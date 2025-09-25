Новини
Благо Джизъса и Мария Луиза си направиха еднакви татуировки (СНИМКА)

25 Септември, 2025 15:58

Двойката показа новите татуси, но не издаде каква е символиката към тях

Благо Джизъса и Мария Луиза си направиха еднакви татуировки (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият футболист Благой Георгиев и новото му гадже – инфлуенсърката и дизайнер Мария Луиза, показаха, че връзката им е доста по-сериозна, отколкото смятаме. Двамата се появиха в социалните мрежи с еднакви татуировки – числото 315.

В късните часове на вечерта Благой публикува черно-бял кадър, на който на пръв поглед се вижда само как са се притиснали един в друг. По-наблюдателните фенове обаче веднага забелязаха 315 – при Благой числото е разположено в центъра на врата му, между няколко други татуировки, а при Мария Луиза – под ухото. Красавицата дори е отметнала косата си, за да постави акцент именно върху новата рисунка.

За разлика от Благой, който отдавна е известен с многото рисунки по тялото си, за Мария Луиза това изглежда е сериозна крачка – тя почти няма забележими татуировки, което почитателите ѝ тълкуват като знак за специално значение.

Символиката на числото 315 засега остава неясна обаче. Фенове вече гадаят: сборът на рождената дата на Благой (21 декември) дава 3, но при Мария (16 април) няма подобна връзка. Спекулира се и че цифрите може да са свързани с важна за тях дата - 15 март, но те си мълчат по въпроса.


  • 1 Освалдо Риос

    15 0 Отговор
    Като гледам, са се барнали и с еднакви джуки.

    15:59 25.09.2025

  • 2 Аууу...

    12 0 Отговор
    Инфлуенца дизайнера Мария Лиза какво работи? Само лиже...... или..... всичко.....

    16:02 25.09.2025

  • 3 Без думи

    10 1 Отговор
    Що за хора са това не се ли гнусят самите те от себе си!

    Коментиран от #5

    16:06 25.09.2025

  • 4 Ха ха

    7 1 Отговор
    ИзродЯ...

    16:07 25.09.2025

  • 5 Хора...

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Без думи":

    Примати...

    16:07 25.09.2025

  • 6 Получих

    9 0 Отговор
    Газове от тази публикация

    315 е автобуса от градския транспорт в който са се запознали може ли да сте толко недосетливи

    16:08 25.09.2025

  • 7 Коцкар

    4 0 Отговор
    Ами чи тя сегашната кът предната!?! Всичките еднакви! Да се чуди човек как му става все на една и съща! Свършиха ли мангизите от черното тото бре серсемин?!?

    16:09 25.09.2025

  • 8 да признаем

    5 1 Отговор
    евала бате!
    къде ги намираш тез ск у б а ци!?
    номер едно си!

    16:10 25.09.2025

  • 9 шапки долу!!!!!!!!

    1 1 Отговор
    МАЙСТОРЧЕ...ми сега каквото си е...

    16:12 25.09.2025

  • 10 Запознат

    1 1 Отговор
    Отговора Е: 31 май - Деня на опрашването за нея и 315 бройка за Примата!

    16:13 25.09.2025

  • 11 без думи

    2 0 Отговор
    Не се уморява, бат ви Благо.
    Интересно как му се връзват.
    Присмиваме се, хилим се, правим гримаси, изразяваме мнение, но трябва да признаем че и неговата не е лесна.

    16:16 25.09.2025

  • 12 Кривоверен алкаш

    2 0 Отговор
    по добре еднакви дози мозък да си вкарат в черепните кутии.

    16:18 25.09.2025

  • 13 всеки път с нова - една и съща

    2 0 Отговор
    Благо, моля те: издай тайната, как го постигаш.

    16:20 25.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.