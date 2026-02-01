Семейството на тайландец го погреба, но той се прибра след 2 седмици

Случай, напомнящ на абсурден сценарий, разтърси тайландската провинция Чианг Рай, след като местен жител се прибра у дома и установи, че е бил погребан от собственото си семейство две седмици по-рано. За инцидента съобщават тайландски и регионални медии, цитирани от Mothership и Bangkok Post.

В началото на януари семейството на 48-годишния мъж получило официално известие от местните власти, че той е починал. Според уведомлението тялото било идентифицирано и транспортирано до селото, където на 9 януари близките извършили пълния цикъл от будистки погребални ритуали и обреди. Нито на този етап, нито при предаването на останките са били изразени съмнения относно самоличността на покойника.

Изненадата настъпила на 24 януари, когато мъжът се завърнал в селото си жив и в добро здраве. По информация на местните власти той е отсъствал за продължителен период, като е работил извън региона и не е поддържал редовна връзка с близките си. Все още не е изяснено по какъв начин е била допусната грешката при първоначалната идентификация, нито защо семейството е приело без възражения, че получените останки са негови.

Последвалото разследване е установило самоличността на действително починалия човек, чието тяло е било погребано по погрешка. Останките са ексхумирани и върнати на истинското семейство, а тайландските власти започнаха проверка на процедурите по идентификация, включително ролята на болничните служби и местната администрация. От полицията посочват, че целта е да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще, като не се изключва въвеждането на по-строги изисквания за ДНК или биометрично потвърждение при съобщаване на смърт.

Случаят в Тайланд не е изолиран. През последните години медиите отчитат и други подобни грешки по света. Наскоро в Аржентина мъж се появи жив на собственото си погребение, след като семейството му било информирано, че е загинал при пътен инцидент. Подобни случаи периодично се регистрират и в страни от Латинска Америка и Югоизточна Азия, където административни пропуски, липса на точна идентификация или човешка грешка водят до фатални недоразумения.

Експерти по обществено здраве и право посочват, че подобни инциденти подчертават необходимостта от по-добра координация между болници, полиция и местни власти, особено в отдалечени региони, където документалните процедури често се извършват при ограничени ресурси.