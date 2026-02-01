Натали Трифонова се завръща на сцената след раждането

Натали Трифонова се завръща на театралната сцената. Това обяви атрактивната синоптичка в профилите си в социалните мрежи, с което видимо зарадва феновете си, които нямаха търпение да я видят отново в действие след раждането.
Натали ще изпълни ролята на Улла в мюзикъла "Продуцентите" на 20 март в зала "Борис Христов" в Пловдив, след което се отправя и към София, където съобщи, че за пръв път ще има специален гост в публиката - синът ѝ Арън.
"А на 31 март ви очакваме в Музикален театър- София! Вълнувам се, защото този път ще ме гледа и един малък мъж!", сподели красавицата за момченцето ѝ, което вече е на четири месеца, а до тогава ще мине половин годинка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 от дивана на екрана
Коментиран от #5, #9
12:32 01.02.2026
2 Гост
12:32 01.02.2026
3 Тази
12:34 01.02.2026
4 лили
Коментиран от #8, #11
12:36 01.02.2026
5 Макето
До коментар #1 от "от дивана на екрана":Така е, но не можеш да отречеш, че е готина.
Коментиран от #6
12:36 01.02.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 До къде стигнахме
До коментар #4 от "лили":Така е, може и нагъзян да измести, ама там май ще стане битка.
12:39 01.02.2026
9 Ами,
До коментар #1 от "от дивана на екрана":Защо не.Тя танцува много добре,има качествата за мюзикъл.Видя се в ,,Денсинг старс,,Не е казала,че ще играе във филми или на театрална сцена.Даже я предпочитам и в ,,Култ,,пред сервилната Пипи Дикова.
12:44 01.02.2026
10 Ало,сайта?
12:47 01.02.2026
11 Вили
До коментар #4 от "лили":Защо да не може?
Стига само да я включат в ,,Домовата книга"...,,на повикване"...
12:48 01.02.2026
12 Див селянин
12:48 01.02.2026
13 Един шофьор
До коментар #6 от "Гост":Ама е права като мастар!
12:49 01.02.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сър Стенли Ройс
Коментиран от #16, #19, #20
12:56 01.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хихи
13:21 01.02.2026
19 хихи
До коментар #15 от "Сър Стенли Ройс":от древни времена се знае "големите сиси, разсейват евача, но пък големия евам не се разсейва от големи сиси....
13:23 01.02.2026
20 Един шофьор
До коментар #15 от "Сър Стенли Ройс":Добрите пиячи пият и без мезе!
13:27 01.02.2026