Георги Христов се нахвърли на Саня Армутлиева: Злокачествен тумор, изчадие

След снощния финал на избора на наш представител на "Евровизия" темата нямаше как да не вземе превес в социалните мрежи, където десетки наши сънародници решиха да изразят мнението си за певицата DARA и обстоятелствата около избора ѝ.

Популярният поп певец Георги Христов публикува емоционален и остър пост, насочен лично срещу Саня Армутлиева в качеството ѝ на продуцент на младата изпълнителка. В публикацията си той използва крайно обидни квалификации и заяви, че тя е "злокачествен тумор“ и "мръсотията в българската поп музика“, обвинявайки я в жажда за власт и опити да "командва“.

Георги Христов отправи и послание към музикантите да се "пазят“, а към Михаела Маринова изрази съжаление, че е "повярвала“ на този модел на работа.



Ето и цялата публикация без редакторска намеса:



"ГОЛЯМИЯТ ЗЛОКАЧЕСТВЕН ТУМОР Е САНЯ АРМУТЛИЕВА! МЪРСОТИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ПОП МУЗИКА !МУЗИКАНТИ , ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ТОВА ИЗЧАДИЕ, МРЪСНА И СЕБИЧНА, ЖАДНАТА ЗА ВЛАСТ СЕ ОПИТВА ДА КОМАНДВА! Ще командва само собственото си безсилие!

ЧЕСТИТО НА ГУБЕЩИТЕ!

Неуспяла актриса, с цялият си комплекс….!

Маринова, съжалавам че повярва на това!"



Стотици реакции заваляха към публикацията на Георги Христов от пълна съгласие с него до молби да омекоти тона си. Някои коментиращи се чудят защо не беше избрана поне Михаела Маринова като далеч по-убедителна в представянето си и гласовите си способности от Дара.

Към момента нито Саня Армутлиева, нито БНТ са излезли с официална позиция по повод обвиненията в манипулация и коментарите след финала.