Мария-Луиза: "Благой Георгиев е първият мъж в живота ми."

Мария-Луиза: "Благой Георгиев е първият мъж в живота ми."

5 Февруари, 2026

Откровението й предизвика вълна от коментари в интернет

Мария-Луиза: "Благой Георгиев е първият мъж в живота ми." - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Благой Георгиев е първият мъж в живота на 26-годишната Мария-Луиза. Да, в буквален смисъл – първият! Това призна самата тя пред свои последователи в Инстаграм, пише Intrigi.bg.

Красавицата бе попитана в какви отношения е с бившите си гаджета, а отговорът ѝ бе, че няма отношения, защото никога не е имала „бивши гаджета“. Това веднага провокира нов въпрос от феновете й: „Е, как така нямаш бивши!? Благо ли ти е първият??“, на което Мария-Луиза отговори светкавично: „Да, Благо е първият мъж в живота ми“.

Откровението ѝ предизвика вълна от коментари в интернет. Дали дизайнерката се е пазила за набожния Благо Джизъса и е чакала да даде цветето си именно на него, или въпреки съблазнителната си визия никой преди Благо не е пожелал да бъде с нея?!

Не липсваха и укорителни коментари защо това красиво и нежно момиче е избрало да даде девствеността си на близо 20 години по-възрастен мъж от нея с 4 деца зад гърба си от 3 различни жени и два провалени брака.

Мария-Луиза обаче не обръща внимание на негативните подмятания и с усмивка подчертава, че силно обича Благой. Все пак тя добавя, че не лети в облаците и само времето ще покаже какво ще излезе от връзката ѝ с бившия футболист. Засега е сигурна в едно – не се чувства готова да има деца и не гледа в тази посока в скоро време.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не разбрах

    24 0 Отговор
    какво цвете му е дала тази на тоя.

    11:14 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Олеле

    33 0 Отговор
    Майко..... Как се е мъчил миличкия с разпечатването...... Кога после - километража връщан , а двигателя изтърбушен в изпускателния механизъм!!!

    11:15 05.02.2026

  • 4 Сила

    38 0 Отговор
    ИДИОТИ ....тинята на тинята на тинята !!!

    11:16 05.02.2026

  • 5 Има време

    14 0 Отговор
    младо е момичето, ще се научи.

    11:16 05.02.2026

  • 6 Дааа

    18 0 Отговор
    Затова пък на Благой Георгиев ти си му х+1 !😂

    11:16 05.02.2026

  • 7 Трол

    25 0 Отговор
    Първият за тази година.

    11:17 05.02.2026

  • 8 Коя е

    21 1 Отговор
    ТАЯ ?

    11:26 05.02.2026

  • 9 Факти

    29 0 Отговор
    Първи Април е далече.

    11:26 05.02.2026

  • 10 Смях в залата

    30 0 Отговор
    Може да е бил първия за деня

    11:28 05.02.2026

  • 11 Първия мъж

    12 0 Отговор
    А първата женна първия транс
    Не се знае

    11:32 05.02.2026

  • 12 Заека

    20 0 Отговор
    Коя ли е първата книга която е прочела?

    Коментиран от #14

    11:37 05.02.2026

  • 13 ТРУДОВАК

    14 0 Отговор
    ЕЙЙЙ, НА 26 ГОДИНИ,,,ами тя ти е залепнала,.. доста мъки е видял първият ти мъж в живота

    11:37 05.02.2026

  • 14 Най-вероятно

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Заека":

    Библията,нарисувани върху Джизъса.

    11:42 05.02.2026

  • 15 ПИТАНКА

    11 0 Отговор
    ХАЙДЕ, ергенинът го знаем, не слиза от новините на фактите,... ами тази мома коя е, така изведнъж да се появи, от манастир ли е, научен сътрудник ли, или изявена личност....ИЛИ ДЖУМБИШ ДА СТАВА , НАРОДЪТ Е ЖАДЕН ЗА ТЪПОТИИ

    11:43 05.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Споко

    7 0 Отговор
    И ти си му първата жена. Другите бяха долни чантаджийки от бранша.

    12:04 05.02.2026

  • 18 Не мога да го гледам

    7 0 Отговор
    Ще го лапна

    12:05 05.02.2026

  • 19 Шивача

    10 0 Отговор
    Офф и таз се оказа ЧИСТО НОВА🙈😂😂😂

    Коментиран от #23

    12:08 05.02.2026

  • 20 Благой

    10 0 Отговор
    Предвидил съм заплождане и зарязване . Няма да изневеря на стила си .

    12:09 05.02.2026

  • 21 Папа Лъв XIV официлиано

    6 0 Отговор
    О! Чудеса🙏...девственица😇

    12:50 05.02.2026

  • 22 Разбирач

    5 0 Отговор
    Сигурно преди това е правила само кавали и си е давала саксията да й пръскат

    14:42 05.02.2026

  • 23 Горубляне

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шивача":

    Да, каране е само до летището от стюардеса. Абе не на нас тия. Превъртан й е колометража

    14:43 05.02.2026

  • 24 Цъцъцъ

    2 0 Отговор
    Благо- общия
    Още ли има кой да му се връзва

    15:48 05.02.2026

  • 25 Тома Неверни

    1 0 Отговор
    Като я гледате, вярвате ли ѝ?

    16:33 05.02.2026

  • 26 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Бате-е-е...🤣🤣🤣🤣🤣

    00:40 06.02.2026