Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Натали Трифонова се завръща на сцената след раждането

Натали Трифонова се завръща на сцената след раждането

1 Февруари, 2026 12:27 1 223 20

  • натали трифонова-
  • сцена-
  • синоптичка-
  • раждане-
  • мюзикъл-
  • майка

Синоптичката отново ще участва в мюзикъл

Натали Трифонова се завръща на сцената след раждането - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Натали Трифонова се завръща на театралната сцената. Това обяви атрактивната синоптичка в профилите си в социалните мрежи, с което видимо зарадва феновете си, които нямаха търпение да я видят отново в действие след раждането.

Натали ще изпълни ролята на Улла в мюзикъла "Продуцентите" на 20 март в зала "Борис Христов" в Пловдив, след което се отправя и към София, където съобщи, че за пръв път ще има специален гост в публиката - синът ѝ Арън.

"А на 31 март ви очакваме в Музикален театър- София! Вълнувам се, защото този път ще ме гледа и един малък мъж!", сподели красавицата за момченцето ѝ, което вече е на четири месеца, а до тогава ще мине половин годинка.


Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от дивана на екрана

    18 1 Отговор
    егати девалвацията щом това е станало актриса значи всеки може стига да има кой да те подритне за отскок.

    Коментиран от #5, #9

    12:32 01.02.2026

  • 2 Гост

    7 7 Отговор
    Това е страхотна възможност да се видят тия дълги крака на живо

    12:32 01.02.2026

  • 3 Тази

    19 0 Отговор
    еабсолютна позьорка. Страха от забрава я тресе много.

    12:34 01.02.2026

  • 4 лили

    14 1 Отговор
    Ама неиният потенциял е огромен. Може и министър-председател да стане !!!

    Коментиран от #8, #11

    12:36 01.02.2026

  • 5 Макето

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "от дивана на екрана":

    Така е, но не можеш да отречеш, че е готина.

    Коментиран от #6

    12:36 01.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 До къде стигнахме

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "лили":

    Така е, може и нагъзян да измести, ама там май ще стане битка.

    12:39 01.02.2026

  • 9 Ами,

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "от дивана на екрана":

    Защо не.Тя танцува много добре,има качествата за мюзикъл.Видя се в ,,Денсинг старс,,Не е казала,че ще играе във филми или на театрална сцена.Даже я предпочитам и в ,,Култ,,пред сервилната Пипи Дикова.

    12:44 01.02.2026

  • 10 Ало,сайта?

    9 1 Отговор
    Красива е, спор няма, но всеки ден,...Трифонова се събуди, Трифонова закусва , Трифонова показа новите чорапи на Арън, към 10 беше в 🚽, в 12.00 направи салата от маруля, ...май наистина си плаща за статии и внимание

    12:47 01.02.2026

  • 11 Вили

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "лили":

    Защо да не може?
    Стига само да я включат в ,,Домовата книга"...,,на повикване"...

    12:48 01.02.2026

  • 12 Див селянин

    1 2 Отговор
    Лепя и го до 2, е 6а га

    12:48 01.02.2026

  • 13 Един шофьор

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ама е права като мастар!

    12:49 01.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сър Стенли Ройс

    4 2 Отговор
    За дългите крака е ясно, ама няма сиси, а жена без сиси е като дъска шперплат, няма за какво да се хване човек е бебето ще ..... от глад.

    Коментиран от #16, #19, #20

    12:56 01.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хихи

    1 1 Отговор
    абе напишете най-после името на "щастливеца" името на гинеколога й!!!!!

    13:21 01.02.2026

  • 19 хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сър Стенли Ройс":

    от древни времена се знае "големите сиси, разсейват евача, но пък големия евам не се разсейва от големи сиси....

    13:23 01.02.2026

  • 20 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сър Стенли Ройс":

    Добрите пиячи пият и без мезе!

    13:27 01.02.2026