Изпратиха с цветно парти починалата внучка на рапъра Снуп Дог (СНИМКИ)

Певицата Кори Бродус организира парти, изпълнено с усмивки и цветя за погребението на 10-месечната си дъщеря и сподели нова публикация в Instagram

Дъщерята на рапъра Снуп Дог се сбогува с детето си, заобиколена от приятели и семейство, които помоли да дойдат в ярки, а не в траурни дрехи. Погребалната зала беше украсена с плакати на малкото момиченце.

„Част от мен е с теб, мое момиче, завинаги“, написа тя под снимка от погребението.

Миналия февруари 26-годишната Бродус роди дете от партньора си, 33-годишния фотограф Уейн Дюс. Момичето се роди почти три месеца преждевременно, в 25-та седмица, чрез цезарово сечение поради усложнения в края на бременността на певицата. Новороденото прекара десет месеца в интензивното отделение. Изписана бе в началото на януари и 20 дни по-късно почина.