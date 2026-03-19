Иво Аръков реагира бурно на твърденията, че е получил 400 000 евро субсидия за музика

Актьорът Иво Аръков отвърна с видео в социалните мрежи на твърденията, че е получил близо над 400 000 евро в последните дни на кабинета "Желязков" и на Мариан Бачев като министър на културата. По-рано се появи информация, че фирмата, чийто управител е самият Аръков, е получила сумата за "създаване и промотиране на авторски песни" от Национален фонд "Култура".
Немалкатата сума е усвоена от "Фиш Ай" ЕООД – дружество с управител самия Аръков и собственик неговия баща Максим Аръков.
В отговор на скандала, който започна от лично разследване на Ива Кикерезова, Иво Аръков публикува видео в социалните мрежи, че сумите не са верни, нито историите. По думите му целта на подобни твърдения е единствено да "урони престижа" му и някой да си направи предизборна кампания на негов гръб.
Видеото е придружено с текст "Очаквайте моя детайлен отговор. Всички ще бъдат запознати с фактологията", споделя Аръков, който обаче не отрече категорично твърденията, отбелязват коментиращите в профила му.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хитрецът
12:03 19.03.2026
2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
12:07 19.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 асоциация с мирис
ДО ТУКА
12:08 19.03.2026
5 Мини стерчето и то е в кюпа
12:09 19.03.2026
6 Дара и песента "Дърта ланга"
12:09 19.03.2026
7 Сила
Министерство на кОлтОрата БГ ....
12:10 19.03.2026
8 Готов за политик!
12:10 19.03.2026
9 Ей,шумков?
12:11 19.03.2026
10 Петроханче
12:11 19.03.2026
11 Страхил
12:12 19.03.2026
12 Далавера "Импекс "
12:13 19.03.2026
13 Тъй блести
12:13 19.03.2026
14 безрабоден
12:16 19.03.2026
15 ццфгжб
12:18 19.03.2026
16 Тервел
Типично за Чалгарите от ИТН.
12:21 19.03.2026
17 Цецко
12:24 19.03.2026
18 Жельо
12:26 19.03.2026
19 Няма така партия
12:26 19.03.2026