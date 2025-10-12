Новата жена на Благой Мария-Луиза си направи втора ринопластика (СНИМКА)

Новата половинка на Благо Джизъса - инфлуенсърката Мария-Луиза, сподели, че си е направила втора операция на носа. Красавицата призна в инстаграм, че е претърпяла втора ринопалстика след неуспешна първа интервенция през 2019 година.



В поредица от сторита тя сподели подробности за процедурата, публикувайки снимки от болничното легло с превръзки по лицето.

"Докторът направи септопластика и ринопластика. Имах разрушена дясна преграда, която изградиха наново. Визуално също не го харесвах", обясни Мария-Луиза на въпрос от свой последовател.

Тя уточни, че операцията е извършена в Турция от специалист д-р Нурулах Сейхун, а ревизионната ринопластика започвала от 7000 евро, в зависимост от сложността на случая.

В отговор на други фенове новата любима на бившия футболист сподели, че не изпитва болка, но усеща известен дискомфорт: "Всъщност няма никаква, ама никаква болка. Имаш дискомфорт, не можеш да дишаш през носа. Но за мен не е нещо ново и явно затова не ми се отразява зле."

Мария-Луиза разказа още, че след първата операция е останала силно разочарована от хирурга си: "Беше ужас. Скъпа луксозна клиника с ужасно отношение. Събуждах се мокра и измръзнала, никой не ми помогна да се преоблека. Оттогава имах разрушена носна преграда и не можех да дишам нормално."

Инфлуенсърката завърши с послание към последователките си: "Момичета, много внимавайте на кого се доверявате. Когато е добър специалист, няма да се налагат ревизии или още операции."