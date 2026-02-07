Зад екрана: Любовните драми и щастието на Мерил Стрийп

Мерил Стрийп е една от най-емблематичните актриси на своето поколение, с кариера, белязана от изключителни роли и множество награди. Но зад успеха на големия екран стои един интимен и драматичен период от живота ѝ, който остава по-малко известен: любовта ѝ с актьора Джон Казале и по-късната ѝ връзка със скулптора Дон Гъмър.

Първата любов

В средата на 70-те години Стрийп и Джон Казале имат дълбока романтична връзка. Казале, известен с ролята на Фредо Корлеоне във „Кръстникът“, се среща с Мерил на театралната сцена в Ню Йорк. Любовта им бързо прераства в силна емоционална привързаност. Когато Казале е диагностициран с рак на белия дроб, Стрийп остава до него, придружавайки го на химиотерапии и медицински прегледи.

На 12 март 1978 г. Казале умира с Мерил до себе си. Загубата е огромна и оставя дълбок отпечатък върху актрисата, както тя самата споделя.

Първите стъпки към изцелението

След смъртта на Казале, Стрийп преминава през период на дълбока скръб. Тя разказва, че болката я променя както като човек, така и като актриса - загубата намира място в живота ѝ и влияе върху изкуството ѝ.

Макар да признава, че „не е преодоляла“ напълно смъртта на първата си голяма любов, Стрийп обяснява, че се справя, като приема болката като част от себе си, без да ѝ позволява да доминира живота ѝ.

Как среща Дон Гъмър

Само шест месеца след смъртта на Казале, Стрийп среща Дон Гъмър - американски скулптор и семеен приятел, близък на брат ѝ. В период на емоционална уязвимост отношенията им прерастват от приятелство в любов, а през септември 1978 г. те се женят и създават семейство.

Двамата имат четири деца - синът Хенри Волф Гъмър и трите им дъщери Мамие, Грейс и Луиза, всички с успешни творчески кариери. Двойката поддържа дълъг и стабилен брак въпреки публичното внимание и професионалните ангажименти на Стрийп.

В реч на „Оскарите“ през 2012 г. актрисата изказва признателност към Дон:

„Първо ще благодаря на Дон, защото когато благодариш на съпруга си в края на речта, те го пускат заедно с музиката и искам той да знае, че всичко, което оценявам най-много в нашия живот, ти ми го даде.“

Раздяла, но не край

Преди време се появиха слухове, че Стрийп и Гъмър вече не живеят заедно. По-късно това бе потвърдено: след 45 години брак двойката живее разделена, но остава близка. Представители на актрисата заявиха пред Vogue, че те са избрали да водят „животите си поотделно“, като все още не е ясно дали разводът е финализиран.

Източник: Ladyzone.bg.