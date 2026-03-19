Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Spice Girls отмениха грандиозното си юбилейно завръщане

19 Март, 2026 12:32 836 3

  • spice girls-
  • спайс гърлс-
  • завръщане-
  • юбилей-
  • събиране-
  • група

Момичетата са категорични, че няма да се събират за 30-годишнината си като група

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Плановете за дългоочакваното събиране на Spice Girls по повод 30-годишнината от дебюта им се оказаха окончателно провалени, въпреки месеци на спекулации и очаквания от страна на феновете. Юбилейното събитие трябваше да отбележи три десетилетия от излизането на хита Wannabe, който през 1996 г. се превърна в глобален феномен и изведе групата до върха на поп индустрията.

Информацията за отпадането на проекта беше потвърдена от Мел Си, която заяви лаконично: „Не, няма събиране.“ Изявлението ѝ сложи край на надеждите за общо участие на петте оригинални членки – Ема Бънтън, Мел Би, Джери Халиуел-Хорнър, Мел Си и Виктория Бекъм – включително и на Бекъм, която от години не участва активно в музикални проекти.

По информация от британски и американски медии, разговори за юбилейно шоу са се водили още от началото на годината, като сред обсъжданите варианти е било и ограничено участие в Лас Вегас. Самата Виктория Бекъм коментира темата с известна дистанция, като призна, че подобна идея звучи „изкушаващо“, но подчерта: „Имам работа… Не знам дори дали още мога да пея.“

Липсата на пълно съгласие между членовете на групата изглежда е основната причина за провала на проекта. Допълнително напрежение породи отсъствието на Мел Би от няколко публични събития, включително рождения ден на Ема Бънтън и събиране в дома на Виктория Бекъм – детайли, които засилиха предположенията за вътрешни разногласия.

Въпреки това част от групата остава отворена към бъдещи проекти. Мелани Си подчерта, че тя и Ема Бънтън биха се върнали на сцената при подходящи условия. „Това би било най-хубавото нещо на света… дори се усеща като дълг“, заяви тя.

Паралелно с това се съобщава, че и други идеи, свързани с бранда Spice Girls – включително телевизионен проект за Netflix – също са поставени на пауза. Това се случва в момент, когато интересът към носталгични музикални формати и реюниън турнета остава висок, а редица емблематични групи от 90-те се завръщат успешно на сцената.

Към момента не е ясно дали става дума за окончателен отказ или за поредно отлагане на идеята. Въпреки липсата на конкретни планове, интересът към групата остава стабилен, а Wannabe продължава да бъде сред най-разпознаваемите поп песни в световен мащаб.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГИЛФ Ловър

    2 1 Отговор
    Я да се разкарват тия недорасли хентаита...

    12:35 19.03.2026

  • 2 НОИ

    1 1 Отговор
    Юбилейна пенсионерска сбирка на момичетата от Спайс гърлс, би била много интересно събитие, обаче са много заети с внучетата. Сигурно затова се отменя, няма места в детските градини.

    12:46 19.03.2026

  • 3 събинке

    1 1 Отговор
    амче голям праз
    че света си продължава без сбиране на некви кифли

    13:02 19.03.2026