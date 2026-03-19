Spice Girls отмениха грандиозното си юбилейно завръщане

Плановете за дългоочакваното събиране на Spice Girls по повод 30-годишнината от дебюта им се оказаха окончателно провалени, въпреки месеци на спекулации и очаквания от страна на феновете. Юбилейното събитие трябваше да отбележи три десетилетия от излизането на хита Wannabe, който през 1996 г. се превърна в глобален феномен и изведе групата до върха на поп индустрията.

Информацията за отпадането на проекта беше потвърдена от Мел Си, която заяви лаконично: „Не, няма събиране.“ Изявлението ѝ сложи край на надеждите за общо участие на петте оригинални членки – Ема Бънтън, Мел Би, Джери Халиуел-Хорнър, Мел Си и Виктория Бекъм – включително и на Бекъм, която от години не участва активно в музикални проекти.

По информация от британски и американски медии, разговори за юбилейно шоу са се водили още от началото на годината, като сред обсъжданите варианти е било и ограничено участие в Лас Вегас. Самата Виктория Бекъм коментира темата с известна дистанция, като призна, че подобна идея звучи „изкушаващо“, но подчерта: „Имам работа… Не знам дори дали още мога да пея.“

Липсата на пълно съгласие между членовете на групата изглежда е основната причина за провала на проекта. Допълнително напрежение породи отсъствието на Мел Би от няколко публични събития, включително рождения ден на Ема Бънтън и събиране в дома на Виктория Бекъм – детайли, които засилиха предположенията за вътрешни разногласия.

Въпреки това част от групата остава отворена към бъдещи проекти. Мелани Си подчерта, че тя и Ема Бънтън биха се върнали на сцената при подходящи условия. „Това би било най-хубавото нещо на света… дори се усеща като дълг“, заяви тя.

Паралелно с това се съобщава, че и други идеи, свързани с бранда Spice Girls – включително телевизионен проект за Netflix – също са поставени на пауза. Това се случва в момент, когато интересът към носталгични музикални формати и реюниън турнета остава висок, а редица емблематични групи от 90-те се завръщат успешно на сцената.

Към момента не е ясно дали става дума за окончателен отказ или за поредно отлагане на идеята. Въпреки липсата на конкретни планове, интересът към групата остава стабилен, а Wannabe продължава да бъде сред най-разпознаваемите поп песни в световен мащаб.