Новини
Любопитно »
Урсула Андрес на 90 г.: първото „момиче на Бонд“, превърнала се в икона

19 Март, 2026 10:43 1 136 6

  • урсула андрес-
  • джеймс бонд-
  • рожден ден

Вижте любопитни подробности за актрисата

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 19 март, легендарната актриса Урсула Андрес навършва 90 години – юбилей, който отбелязва една от най-запомнящите се кариери в историята на киното.


От Швейцария до Холивуд

Урсула Андрес е родена през 1936 г. в Остермундиген, Швейцария. Още като млада напуска родината си, първо за Париж, а след това за Рим, където започва да работи в киното и да гради своята кариера.

Истинският ѝ пробив идва през 1962 г. с ролята на Хъни Райдър в първия филм за Джеймс Бонд – Dr. No. Сцената, в която излиза от морето с бял бикини, се превръща в една от най-емблематичните в историята на киното и я прави световна сензация.

Златната ера и статутът на секссимвол

След успеха на „Dr. No“ Андерс се превръща в един от най-желаните образи на 60-те години. Работи с големи имена като Франк Синатра и Елвис Пресли и участва в редица международни продукции.

Филмографията ѝ включва заглавия като:

  • Fun in Acapulco (1963);
  • She (1965);
  • The 10th Victim (1965);
  • Clash of the Titans (1981).

През 1964 г. печели „Златен глобус“ за най-добра дебютна актриса – признание за ролята, която я превръща в първата истинска „Bond girl“.

Личен живот и легендарни връзки

Личният живот на актрисата също е в центъра на вниманието през десетилетията. Тя има връзки с едни от най-големите имена на епохата, сред които Жан-Пол Белмондо, Марлон Брандо и Джеймс Дийн.

От връзката си с актьора Хари Хамлин има един син, Димитри.

Днес: живот далеч от прожекторите

Днес Урсула Андрес живее в Рим и води сравнително усамотен живот, далеч от светлината на прожекторите.

Юбилеят ѝ обаче идва в труден момент – според последни информации тя е замесена в съдебен случай, след като неин финансов мениджър е обвинен, че е присвоил значителна част от средствата ѝ.

Въпреки това актрисата остава символ на цяла епоха – време, в което киното създава не просто звезди, а митове.

Урсула Андрес не е просто актриса – тя е културен феномен. С един-единствен кадър тя променя начина, по който жените се възприемат в екшън киното, и поставя стандарта за всички „момичета на Бонд“ след нея.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 МисиркоФ

    1 2 Отговор
    приличат си с нашата урсула .........

    11:01 19.03.2026

  • 3 Урсула Лаййнен

    3 5 Отговор
    Въпреки многото кит, или точно поради него, изглежда просто ужасно.

    11:10 19.03.2026

  • 4 Да бе да...

    3 5 Отговор
    Абе Урсула лий, не ми я фалете!

    11:18 19.03.2026

  • 5 ее бре

    1 3 Отговор
    Защо плашите хората с тия мумии. Били са нещо преди сто години, сега от тях се сипе прах. Аре.

    11:50 19.03.2026

  • 6 Нека да пиша

    0 0 Отговор
    А,нашата баба Лили Иванова.

    12:27 19.03.2026