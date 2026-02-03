Технически дефект: Гориво изтича от ракетата, предназначена за новата мисия на НАСА до Луната

НАСА се сблъска с течове на гориво по време на критичен тест на новата си ракета Space Launch System (SLS). Това поставя под въпрос кога четиримата астронавти ще могат да предприемат пътуване около Луната, съобщава Асошиейтед прес.

Новите течове, напомнящи за забавянето на изстрелването на ракетата преди три години, се появиха само няколко часа след започването на зареждането с гориво в космическия център „Кенеди“, пише БТА.

Специалистите започнаха зареждането на 98-метровата ракета със течен водород и кислород около обяд. В резервоарите трябваше да бъдат заредени над 2,6 милиона литра гориво, което да остане на борда няколко часа, имитирайки последните етапи на действителното отброяване преди изстрелването. В долната част на ракетата обаче се натрупа прекомерно количество водород и зареждането бе спряно поне два пъти, докато екипът се опитваше да отстрани проблема, използвайки техники, разработени при предишния тест на SLS през 2022 г.

Четиримата астронавти от мисията – трима американци и един канадец, наблюдаваха критичната генерална репетиция от разстояние близо 1600 километра, в Хюстън, където се намира космическият център „Джонсън“. Те бяха в карантина последните десетина дни в очакване на резултата от тренировъчното отброяване.

Демонстрацията на зареждането с гориво трябва да определи кога астронавтите ще могат да излетят, а това ще бъде първото лунно пътуване с екипаж от повече от половин век.

В най-добрия случай НАСА може да изстреля командира Рийд Уайзман и неговия екипаж не по-рано от неделя. Ракетата трябва да излети до 11 февруари, в противен случай мисията ще бъде отложена за март. Космическата агенция разполага само с няколко дни през месеца за изстрелване, а изключително студеното време вече е намалило прозореца за февруари с два дни.

Близо 10-дневната мисия ще изпрати четиримата астронавти около Луната и след обход на нейната далечна страна те ще се върнат директно на Земята. Целта е да бъдат тествани системите за поддържане на живота и други жизненоважни функции на капсулата. Екипажът няма да влиза в лунна орбита и няма да прави опити за кацане на естествения спътник на Земята.

За последно НАСА е изпращала астронавти на Луната през 60-те и 70-те години с програмата „Аполо“. Новата програма „Артемис“ има за цел да осигури по-устойчиво присъствие на Луната, като мисията на Уайзман ще подготви почвата за бъдещи кацания на астронавти.