Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Иво Аръков реагира бурно на твърденията, че е получил 400 000 евро субсидия за музика

19 Март, 2026 12:01 907 19

  • иво аръков-
  • актьор-
  • певец-
  • субсидия-
  • държавни средства-
  • култура

Актьорът, който се изявява и като певец, изглеждаше видимо бесен на новините

Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актьорът Иво Аръков отвърна с видео в социалните мрежи на твърденията, че е получил близо над 400 000 евро в последните дни на кабинета "Желязков" и на Мариан Бачев като министър на културата. По-рано се появи информация, че фирмата, чийто управител е самият Аръков, е получила сумата за "създаване и промотиране на авторски песни" от Национален фонд "Култура".

Немалкатата сума е усвоена от "Фиш Ай" ЕООД – дружество с управител самия Аръков и собственик неговия баща Максим Аръков.

В отговор на скандала, който започна от лично разследване на Ива Кикерезова, Иво Аръков публикува видео в социалните мрежи, че сумите не са верни, нито историите. По думите му целта на подобни твърдения е единствено да "урони престижа" му и някой да си направи предизборна кампания на негов гръб.

"Ако искате да дойдете на мое участие, да гледате моите филми или да чуете новата ми песен, следете моите социални мрежи, защото не съм част от единствения музикален лейбъл в България", обясни той, като се закани да предприеме съдебни действия срещу медиите, разпространили информацията. Важно е да отбележим обаче, че тя е достъпна публично и всеки след кратко търсене в Гугъл може да се сдобие с нея.

Видеото е придружено с текст "Очаквайте моя детайлен отговор. Всички ще бъдат запознати с фактологията", споделя Аръков, който обаче не отрече категорично твърденията, отбелязват коментиращите в профила му.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хитрецът

    24 1 Отговор
    Аръков ще мисли сега какви да ги каже !

    12:03 19.03.2026

  • 2 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    25 1 Отговор
    Връщай парите бе,пе🌈дал...и нито сме ти приятели,нито имаш престиж за уронване.

    12:07 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 асоциация с мирис

    14 0 Отговор
    НА ДВА БОКЛУКА
    ДО ТУКА

    12:08 19.03.2026

  • 5 Мини стерчето и то е в кюпа

    13 0 Отговор
    Нещо са делкали

    12:09 19.03.2026

  • 6 Дара и песента "Дърта ланга"

    10 1 Отговор
    Тоа не беше ли на бат Кауфланд зетя?

    12:09 19.03.2026

  • 7 Сила

    8 1 Отговор
    Не бе хора , взел ги е по документи ....евентуално реално е взел 10% от сумата , останалото е разделено между смешника на учиндолското и калинковците от министерството ....така работи схемата от години !!!
    Министерство на кОлтОрата БГ ....

    12:10 19.03.2026

  • 8 Готов за политик!

    6 0 Отговор
    Парите взел по схема с някой от управляващите, нищо чудно и да са делкали нещо. Сега ще мисли оправдания и как да послъже малко. Че тоя е готов за политиката! Направо Шиши, Боко, Радев или Кирчо да го вземат. Ценен кадър ще излезе тоя, ей! А политиците спите, пък те кадрите ви пред очите

    12:10 19.03.2026

  • 9 Ей,шумков?

    6 0 Отговор
    Лъсна ли пе4урката върху снимката на Авръка,и3ратеняк?

    12:11 19.03.2026

  • 10 Петроханче

    5 1 Отговор
    И тоя ли е дете Петроханче?

    12:11 19.03.2026

  • 11 Страхил

    7 0 Отговор
    Герберасткия некадърник да връща псрите

    12:12 19.03.2026

  • 12 Далавера "Импекс "

    7 0 Отговор
    В тази държава, най-много пари се дават на кvрви и пе де раси.

    12:13 19.03.2026

  • 13 Тъй блести

    4 0 Отговор
    Таз усмивка заслепяваща, кът на Благо, преди или след като е взел парите?

    12:13 19.03.2026

  • 14 безрабоден

    6 0 Отговор
    После не се чудете от де имат пари да ходят по три пъти в годината в Дубай и Малдивите

    12:16 19.03.2026

  • 15 ццфгжб

    3 0 Отговор
    Затова сега куцо и сакато се засилило политик да става

    12:18 19.03.2026

  • 16 Тервел

    4 0 Отговор
    С четири думи : Тежка корупция и търговия с влияние.
    Типично за Чалгарите от ИТН.

    12:21 19.03.2026

  • 17 Цецко

    2 0 Отговор
    От тия 400 хиляди евро по проекта ще използва 5000 евро , всичко останало ще е надписани фалшиви фактури , фиктивни съветници и ала бала авторски права като при Тошко Африкански. Останките 395 хиляди евро ще ги използва вероятно да си купи къща в Гърция,която да отдава под наем .

    12:24 19.03.2026

  • 18 Жельо

    0 0 Отговор
    Дори милиционерите с техните 20 брутни заплати при пенсиониране, му завидяха на тоя актьор.

    12:26 19.03.2026

  • 19 Няма така партия

    0 0 Отговор
    Итънари, сър! Некадърни сценаристи, некадърни певци и некадърни адмимистратори!

    12:26 19.03.2026