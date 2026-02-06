Мерил Стрийп се превъплъщава в Джони Мичъл в биографичен филм за легендарната певица

Американската актриса и трикратна носителка на „Оскар“ Мерил Стрийп ще играе главната роля в биографичен филм за певицата Джони Мичъл, съобщи The Guardian, позовавайки се на изявление на изпълнителния директор на звукозаписната компания Клайв Дейвис.

Миналата година Аня Тейлър-Джой и колежката на Стрийп от „Mamma Mia!“ Аманда Сейфрид бяха разглеждани за ролята на младата Мичъл. Филмът ще бъде режисиран от Камерън Кроу, американски филмов режисьор и сценарист, спечелил „Оскар“ през 2001 г. за сценария си за „Почти известни“. Кроу по-рано заяви, че за разлика от последните филми, базирани на кратки периоди от живота на Боб Дилън и Брус Спрингстийн, този филм не е базиран на биографичен филм за звездата, а на собствения разказ на Мичъл за нейния живот.

Джони Мичъл е жива фолк-рок легенда. На 7 ноември миналата година певицата отпразнува 82-ия си рожден ден. Истинското ѝ име е Роберта Джоан Андерсън. Тя е смятана за една от най-уважаваните и влиятелни авторки на песни на 20-ти век, а като изпълнителка е широко известна с уникалния си стил на китара. Музиката на Мичъл първоначално е била смятана за фолк. След първоначалния си успех, тя започва да развива джазов подход.

Някои от най-популярните песни в кариерата ѝ включват „Big Yellow Taxi“, „Both Sides Now“, „Help Me“, „River“ и „A Case of You“. Най-успешните ѝ албуми включват „Court and Spark“, „Hejira“, „Turbulent Indigo“ и „Blue“. „Going to California“ на Led Zeppelin е почит към Мичъл. Произведения на Мичъл са изпълнявани от Боб Дилън, Манди Мур, Мини Рипъртън, Франк Синатра, Nazareth и много други.

Мерил Стрийп, която ще играе Мичъл във филма, ще отпразнува 77-ия си рожден ден тази година. През дългата си кариера великата актриса е изобразила множество ярки персонажи, спечелвайки си репутация на майстор на трансформациите. Стрийп дебютира в киното в средата на 70-те години на миналия век. Първата ѝ роля е епизодична в трилъра „Тайните служби“ (1977). През 1979 г. излиза филмът „Крамер срещу Крамер“, базиран на едноименния роман на Ейвъри Корман, за който Стрийп печели първия си „Оскар“ за най-добра поддържаща актриса. Три години по-късно печели втория си „Оскар“ за главната си роля в драмата „Изборът на Софи“ (1982), а през 2012 г. Стрийп печели третия си „Оскар“ за ролята си на бившия министър-председател Маргарет Тачър в „Желязната лейди“.