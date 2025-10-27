Благой Георгиев си търси жилище в Дубай (СНИМКИ)

Бившият футболен национал Благой Георгиев замина за Дубай на важна мисия относно бъдещето си. Джизъса и новата му половинка Мария-Луиза са в трескаво търсене на мечтания си дом в емирството, където, според запознати, подготвят огромна сделка с една от най-известните компании за луксозни имоти.

Клюката беше потвърдена лично от Благо, който качи снимка в Instagram с популярния дубайски брокер и загадъчно написа:

„Нещо изключително се готви в Дубай. Когато визията срещне харизмата – резултатът може да бъде само легендарен. Очаквайте скоро…“

По думите на приближени до 26-годишната Мария-Луиза, Благо е заделил сериозна сума, за да ѝ осигури живот, достоен за кралица. Феновете на Джизъса обаче не спират да се питат: „Откъде са парите?“

След раздялата с Русата Златка, бившият футболист изпадна във финансова дупка – няколко неуспешни инвестиции, съдебни битки и солидни издръжки за децата му от Златка Райкова, Есмер Омерова и Христина Витанова. Единствената глътка свеж въздух беше печалбата от "Сървайвър", но и тя е твърде скромна, за да предостави лукс и спокойствие, освен ако не е инвестирана в нещо с огромна възвръщаемост.

Въпреки това, изглежда, че Благой нови начини да се сдобие с луксозен и бляскав живот редом до младото си гадже.