"Спорно близките" принц Албер II и принцеса Шарлийн се появиха заедно на събитие в Монте Карло

Принц Албер II на Монако и принцеса Шарлийн присъстваха на церемонията по връчването на наградите „Мишлен“ в Монте Карло, информира Monaco Tribune.

48-годишната принцеса Шарлийн избра златен костюм с прозрачен топ, обувки с остър връх и коса, прибрана на нисък кок.

На 17 юни 2025 г. принц Албер II и принцеса Шарлийн на Монако присъстваха на церемонията по закриването на 64-ия телевизионен фестивал в Монте Карло. Церемонията по награждаването се проведе във форума Грималди в Монте Карло. Американската актриса и продуцент Робин Райт получи наградата „Кристална нимфа“ от принц Албер II в знак на признание за кариерните ѝ постижения.

В края на август 2023 г. започнаха да се разпространяват информации, че принцеса Шарлийн от Монако живее в Швейцария и се среща със съпруга си, принц Албер II, „само с предварителна уговорка“. Източник, близък до двойката, заяви пред френския вестник Voici, че Шарлийн и Албер само се преструват на двойка.