Благой Георгиев си търси жилище в Дубай (СНИМКИ)

27 Октомври, 2025 13:31 1 524 12

Джизъса и новата му любима се канят да се сдобият с луксозен имот в изкуствения град

Благой Георгиев си търси жилище в Дубай (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Бившият футболен национал Благой Георгиев замина за Дубай на важна мисия относно бъдещето си. Джизъса и новата му половинка Мария-Луиза са в трескаво търсене на мечтания си дом в емирството, където, според запознати, подготвят огромна сделка с една от най-известните компании за луксозни имоти.

Клюката беше потвърдена лично от Благо, който качи снимка в Instagram с популярния дубайски брокер и загадъчно написа:

„Нещо изключително се готви в Дубай. Когато визията срещне харизмата – резултатът може да бъде само легендарен. Очаквайте скоро…“

По думите на приближени до 26-годишната Мария-Луиза, Благо е заделил сериозна сума, за да ѝ осигури живот, достоен за кралица. Феновете на Джизъса обаче не спират да се питат: „Откъде са парите?“

След раздялата с Русата Златка, бившият футболист изпадна във финансова дупка – няколко неуспешни инвестиции, съдебни битки и солидни издръжки за децата му от Златка Райкова, Есмер Омерова и Христина Витанова. Единствената глътка свеж въздух беше печалбата от "Сървайвър", но и тя е твърде скромна, за да предостави лукс и спокойствие, освен ако не е инвестирана в нещо с огромна възвръщаемост.

Въпреки това, изглежда, че Благой нови начини да се сдобие с луксозен и бляскав живот редом до младото си гадже.


  • 1 честен ционист

    5 5 Отговор
    Ако не може да намери квартира в Дубай. Да се примоли да пренощува в храм Святого Апостола Филиппа. Само да покаже татуса и ще го пуснат.

    13:34 27.10.2025

  • 2 Хихиххихих

    8 0 Отговор
    Можем само да предполагаме, естествено, но май ми се чини, че извора на това "невероятно" богатство гравитира около източниците на семейство Стораро... и тем подобни муцуни...

    13:35 27.10.2025

  • 3 Тома

    10 0 Отговор
    Какво нещо е черното тото понеже този отдавна си свърши парите от футбола

    13:39 27.10.2025

  • 4 604

    7 0 Отговор
    Тоя и той не съ види че носи чеене под наем...и кви съ тия смешни татуси...пълен палячоу!

    13:43 27.10.2025

  • 5 Оги

    9 0 Отговор
    Къв е тоя татуиран глист?

    13:43 27.10.2025

  • 6 Дали има звънчета

    10 0 Отговор
    На тия превръзки на глезените

    Що ни занимавате с тая псевдо звезда

    13:44 27.10.2025

  • 7 справедлив

    7 0 Отговор
    Давай тъп@ко,спонсорирай кифлите и докато се пенсионираш ще трябва да плащаш издръжка на децата на още 20златотърсачки.

    13:51 27.10.2025

  • 8 Българин

    4 0 Отговор
    Не си ли татуиран не ставаш за футболист или милицай,колкото повече,толкова повече картинки за децата.

    13:54 27.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Жена

    5 0 Отговор
    Интересно ми е, като запозната, как ще живее в Дубай, който с малки изключения е населен предимно с индийци, пакистанци и филипинци. Пазарът е ориентиран към тях и техните вкусове, тоест прилича на Циганисган с кичозността и парвенюшката си натруфеност и крещящи цветове и украса. Чуда се как изобщо някой би живял там! Отделно гадния климат - само 4 месеца стават за излизане навън ..

    14:11 27.10.2025

  • 11 хи хи

    1 0 Отговор
    Нищо няма да купува, наели са го да прсви реклама на някоя дубайска фирма за недвижими имоти да придават на балъците панелки в пясъците🤣

    14:27 27.10.2025

  • 12 ......па

    1 1 Отговор
    И този нашарен смешник започна да отваря торбата с измишльотините като чалгаря Азис.А може да отваря перачница да препере едни пари...

    14:38 27.10.2025