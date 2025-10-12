Новини
Любопитно »
Новата жена на Благой Мария-Луиза си направи втора ринопластика (СНИМКА)

12 Октомври, 2025 20:14 1 332 26

  • мария-луиза-
  • благой георгиев-
  • благо джизъса-
  • ринопластика-
  • операция на носа

Брюнетката сподели кадър от възстановяването си след операцията

Новата жена на Благой Мария-Луиза си направи втора ринопластика (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новата половинка на Благо Джизъса - инфлуенсърката Мария-Луиза, сподели, че си е направила втора операция на носа. Красавицата призна в инстаграм, че е претърпяла втора ринопалстика след неуспешна първа интервенция през 2019 година.

В поредица от сторита тя сподели подробности за процедурата, публикувайки снимки от болничното легло с превръзки по лицето.

"Докторът направи септопластика и ринопластика. Имах разрушена дясна преграда, която изградиха наново. Визуално също не го харесвах", обясни Мария-Луиза на въпрос от свой последовател.

Новата жена на Благой Мария-Луиза си направи втора ринопластика (СНИМКА)

Тя уточни, че операцията е извършена в Турция от специалист д-р Нурулах Сейхун, а ревизионната ринопластика започвала от 7000 евро, в зависимост от сложността на случая.

В отговор на други фенове новата любима на бившия футболист сподели, че не изпитва болка, но усеща известен дискомфорт: "Всъщност няма никаква, ама никаква болка. Имаш дискомфорт, не можеш да дишаш през носа. Но за мен не е нещо ново и явно затова не ми се отразява зле."

Мария-Луиза разказа още, че след първата операция е останала силно разочарована от хирурга си: "Беше ужас. Скъпа луксозна клиника с ужасно отношение. Събуждах се мокра и измръзнала, никой не ми помогна да се преоблека. Оттогава имах разрушена носна преграда и не можех да дишам нормално."

Инфлуенсърката завърши с послание към последователките си: "Момичета, много внимавайте на кого се доверявате. Когато е добър специалист, няма да се налагат ревизии или още операции."


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    26 0 Отговор
    Как ги разпознават? Всичките са еднакви: джуки, скули, носове и кубици в пазвата. Единствената, която различавам е т.н. българско Барби, защото силикона при нея е в изумително количество.

    20:18 12.10.2025

  • 2 Бендида

    30 0 Отговор
    Малко по-нагоре от носа, в мозъка ѝ трябва ,,пластика". :)

    Коментиран от #13

    20:18 12.10.2025

  • 3 си направи втора ринопластика

    20 0 Отговор
    а на катерицата

    20:20 12.10.2025

  • 4 поговорката беше

    22 0 Отговор
    Хубава работа ,ама сиганска.

    20:20 12.10.2025

  • 5 Хем грозна ,

    18 0 Отговор
    хем нагла , че и с претенции ? Кой , ма , и къде след ринопластика ще те преоблича ?

    20:22 12.10.2025

  • 6 Щастливеца

    17 0 Отговор
    По принцип съм човек с позитивно мислене и вярвам в хората, че могат да бъдат добри, но това е - ОТВРАТ!

    20:25 12.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Уринирам обилно.

    20:28 12.10.2025

  • 8 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    Сега вече и в носа.

    20:32 12.10.2025

  • 9 Жено не важиш

    8 0 Отговор
    Ще повърна!

    20:36 12.10.2025

  • 10 Гретиния

    10 1 Отговор
    Ако продължите да ме тормозите с такива антиерекционни фотографии ще се жаля в Хага ! Грета има връзки и там !

    20:39 12.10.2025

  • 11 Мдааааа...

    5 0 Отговор
    Тя да вземе да постесни и войнишкото кепе, няма да е лошо.

    20:48 12.10.2025

  • 12 коментар

    6 0 Отговор
    отвратителна

    20:49 12.10.2025

  • 13 Ко речи?

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бендида":

    Бааа, ти пък. Бая яка присадка ѝ трябва там.

    Коментиран от #18

    20:49 12.10.2025

  • 15 бай Онзи

    7 0 Отговор
    Бacu, тва инфлуенцата (грипът) не прощава, Глей какви мутации са се навъдили, направо зомбясват, носовете си късат.

    20:54 12.10.2025

  • 16 дидо

    5 0 Отговор
    такива трябва да ги евтаназират

    20:59 12.10.2025

  • 17 ами,

    6 0 Отговор
    Епидемията на отрязаните носове стана по-опасна и от Ковид.

    21:02 12.10.2025

  • 18 Бендида

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ко речи?":

    Съгласна, но какво мислим ние, няма значение. Онзи до нея, не се интересува от нейния мозък. :)

    Коментиран от #22

    21:02 12.10.2025

  • 19 Божинката

    6 0 Отговор
    Новата половинка на Благо ритнитопковеца също като старите само,че уж нова.

    21:04 12.10.2025

  • 20 Генерал БожиГол

    3 0 Отговор
    Джизъсе, иконо, Защо си си избрал някоя с името на булевард в София, бе лятното ми дете

    21:09 12.10.2025

  • 21 ГОШО

    3 0 Отговор
    ИЗРОДИ

    21:18 12.10.2025

  • 22 Ко речи?

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бендида":

    Не си права, има значение.

    21:26 12.10.2025

  • 23 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Мале, какви слънчеви циганета!...🤣

    21:30 12.10.2025

  • 24 Бахой

    0 0 Отговор
    Зъби с крака дагева.

    21:40 12.10.2025

  • 25 Бахой

    0 0 Отговор
    Зъби с крака дагева.

    21:41 12.10.2025

  • 26 Пешо от панелката

    0 0 Отговор
    Чакам да стане късно за да се и3сеpeм уустата на Мара Тъпото

    21:45 12.10.2025