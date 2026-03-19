Иво Аръков реагира бурно на твърденията, че е получил 400 000 евро субсидия за музика

Актьорът Иво Аръков отвърна с видео в социалните мрежи на твърденията, че е получил близо над 400 000 евро в последните дни на кабинета "Желязков" и на Мариан Бачев като министър на културата. По-рано се появи информация, че фирмата, чийто управител е самият Аръков, е получила сумата за "създаване и промотиране на авторски песни" от Национален фонд "Култура".

Немалкатата сума е усвоена от "Фиш Ай" ЕООД – дружество с управител самия Аръков и собственик неговия баща Максим Аръков.

В отговор на скандала, който започна от лично разследване на Ива Кикерезова, Иво Аръков публикува видео в социалните мрежи, че сумите не са верни, нито историите. По думите му целта на подобни твърдения е единствено да "урони престижа" му и някой да си направи предизборна кампания на негов гръб.

"Ако искате да дойдете на мое участие, да гледате моите филми или да чуете новата ми песен, следете моите социални мрежи, защото не съм част от единствения музикален лейбъл в България", обясни той, като се закани да предприеме съдебни действия срещу медиите, разпространили информацията. Важно е да отбележим обаче, че тя е достъпна публично и всеки след кратко търсене в Гугъл може да се сдобие с нея.

Видеото е придружено с текст "Очаквайте моя детайлен отговор. Всички ще бъдат запознати с фактологията", споделя Аръков, който обаче не отрече категорично твърденията, отбелязват коментиращите в профила му.