Благой Георгиев си търси жилище в Дубай (СНИМКИ)

Бившият футболен национал Благой Георгиев замина за Дубай на важна мисия относно бъдещето си. Джизъса и новата му половинка Мария-Луиза са в трескаво търсене на мечтания си дом в емирството, където, според запознати, подготвят огромна сделка с една от най-известните компании за луксозни имоти.
Клюката беше потвърдена лично от Благо, който качи снимка в Instagram с популярния дубайски брокер и загадъчно написа:
„Нещо изключително се готви в Дубай. Когато визията срещне харизмата – резултатът може да бъде само легендарен. Очаквайте скоро…“
По думите на приближени до 26-годишната Мария-Луиза, Благо е заделил сериозна сума, за да ѝ осигури живот, достоен за кралица. Феновете на Джизъса обаче не спират да се питат: „Откъде са парите?“
След раздялата с Русата Златка, бившият футболист изпадна във финансова дупка – няколко неуспешни инвестиции, съдебни битки и солидни издръжки за децата му от Златка Райкова, Есмер Омерова и Христина Витанова. Единствената глътка свеж въздух беше печалбата от "Сървайвър", но и тя е твърде скромна, за да предостави лукс и спокойствие, освен ако не е инвестирана в нещо с огромна възвръщаемост.
Въпреки това, изглежда, че Благой нови начини да се сдобие с луксозен и бляскав живот редом до младото си гадже.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:34 27.10.2025
2 Хихиххихих
13:35 27.10.2025
3 Тома
13:39 27.10.2025
4 604
13:43 27.10.2025
5 Оги
13:43 27.10.2025
6 Дали има звънчета
Що ни занимавате с тая псевдо звезда
13:44 27.10.2025
7 справедлив
13:51 27.10.2025
8 Българин
13:54 27.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Жена
14:11 27.10.2025
11 хи хи
14:27 27.10.2025
12 ......па
14:38 27.10.2025