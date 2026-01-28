Проблеми със зрението налегнаха Жени Калканджиева

Жени Калканджиева го закъса сериозно със здравето. Носителката на титлата Мис България за 1995 г. от години се бори с проблем, който драстично променя ежедневието ѝ – почти не вижда в тъмното. Състоянието ѝ не само създава неудобства, но и често води до погрешни впечатления у околните.
Зрителните затруднения ѝ носят неочакван имиджов проблем. Поради невъзможността да фокусира добре, Жени инстинктивно присвива очи и изглежда намръщена, което кара хората да я възприемат като високомерна.
"Когато съм в заведение, може да гледам право в човека срещу мен, но всъщност изобщо да не го виждам. А те си мислят, че се надувам", признава тя.
Офталмолог вече ѝ е препоръчал да носи очила, но бившата Мис България категорично отказва. Суетата и нежеланието да промени визията си засега надделяват над медицинските съвети. Цената обаче се оказва висока.
Заради влошеното зрение Евгения е спряла да шофира, особено вечер, когато рискът става прекалено голям. Ограничението влияе пряко на свободата и независимостта ѝ, а проблемът продължава да остава нерешен, пише "Хотарена".
Близки до Жени Калканджиева се надяват тя най-сетне да се вслуша в лекарските препоръки, защото проблемът не е просто естетичен, а пряко свързан със сигурността и качеството ѝ на живот.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е да де!
Коментиран от #5
13:33 28.01.2026
2 Ами
Коментиран от #3
13:34 28.01.2026
3 Той Кокорчо
До коментар #2 от "Ами":Е стар престъпник! Бая са го уважавали отзади в европата! Преди да си дойде в България!
13:40 28.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Перо
До коментар #1 от "Е да де!":От метила е станала недикел
13:40 28.01.2026
6 Сила
13:43 28.01.2026
7 Румен
13:44 28.01.2026