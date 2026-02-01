Новини
Любопитно »
Тежка загуба: Дъщерята на Снуп Дог загуби 10-месечното си бебе

Тежка загуба: Дъщерята на Снуп Дог загуби 10-месечното си бебе

1 Февруари, 2026 15:26 791 4

  • снуп дог-
  • дъщеря-
  • преждевременно раждане-
  • бебе-
  • загуба

Бебето е било родено преждевременно в шестия месец, но не е ясно на какво се дължи неочакваната му смърт

Тежка загуба: Дъщерята на Снуп Дог загуби 10-месечното си бебе - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дъщерята на Снуп Дог – Кори Бродъс – съобщи за смъртта на своята дъщеря Коди, родена преждевременно през февруари 2025 г. Детето е починало десет месеца след раждането си, става ясно от публикации в социалните мрежи.

В съобщение в Instagram Кори Бродъс информира, че е загубила дъщеря си, като публикува черно-бяла снимка от болнична стая, на която държи бебето. Публикацията беше направена в събота.

Тежка загуба: Дъщерята на Снуп Дог загуби 10-месечното си бебе

Годеникът ѝ Уейн Дюс също изрази скръбта си чрез стори в Instagram, като сподели снимка с детето и написа, че дъщеря им е намерила покой.

По-рано този месец, на 6 януари, 26-годишната Бродъс съобщи, че след продължителен престой в интензивното неонатологично отделение (NICU) е получила разрешение да прибере бебето у дома. Тя публикува снимки с детето и благодари за подкрепата и молитвите, които е получила през месеците на лечение. По-късно същата публикация беше споделена отново с уточнението, че смъртта е настъпила 20 дни след изписването.

Тежка загуба: Дъщерята на Снуп Дог загуби 10-месечното си бебе

Кори Бродъс, която е дъщеря на Снуп Дог и Шанте Бродъс, обяви раждането на детето в края на февруари миналата година. Тогава тя съобщи, че дъщеря ѝ се е родила в 25-ата седмица от бременността чрез цезарово сечение и е била настанена в интензивно отделение. В последващи публикации Бродъс разкри, че по време на бременността е развила HELLP синдром – тежко и потенциално животозастрашаващо усложнение, засягащо черния дроб и кръвосъсирването.

В интервю за E! News тя по-рано е споделяла, че диагностицирането ѝ с лупус е определило бременността като високорискова.

След новината за смъртта на детето, последователи и публични личности изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, като под публикациите на Бродъс се появиха множество съобщения в подкрепа на семейството.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на село

    1 0 Отговор
    Лошо!

    15:29 01.02.2026

  • 2 Георги

    4 1 Отговор
    е па да го потърси! На 10 месеца не може да е отишло много далеч.

    15:51 01.02.2026

  • 3 Уеиш

    1 0 Отговор
    🙉🙉🙉🙊

    16:06 01.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.