Хайди Клум промотира новата си песен само по кожух (ВИДЕО)

Хайди Клум демонстрира нова провокативна поява, която бързо се превърна във вирусен хит в социалните мрежи. Супермоделът публикува кратко видео, в което позира по бельо, наметната с дълго пухкаво палто и обута с високи ботуши, стъпила директно върху железопътни релси – визуален ход, който предизвика хиляди реакции само за часове.
Зад смелата естетика обаче стои ясно планирана кампания. Кадрите са част от промоцията на новия ѝ музикален проект – сингъла „Red Eye“, реализиран в сътрудничество с американския DJ и продуцент Diplo. Парчето е създадено специално като музикална тема за 21-вия сезон на риалити формата Germany’s Next Topmodel, на който Хайди Клум е дългогодишно лице и водещ.
Проектът отбелязва поредното пресичане на модата, телевизията и музиката в кариерата на супермодела – тенденция, която тя активно развива през последните години. Според германски и американски медии, „Red Eye“ ще бъде официално пусната за стрийминг на 13 февруари и ще звучи както в телевизионните епизоди, така и в съпътстващи дигитални кампании, насочени към по-младата аудитория на формата.
