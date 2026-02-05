Мария-Луиза: "Благой Георгиев е първият мъж в живота ми."

Благой Георгиев е първият мъж в живота на 26-годишната Мария-Луиза. Да, в буквален смисъл – първият! Това призна самата тя пред свои последователи в Инстаграм, пише Intrigi.bg.

Красавицата бе попитана в какви отношения е с бившите си гаджета, а отговорът ѝ бе, че няма отношения, защото никога не е имала „бивши гаджета“. Това веднага провокира нов въпрос от феновете й: „Е, как така нямаш бивши!? Благо ли ти е първият??“, на което Мария-Луиза отговори светкавично: „Да, Благо е първият мъж в живота ми“.

Откровението ѝ предизвика вълна от коментари в интернет. Дали дизайнерката се е пазила за набожния Благо Джизъса и е чакала да даде цветето си именно на него, или въпреки съблазнителната си визия никой преди Благо не е пожелал да бъде с нея?!

Не липсваха и укорителни коментари защо това красиво и нежно момиче е избрало да даде девствеността си на близо 20 години по-възрастен мъж от нея с 4 деца зад гърба си от 3 различни жени и два провалени брака.

Мария-Луиза обаче не обръща внимание на негативните подмятания и с усмивка подчертава, че силно обича Благой. Все пак тя добавя, че не лети в облаците и само времето ще покаже какво ще излезе от връзката ѝ с бившия футболист. Засега е сигурна в едно – не се чувства готова да има деца и не гледа в тази посока в скоро време.