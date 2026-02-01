Новини
Семейството на тайландец го погреба, но той се прибра след 2 седмици

Семейството на тайландец го погреба, но той се прибра след 2 седмици

1 Февруари, 2026 14:16 906 8

Семейството на "покойника" е получило "останките" му две седмици преди той да се прибере у дома

Семейството на тайландец го погреба, но той се прибра след 2 седмици - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Случай, напомнящ на абсурден сценарий, разтърси тайландската провинция Чианг Рай, след като местен жител се прибра у дома и установи, че е бил погребан от собственото си семейство две седмици по-рано. За инцидента съобщават тайландски и регионални медии, цитирани от Mothership и Bangkok Post.

В началото на януари семейството на 48-годишния мъж получило официално известие от местните власти, че той е починал. Според уведомлението тялото било идентифицирано и транспортирано до селото, където на 9 януари близките извършили пълния цикъл от будистки погребални ритуали и обреди. Нито на този етап, нито при предаването на останките са били изразени съмнения относно самоличността на покойника.

Изненадата настъпила на 24 януари, когато мъжът се завърнал в селото си жив и в добро здраве. По информация на местните власти той е отсъствал за продължителен период, като е работил извън региона и не е поддържал редовна връзка с близките си. Все още не е изяснено по какъв начин е била допусната грешката при първоначалната идентификация, нито защо семейството е приело без възражения, че получените останки са негови.

Последвалото разследване е установило самоличността на действително починалия човек, чието тяло е било погребано по погрешка. Останките са ексхумирани и върнати на истинското семейство, а тайландските власти започнаха проверка на процедурите по идентификация, включително ролята на болничните служби и местната администрация. От полицията посочват, че целта е да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще, като не се изключва въвеждането на по-строги изисквания за ДНК или биометрично потвърждение при съобщаване на смърт.

Случаят в Тайланд не е изолиран. През последните години медиите отчитат и други подобни грешки по света. Наскоро в Аржентина мъж се появи жив на собственото си погребение, след като семейството му било информирано, че е загинал при пътен инцидент. Подобни случаи периодично се регистрират и в страни от Латинска Америка и Югоизточна Азия, където административни пропуски, липса на точна идентификация или човешка грешка водят до фатални недоразумения.

Експерти по обществено здраве и право посочват, че подобни инциденти подчертават необходимостта от по-добра координация между болници, полиция и местни власти, особено в отдалечени региони, където документалните процедури често се извършват при ограничени ресурси.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бою циганина

    4 1 Отговор
    искам в трапа да ми сложите 5 кюлчета, десетина пачки от по 500, пистолета и голямото ми черно дилдо

    14:26 01.02.2026

  • 4 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Спецназ":

    Човек умрял ти му се подиграваш

    Коментиран от #5

    14:26 01.02.2026

  • 5 Спецназ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй":

    Чети бе чукча!

    НЕ е умрял- било е грешка и се върнал,
    а родата му делят парите и имотите и

    чак тогава казал:
    "Жива да не бях да гледам тоя срам! Хванете ме за У. сега!"

    14:31 01.02.2026

  • 6 МИМОЗА ГРАФИНЯТА

    1 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    АКО СЕ ПРИЕМЕ ЗАКОННО В БЪЛГАРИЯ
    КОЙТО ГЛАСУВА ДА МУ СЕ ПЛАЩА ПО 50€
    ОТ СПИСЪЦИТЕ С ГЛАСУВАЩИ
    ВСИЧКИ МЪРТВИ ДУШИ
    ЩЕ ВЪЗКРЪСНАТ......

    Коментиран от #8

    14:34 01.02.2026

  • 7 мда

    0 1 Отговор
    Затова ще ви предложат чипиране да се знае кой е умрял.

    14:47 01.02.2026

  • 8 Отец Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "МИМОЗА ГРАФИНЯТА":

    То и сега умрелите ще гласуват за бай Ценко. Даже живи хора ще гласуват без да знаят че са гласували

    14:56 01.02.2026