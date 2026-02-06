Заловиха пеликана Стойчо след завръщането му във Варна (ВИДЕО)

Пеликанът Стойчо, който се сдоби с национална слава като емблемата на Варна, отново се завърна в морската столица, за да кръстосва на волята пътищата по нея. Птицата отлетя от града в началото на миналото лято, а последните новини за него бяха от Констанца, където бе забелязан около емблематичното кaзино в румънския пристанищен град, предава Телеграф.
Вчера Стойчо е бил забелязан от шофьори и случайни минувачи да се разхожда в зеления остров между платната по пътя за курортните комплекси, когато е била повикана полиция, за да осигури безопасността на дивото животно, което обаче обича да се радва на хорското внимание.
"Шофирайте внимателно в района!" Това предупреждава очевидец във фейсбук страницата "Виждам те КАТ - Варна", публикувал снимка на птицата.
Малко по-късно в социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда как служители на РИОСВ залавят пеликана и го отвеждат в дома му в зоологическата градина във Варна, където е пълно с представители на неговия вид.
Варненци коментират, че е по-добре за "хулигана" Стойчо да бъде прибран на безопасно място, нищо че редовно има навика да бяга и дори с хитрост се измъква от работниците в зоопарка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нещо намирисва на скрита реклама
Коментиран от #7
12:07 06.02.2026
2 От Екоинспектората
12:09 06.02.2026
3 Свбода за Стойчо
12:09 06.02.2026
4 Хмм
12:10 06.02.2026
5 Ууу
12:10 06.02.2026
6 А гешев ,петю еврото и ТУЛУПИТЕ
12:14 06.02.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Нещо намирисва на скрита реклама":На мен ми намирисва, че истинският Стойчо е свършил на софрата с кисело зеле на някой влах от констанско село, а НПО-таджиите от варненсия зоопарк са хванали първия пристигнал пеликан да си заслужат грантовете.
12:14 06.02.2026
8 БеГемот
12:18 06.02.2026
9 Разбирач
12:53 06.02.2026
10 шаа
Пеликанът Стойчо отново се завърна в морската столица, за да кръстосва на воля
Пеликанът Стойчо отново се завърна в морската столица, за да се кръстосва на воля
12:54 06.02.2026
11 адмирации
15:11 06.02.2026
12 ти да видиш
16:24 06.02.2026