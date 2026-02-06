Заловиха пеликана Стойчо след завръщането му във Варна (ВИДЕО)

Пеликанът Стойчо, който се сдоби с национална слава като емблемата на Варна, отново се завърна в морската столица, за да кръстосва на волята пътищата по нея. Птицата отлетя от града в началото на миналото лято, а последните новини за него бяха от Констанца, където бе забелязан около емблематичното кaзино в румънския пристанищен град, предава Телеграф.

Вчера Стойчо е бил забелязан от шофьори и случайни минувачи да се разхожда в зеления остров между платната по пътя за курортните комплекси, когато е била повикана полиция, за да осигури безопасността на дивото животно, което обаче обича да се радва на хорското внимание.

"Шофирайте внимателно в района!" Това предупреждава очевидец във фейсбук страницата "Виждам те КАТ - Варна", публикувал снимка на птицата.

Малко по-късно в социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда как служители на РИОСВ залавят пеликана и го отвеждат в дома му в зоологическата градина във Варна, където е пълно с представители на неговия вид.

Варненци коментират, че е по-добре за "хулигана" Стойчо да бъде прибран на безопасно място, нищо че редовно има навика да бяга и дори с хитрост се измъква от работниците в зоопарка.