Хайди Клум промотира новата си песен само по кожух (ВИДЕО)

30 Януари, 2026 12:31 1 164 10

Под палтото на супермодела ясно се вижда, че е захвърлила сутиена

Хайди Клум промотира новата си песен само по кожух (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хайди Клум демонстрира нова провокативна поява, която бързо се превърна във вирусен хит в социалните мрежи. Супермоделът публикува кратко видео, в което позира по бельо, наметната с дълго пухкаво палто и обута с високи ботуши, стъпила директно върху железопътни релси – визуален ход, който предизвика хиляди реакции само за часове.

Зад смелата естетика обаче стои ясно планирана кампания. Кадрите са част от промоцията на новия ѝ музикален проект – сингъла „Red Eye“, реализиран в сътрудничество с американския DJ и продуцент Diplo. Парчето е създадено специално като музикална тема за 21-вия сезон на риалити формата Germany’s Next Topmodel, на който Хайди Клум е дългогодишно лице и водещ.

Проектът отбелязва поредното пресичане на модата, телевизията и музиката в кариерата на супермодела – тенденция, която тя активно развива през последните години. Според германски и американски медии, „Red Eye“ ще бъде официално пусната за стрийминг на 13 февруари и ще звучи както в телевизионните епизоди, така и в съпътстващи дигитални кампании, насочени към по-младата аудитория на формата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дориана

    8 0 Отговор
    Демонстрира простотии ! Някои хора се самозабравят и се правят на ......

    12:35 30.01.2026

  • 2 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Това па кога пропя

    12:41 30.01.2026

  • 3 Киро Чапкънов

    3 0 Отговор
    Ох душичка, ми не и ли е студено така. Няма ме там да го стопля това пиленце хубавко.

    12:43 30.01.2026

  • 4 ХУБАВИЦА

    4 0 Отговор
    ДАЖЕ МОЖЕЛО Е И БЕЗ КОЖУХ

    12:44 30.01.2026

  • 5 Шумков?

    2 0 Отговор
    Лъсна ли ne4урката?

    13:01 30.01.2026

  • 6 Така такааа

    1 0 Отговор
    А не е само по кожух, има прашки под него. :Р

    13:05 30.01.2026

  • 7 газо

    0 1 Отговор
    отгазофустата

    13:25 30.01.2026

  • 8 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    Тази дъртата бих я тра-ла-ла...

    13:30 30.01.2026

  • 9 Беф Джезос

    0 0 Отговор
    Хайди ни мъ занимавайти вйечи с тъз Клум!

    13:53 30.01.2026

  • 10 Див селянин

    1 0 Отговор
    Ей, Хайди, хайди да се гушкаме,хубавице

    13:54 30.01.2026