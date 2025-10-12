Новата жена на Благой Мария-Луиза си направи втора ринопластика (СНИМКА)

Новата половинка на Благо Джизъса - инфлуенсърката Мария-Луиза, сподели, че си е направила втора операция на носа. Красавицата призна в инстаграм, че е претърпяла втора ринопалстика след неуспешна първа интервенция през 2019 година.
В поредица от сторита тя сподели подробности за процедурата, публикувайки снимки от болничното легло с превръзки по лицето.
"Докторът направи септопластика и ринопластика. Имах разрушена дясна преграда, която изградиха наново. Визуално също не го харесвах", обясни Мария-Луиза на въпрос от свой последовател.
Тя уточни, че операцията е извършена в Турция от специалист д-р Нурулах Сейхун, а ревизионната ринопластика започвала от 7000 евро, в зависимост от сложността на случая.
В отговор на други фенове новата любима на бившия футболист сподели, че не изпитва болка, но усеща известен дискомфорт: "Всъщност няма никаква, ама никаква болка. Имаш дискомфорт, не можеш да дишаш през носа. Но за мен не е нещо ново и явно затова не ми се отразява зле."
Мария-Луиза разказа още, че след първата операция е останала силно разочарована от хирурга си: "Беше ужас. Скъпа луксозна клиника с ужасно отношение. Събуждах се мокра и измръзнала, никой не ми помогна да се преоблека. Оттогава имах разрушена носна преграда и не можех да дишам нормално."
Инфлуенсърката завърши с послание към последователките си: "Момичета, много внимавайте на кого се доверявате. Когато е добър специалист, няма да се налагат ревизии или още операции."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петър
20:18 12.10.2025
2 Бендида
Коментиран от #13
20:18 12.10.2025
3 си направи втора ринопластика
20:20 12.10.2025
4 поговорката беше
20:20 12.10.2025
5 Хем грозна ,
20:22 12.10.2025
6 Щастливеца
20:25 12.10.2025
7 Данко Харсъзина
20:28 12.10.2025
8 Хасковски каунь
20:32 12.10.2025
9 Жено не важиш
20:36 12.10.2025
10 Гретиния
20:39 12.10.2025
11 Мдааааа...
20:48 12.10.2025
12 коментар
20:49 12.10.2025
13 Ко речи?
До коментар #2 от "Бендида":Бааа, ти пък. Бая яка присадка ѝ трябва там.
Коментиран от #18
20:49 12.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 бай Онзи
20:54 12.10.2025
16 дидо
20:59 12.10.2025
17 ами,
21:02 12.10.2025
18 Бендида
До коментар #13 от "Ко речи?":Съгласна, но какво мислим ние, няма значение. Онзи до нея, не се интересува от нейния мозък. :)
Коментиран от #22
21:02 12.10.2025
19 Божинката
21:04 12.10.2025
20 Генерал БожиГол
21:09 12.10.2025
21 ГОШО
21:18 12.10.2025
22 Ко речи?
До коментар #18 от "Бендида":Не си права, има значение.
21:26 12.10.2025
23 Евгени от Алфапласт
21:30 12.10.2025
24 Бахой
21:40 12.10.2025
25 Бахой
21:41 12.10.2025
26 Пешо от панелката
21:45 12.10.2025