„Michael“: Пуснаха първия официален трейлър на филма за Майкъл Джексън (ВИДЕО)

Биографичният филм „Michael“, посветен на живота и наследството на Майкъл Джексън, вече разполага с официален трейлър и за броени часове се превърна в едно от най-обсъжданите културни събития в световния шоубизнес. Първите кадри очертават мащабен разказ за пътя на Краля на попа – от детската сцена и ранната слава до статута му на глобална икона, която трайно промени музиката, танца и визуалния език на поп културата.

Филмът поставя силен драматургичен акцент върху семейната динамика в дома на Джексън. Образът на бащата, Джо Джексън, е изграден като безкомпромисен и авторитарен двигател зад успеха на Jackson 5 – роля, в която влиза Колман Доминго. В трейлъра той е представен не само като строг родител, но и като мениджър, за когото успехът е въпрос на оцеляване. В контраст стои майката Катрин Джексън, изиграна от Ниа Лонг, която е моралната опора и емоционалният баланс в живота на младия Майкъл.

В главната роля влиза Джафар Джексън, племенник на певеца, за когото това е дебют в голямо холивудско заглавие. Сходството му с Майкъл – както физическо, така и сценично – вече е сред най-коментираните елементи около проекта. Особено внимание е отделено на соловия възход на Джексън и на епохалния успех на албума Thriller, който го превръща в най-продавания артист в историята на музиката.

Реакцията към трейлъра е показателна за мащаба на интереса: над 116 милиона гледания в рамките на първите 24 часа – резултат, който го нарежда сред най-гледаните трейлъри на музикален биографичен филм до момента. Визуално продукцията залага на прецизно възпроизвеждане на емблематични сценични моменти, включително характерните танцови движения и прочутия moonwalk.

Режисьор на филма е Антоан Фукуа, познат с „Тренировъчен ден“, а сценарият е дело на Джон Логан. Фукуа вече заяви пред специализирани издания, че изборът на Джафар Джексън е ключов за автентичността на проекта, подчертавайки, че той улавя не само външния образ, но и вътрешната енергия на Майкъл.

По официална информация лентата предлага цялостен кинематографичен портрет на артиста – както на сцената, така и извън светлината на прожекторите – и разглежда цената на славата, творческата мания и натиска да останеш на върха. Премиерата на „Michael“ е насрочена за 24 април и се очаква да бъде едно от най-значимите филмови събития на годината.