Урсула Андрес на 90 г.: първото „момиче на Бонд“, превърнала се в икона

Днес, 19 март, легендарната актриса Урсула Андрес навършва 90 години – юбилей, който отбелязва една от най-запомнящите се кариери в историята на киното.

От Швейцария до Холивуд

Урсула Андрес е родена през 1936 г. в Остермундиген, Швейцария. Още като млада напуска родината си, първо за Париж, а след това за Рим, където започва да работи в киното и да гради своята кариера.

Истинският ѝ пробив идва през 1962 г. с ролята на Хъни Райдър в първия филм за Джеймс Бонд – Dr. No. Сцената, в която излиза от морето с бял бикини, се превръща в една от най-емблематичните в историята на киното и я прави световна сензация.

Златната ера и статутът на секссимвол

След успеха на „Dr. No“ Андерс се превръща в един от най-желаните образи на 60-те години. Работи с големи имена като Франк Синатра и Елвис Пресли и участва в редица международни продукции.

Филмографията ѝ включва заглавия като:

Fun in Acapulco (1963);

She (1965);

The 10th Victim (1965);

Clash of the Titans (1981).

През 1964 г. печели „Златен глобус“ за най-добра дебютна актриса – признание за ролята, която я превръща в първата истинска „Bond girl“.

Личен живот и легендарни връзки

Личният живот на актрисата също е в центъра на вниманието през десетилетията. Тя има връзки с едни от най-големите имена на епохата, сред които Жан-Пол Белмондо, Марлон Брандо и Джеймс Дийн.

От връзката си с актьора Хари Хамлин има един син, Димитри.

Днес: живот далеч от прожекторите

Днес Урсула Андрес живее в Рим и води сравнително усамотен живот, далеч от светлината на прожекторите.

Юбилеят ѝ обаче идва в труден момент – според последни информации тя е замесена в съдебен случай, след като неин финансов мениджър е обвинен, че е присвоил значителна част от средствата ѝ.

Въпреки това актрисата остава символ на цяла епоха – време, в което киното създава не просто звезди, а митове.

Урсула Андрес не е просто актриса – тя е културен феномен. С един-единствен кадър тя променя начина, по който жените се възприемат в екшън киното, и поставя стандарта за всички „момичета на Бонд“ след нея.