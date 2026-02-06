Новини
Заловиха пеликана Стойчо след завръщането му във Варна (ВИДЕО)

6 Февруари, 2026

  • пеликан-
  • стойчо-
  • варна-
  • завръщане-
  • залавяне-
  • зоопарк

Последно емблемата на морската столица беше засечен в Румъния

Заловиха пеликана Стойчо след завръщането му във Варна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Пеликанът Стойчо, който се сдоби с национална слава като емблемата на Варна, отново се завърна в морската столица, за да кръстосва на волята пътищата по нея. Птицата отлетя от града в началото на миналото лято, а последните новини за него бяха от Констанца, където бе забелязан около емблематичното кaзино в румънския пристанищен град, предава Телеграф.

Вчера Стойчо е бил забелязан от шофьори и случайни минувачи да се разхожда в зеления остров между платната по пътя за курортните комплекси, когато е била повикана полиция, за да осигури безопасността на дивото животно, което обаче обича да се радва на хорското внимание.

"Шофирайте внимателно в района!" Това предупреждава очевидец във фейсбук страницата "Виждам те КАТ - Варна", публикувал снимка на птицата.

Малко по-късно в социалните мрежи се появи и видео, на което се вижда как служители на РИОСВ залавят пеликана и го отвеждат в дома му в зоологическата градина във Варна, където е пълно с представители на неговия вид.

Варненци коментират, че е по-добре за "хулигана" Стойчо да бъде прибран на безопасно място, нищо че редовно има навика да бяга и дори с хитрост се измъква от работниците в зоопарка.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Нещо намирисва на скрита реклама

    5 4 Отговор
    ..." а последните новини за него бяха от Констанца, където бе забелязан около емблематичното кaзино в румънския пристанищен град"

    Коментиран от #7

    12:07 06.02.2026

  • 2 От Екоинспектората

    24 1 Отговор
    Прибирайте го някъде, да не го опържат някви цигани

    12:09 06.02.2026

  • 3 Свбода за Стойчо

    20 1 Отговор
    Пуснете го мръсници

    12:09 06.02.2026

  • 4 Хмм

    9 1 Отговор
    надхитриха го пеликанчето

    12:10 06.02.2026

  • 5 Ууу

    20 1 Отговор
    Свобода за Стойчо и черната пантера Бойка!

    12:10 06.02.2026

  • 6 А гешев ,петю еврото и ТУЛУПИТЕ

    10 0 Отговор
    ГА......

    12:14 06.02.2026

  • 7 честен ционист

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Нещо намирисва на скрита реклама":

    На мен ми намирисва, че истинският Стойчо е свършил на софрата с кисело зеле на някой влах от констанско село, а НПО-таджиите от варненсия зоопарк са хванали първия пристигнал пеликан да си заслужат грантовете.

    12:14 06.02.2026

  • 8 БеГемот

    9 1 Отговор
    Къде е черната пантера...да не се срещнат с Ивайло в някоя пещера....

    12:18 06.02.2026

  • 9 Разбирач

    1 1 Отговор
    Стойчо, прииба се, а?

    12:53 06.02.2026

  • 10 шаа

    4 0 Отговор
    две букви, а каква огромна разлика:

    Пеликанът Стойчо отново се завърна в морската столица, за да кръстосва на воля

    Пеликанът Стойчо отново се завърна в морската столица, за да се кръстосва на воля

    12:54 06.02.2026

  • 11 адмирации

    1 0 Отговор
    за милиционерите, успяха да закопчат един пеликан 😂

    15:11 06.02.2026

  • 12 ти да видиш

    1 0 Отговор
    Абе кво стана със шуменската пума???

    16:24 06.02.2026