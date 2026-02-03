Новини
Любопитно »
„Michael“: Пуснаха първия официален трейлър на филма за Майкъл Джексън (ВИДЕО)

„Michael“: Пуснаха първия официален трейлър на филма за Майкъл Джексън (ВИДЕО)

3 Февруари, 2026 15:31 418 2

  • майкъл джексън-
  • биографичен филм-
  • трейлър-
  • michael-
  • премиера

Лентата ще проследи първите стъпки на звездата в кариерата му, както и отношенията със семейството

„Michael“: Пуснаха първия официален трейлър на филма за Майкъл Джексън (ВИДЕО) - 1
Кадър: YouTube
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Биографичният филм „Michael“, посветен на живота и наследството на Майкъл Джексън, вече разполага с официален трейлър и за броени часове се превърна в едно от най-обсъжданите културни събития в световния шоубизнес. Първите кадри очертават мащабен разказ за пътя на Краля на попа – от детската сцена и ранната слава до статута му на глобална икона, която трайно промени музиката, танца и визуалния език на поп културата.

Филмът поставя силен драматургичен акцент върху семейната динамика в дома на Джексън. Образът на бащата, Джо Джексън, е изграден като безкомпромисен и авторитарен двигател зад успеха на Jackson 5 – роля, в която влиза Колман Доминго. В трейлъра той е представен не само като строг родител, но и като мениджър, за когото успехът е въпрос на оцеляване. В контраст стои майката Катрин Джексън, изиграна от Ниа Лонг, която е моралната опора и емоционалният баланс в живота на младия Майкъл.

В главната роля влиза Джафар Джексън, племенник на певеца, за когото това е дебют в голямо холивудско заглавие. Сходството му с Майкъл – както физическо, така и сценично – вече е сред най-коментираните елементи около проекта. Особено внимание е отделено на соловия възход на Джексън и на епохалния успех на албума Thriller, който го превръща в най-продавания артист в историята на музиката.

Реакцията към трейлъра е показателна за мащаба на интереса: над 116 милиона гледания в рамките на първите 24 часа – резултат, който го нарежда сред най-гледаните трейлъри на музикален биографичен филм до момента. Визуално продукцията залага на прецизно възпроизвеждане на емблематични сценични моменти, включително характерните танцови движения и прочутия moonwalk.

Режисьор на филма е Антоан Фукуа, познат с „Тренировъчен ден“, а сценарият е дело на Джон Логан. Фукуа вече заяви пред специализирани издания, че изборът на Джафар Джексън е ключов за автентичността на проекта, подчертавайки, че той улавя не само външния образ, но и вътрешната енергия на Майкъл.

По официална информация лентата предлага цялостен кинематографичен портрет на артиста – както на сцената, така и извън светлината на прожекторите – и разглежда цената на славата, творческата мания и натиска да останеш на върха. Премиерата на „Michael“ е насрочена за 24 април и се очаква да бъде едно от най-значимите филмови събития на годината.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    3 1 Отговор
    Америка е страната на неограничените възможности. Само там черно момче може да стане бяла жена. Лично аз само не съм черна, но и аз бях мъж преди да стана жена

    15:33 03.02.2026

  • 2 Фризьора

    3 2 Отговор
    Прическите къртят, дееа и цигани

    15:38 03.02.2026