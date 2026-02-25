Новини
Бащата на Меган Маркъл се сдоби с протеза след ампутацията на крака

Бащата на Меган Маркъл се сдоби с протеза след ампутацията на крака

25 Февруари, 2026 16:58 735 2

Томас Маркъл претърпя спешна ампутация на левия крак преди Нова година

Бащата на Меган Маркъл се сдоби с протеза след ампутацията на крака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бащата на Меган Маркъл – Томас Маркъл-старши – се подготвя за живот с протеза след ампутация на левия крак под коляното, извършена по спешност в началото на декември.

Новината беше потвърдена от неговия син Томас Маркъл-младши по време на онлайн излъчване, цитиран от британски медии. По думите му 81-годишният бивш осветител в Холивуд в момента преминава през терапия и физическа рехабилитация във Филипините, където живее. „Предстои да му бъде поставена протеза. Целта ни е да го изправим отново на крака. Това е наш приоритет“, заявява той.

В началото на декември стана ясно, че Томас Маркъл-старши е бил приет в интензивно отделение след спешна операция. Според сина му той е бил откаран в болница, след като се почувствал зле у дома. Първоначалните изследвания показали, че животът му е в непосредствена опасност, след което е транспортиран с линейка до по-голямо лечебно заведение в центъра на града.

Сестрата на Меган Маркъл – Саманта Маркъл – коментира, че здравословното му състояние е влошено след поредица от трудности през последните години. По думите ѝ баща им вече е преживял два инфаркта, инсулт и дори земетресение, а настоящата ситуация е поредното тежко изпитание.

На 5 декември лекарите извършват тричасова операция за ампутация на левия крак под коляното, след като кръвен съсирек прекъсва кръвообращението. „Стъпалото му посиня, след това почерня. Всичко се случи много бързо. Нямаше друг избор – беше въпрос на живот и смърт“, посочва Томас Маркъл-младши.

Въпреки дългогодишното отчуждение между Томас Маркъл-старши и дъщеря му, източници потвърждават, че Меган се е свързала с баща си след операцията. Отношенията им са обтегнати от години, включително след като той пропусна сватбата ѝ с принц Хари през 2018 г. заради сърдечна операция. Четири години по-късно Маркъл-старши беше хоспитализиран отново, след като получи инсулт, докато живееше в Тихуана, Мексико.

След изписването си тогава той заяви пред медии, че се чувства благодарен, че е оцелял.

Томас Маркъл-старши има три деца. Меган е родена от брака му с Дория Рагланд, с която е женен между 1979 и 1987 г. От първата си съпруга, Рослин Маркъл, той има още две деца – Саманта и Томас-младши.


