЕ СА ЪЧАСТВАЛИ
    КАТО СПАРИНГ И БГ.АКТЬОРИ ОТ СЕГАШНИТЕ
    ВОДЕЩИ И ЖУРИТА РАЗНИ ШОУУА

    17:55 27.11.2025