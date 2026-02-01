Тежка загуба: Дъщерята на Снуп Дог загуби 10-месечното си бебе

Дъщерята на Снуп Дог – Кори Бродъс – съобщи за смъртта на своята дъщеря Коди, родена преждевременно през февруари 2025 г. Детето е починало десет месеца след раждането си, става ясно от публикации в социалните мрежи.

В съобщение в Instagram Кори Бродъс информира, че е загубила дъщеря си, като публикува черно-бяла снимка от болнична стая, на която държи бебето. Публикацията беше направена в събота.

Годеникът ѝ Уейн Дюс също изрази скръбта си чрез стори в Instagram, като сподели снимка с детето и написа, че дъщеря им е намерила покой.

По-рано този месец, на 6 януари, 26-годишната Бродъс съобщи, че след продължителен престой в интензивното неонатологично отделение (NICU) е получила разрешение да прибере бебето у дома. Тя публикува снимки с детето и благодари за подкрепата и молитвите, които е получила през месеците на лечение. По-късно същата публикация беше споделена отново с уточнението, че смъртта е настъпила 20 дни след изписването.

Кори Бродъс, която е дъщеря на Снуп Дог и Шанте Бродъс, обяви раждането на детето в края на февруари миналата година. Тогава тя съобщи, че дъщеря ѝ се е родила в 25-ата седмица от бременността чрез цезарово сечение и е била настанена в интензивно отделение. В последващи публикации Бродъс разкри, че по време на бременността е развила HELLP синдром – тежко и потенциално животозастрашаващо усложнение, засягащо черния дроб и кръвосъсирването.

В интервю за E! News тя по-рано е споделяла, че диагностицирането ѝ с лупус е определило бременността като високорискова.

След новината за смъртта на детето, последователи и публични личности изразиха съболезнованията си в социалните мрежи, като под публикациите на Бродъс се появиха множество съобщения в подкрепа на семейството.