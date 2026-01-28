Проблеми със зрението налегнаха Жени Калканджиева

Жени Калканджиева го закъса сериозно със здравето. Носителката на титлата Мис България за 1995 г. от години се бори с проблем, който драстично променя ежедневието ѝ – почти не вижда в тъмното. Състоянието ѝ не само създава неудобства, но и често води до погрешни впечатления у околните.

Зрителните затруднения ѝ носят неочакван имиджов проблем. Поради невъзможността да фокусира добре, Жени инстинктивно присвива очи и изглежда намръщена, което кара хората да я възприемат като високомерна.

"Когато съм в заведение, може да гледам право в човека срещу мен, но всъщност изобщо да не го виждам. А те си мислят, че се надувам", признава тя.

Офталмолог вече ѝ е препоръчал да носи очила, но бившата Мис България категорично отказва. Суетата и нежеланието да промени визията си засега надделяват над медицинските съвети. Цената обаче се оказва висока.

Заради влошеното зрение Евгения е спряла да шофира, особено вечер, когато рискът става прекалено голям. Ограничението влияе пряко на свободата и независимостта ѝ, а проблемът продължава да остава нерешен, пише "Хотарена".

Близки до Жени Калканджиева се надяват тя най-сетне да се вслуша в лекарските препоръки, защото проблемът не е просто естетичен, а пряко свързан със сигурността и качеството ѝ на живот.