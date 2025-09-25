Благо Джизъса и Мария Луиза си направиха еднакви татуировки (СНИМКА)

Бившият футболист Благой Георгиев и новото му гадже – инфлуенсърката и дизайнер Мария Луиза, показаха, че връзката им е доста по-сериозна, отколкото смятаме. Двамата се появиха в социалните мрежи с еднакви татуировки – числото 315.

В късните часове на вечерта Благой публикува черно-бял кадър, на който на пръв поглед се вижда само как са се притиснали един в друг. По-наблюдателните фенове обаче веднага забелязаха 315 – при Благой числото е разположено в центъра на врата му, между няколко други татуировки, а при Мария Луиза – под ухото. Красавицата дори е отметнала косата си, за да постави акцент именно върху новата рисунка.

За разлика от Благой, който отдавна е известен с многото рисунки по тялото си, за Мария Луиза това изглежда е сериозна крачка – тя почти няма забележими татуировки, което почитателите ѝ тълкуват като знак за специално значение.

Символиката на числото 315 засега остава неясна обаче. Фенове вече гадаят: сборът на рождената дата на Благой (21 декември) дава 3, но при Мария (16 април) няма подобна връзка. Спекулира се и че цифрите може да са свързани с важна за тях дата - 15 март, но те си мълчат по въпроса.