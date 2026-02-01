Новини
Георги Христов се нахвърли на Саня Армутлиева: Злокачествен тумор, изчадие

1 Февруари, 2026 13:04 1 209 11

Певецът също изрази своето недоволство от намесата на продуцентката в българската музика

Георги Христов се нахвърли на Саня Армутлиева: Злокачествен тумор, изчадие - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След снощния финал на избора на наш представител на "Евровизия" темата нямаше как да не вземе превес в социалните мрежи, където десетки наши сънародници решиха да изразят мнението си за певицата DARA и обстоятелствата около избора ѝ.

Популярният поп певец Георги Христов публикува емоционален и остър пост, насочен лично срещу Саня Армутлиева в качеството ѝ на продуцент на младата изпълнителка. В публикацията си той използва крайно обидни квалификации и заяви, че тя е "злокачествен тумор“ и "мръсотията в българската поп музика“, обвинявайки я в жажда за власт и опити да "командва“.

Георги Христов отправи и послание към музикантите да се "пазят“, а към Михаела Маринова изрази съжаление, че е "повярвала“ на този модел на работа.

Ето и цялата публикация без редакторска намеса:

"ГОЛЯМИЯТ ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР Е САНЯ АРМУТЛИЕВА! МЪРСОТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ПОП МУЗИКА !МУЗИКАНТИ , ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТОВА ИЗЧАДИЕ, МРЪСНА И СЕБИЧНА, ЖАДНАТА ЗА ВЛАСТ СЕ ОПИТВА ДА КОМАНДВА! Ще командва само собственото си безсилие!
ЧЕСТИТО НА ГУБЕЩИТЕ!
Неуспяла актриса, с цялият си комплекс….!
Маринова, съжалавам че повярва на това!"

Стотици реакции заваляха към публикацията на Георги Христов от пълна съгласие с него до молби да омекоти тона си. Някои коментиращи се чудят защо не беше избрана поне Михаела Маринова като далеч по-убедителна в представянето си и гласовите си способности от Дара.
Към момента нито Саня Армутлиева, нито БНТ са излезли с официална позиция по повод обвиненията в манипулация и коментарите след финала.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Факт

    11 2 Отговор
    Поредна интрига.бг!

    13:06 01.02.2026

  • 2 гошко

    8 4 Отговор
    много се вживяваш към тоя гей конкурс ойровизия

    13:07 01.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гепи

    6 9 Отговор
    Една песен на Таркан, две три на западни изпълнители, и се изживява като звезда!

    13:12 01.02.2026

  • 5 Нормил

    4 4 Отговор
    утре празник гейовден, да почерпи

    13:16 01.02.2026

  • 6 Гъдулков

    0 1 Отговор
    при тази ситуация Причината е Хормоналният Дисбаланс

    13:19 01.02.2026

  • 7 Далавера "Импекс "

    6 0 Отговор
    За Дара познах още в началото и го пишех всеки ден,когато обявиха участниците, че тя ще спечели.Нямаше как да не е тя.Маса пари наляха за реклама, заедно с най-известният българин рекламират една от големите европейски хранителни вериги.Каква по-голяма реклама чрез нея,към Стоичков и до магазина.Нека сега, оня индивид,който ми репликираше постоянно, дали имало лютеница на промоция, да ми напише коментар отново👍

    13:21 01.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    2 1 Отговор
    Утре имам празник, елате да ви попипкам...ааа,почерпя де🤣

    13:25 01.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.