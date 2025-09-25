Благо Джизъса и Мария Луиза си направиха еднакви татуировки (СНИМКА)

Бившият футболист Благой Георгиев и новото му гадже – инфлуенсърката и дизайнер Мария Луиза, показаха, че връзката им е доста по-сериозна, отколкото смятаме. Двамата се появиха в социалните мрежи с еднакви татуировки – числото 315.
В късните часове на вечерта Благой публикува черно-бял кадър, на който на пръв поглед се вижда само как са се притиснали един в друг. По-наблюдателните фенове обаче веднага забелязаха 315 – при Благой числото е разположено в центъра на врата му, между няколко други татуировки, а при Мария Луиза – под ухото. Красавицата дори е отметнала косата си, за да постави акцент именно върху новата рисунка.
За разлика от Благой, който отдавна е известен с многото рисунки по тялото си, за Мария Луиза това изглежда е сериозна крачка – тя почти няма забележими татуировки, което почитателите ѝ тълкуват като знак за специално значение.
Символиката на числото 315 засега остава неясна обаче. Фенове вече гадаят: сборът на рождената дата на Благой (21 декември) дава 3, но при Мария (16 април) няма подобна връзка. Спекулира се и че цифрите може да са свързани с важна за тях дата - 15 март, но те си мълчат по въпроса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
15:59 25.09.2025
2 Аууу...
16:02 25.09.2025
3 Без думи
Коментиран от #5
16:06 25.09.2025
4 Ха ха
16:07 25.09.2025
5 Хора...
До коментар #3 от "Без думи":Примати...
16:07 25.09.2025
6 Получих
315 е автобуса от градския транспорт в който са се запознали може ли да сте толко недосетливи
16:08 25.09.2025
7 Коцкар
16:09 25.09.2025
8 да признаем
къде ги намираш тез ск у б а ци!?
номер едно си!
16:10 25.09.2025
9 шапки долу!!!!!!!!
16:12 25.09.2025
10 Запознат
16:13 25.09.2025
11 без думи
Интересно как му се връзват.
Присмиваме се, хилим се, правим гримаси, изразяваме мнение, но трябва да признаем че и неговата не е лесна.
16:16 25.09.2025
12 Кривоверен алкаш
16:18 25.09.2025
13 всеки път с нова - една и съща
16:20 25.09.2025
