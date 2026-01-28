Новини
Любопитно »
Проблеми със зрението налегнаха Жени Калканджиева

Проблеми със зрението налегнаха Жени Калканджиева

28 Януари, 2026 13:31 551 7

  • жени калканджиева-
  • манекенка-
  • модел-
  • проблеми със зрението-
  • проблеми със здравето-
  • мис българия

Мис България 1995 разкрива, че не вижда почти нищо в тъмното

Проблеми със зрението налегнаха Жени Калканджиева - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жени Калканджиева го закъса сериозно със здравето. Носителката на титлата Мис България за 1995 г. от години се бори с проблем, който драстично променя ежедневието ѝ – почти не вижда в тъмното. Състоянието ѝ не само създава неудобства, но и често води до погрешни впечатления у околните.

Зрителните затруднения ѝ носят неочакван имиджов проблем. Поради невъзможността да фокусира добре, Жени инстинктивно присвива очи и изглежда намръщена, което кара хората да я възприемат като високомерна.

"Когато съм в заведение, може да гледам право в човека срещу мен, но всъщност изобщо да не го виждам. А те си мислят, че се надувам", признава тя.

Офталмолог вече ѝ е препоръчал да носи очила, но бившата Мис България категорично отказва. Суетата и нежеланието да промени визията си засега надделяват над медицинските съвети. Цената обаче се оказва висока.

Заради влошеното зрение Евгения е спряла да шофира, особено вечер, когато рискът става прекалено голям. Ограничението влияе пряко на свободата и независимостта ѝ, а проблемът продължава да остава нерешен, пише "Хотарена".

Близки до Жени Калканджиева се надяват тя най-сетне да се вслуша в лекарските препоръки, защото проблемът не е просто естетичен, а пряко свързан със сигурността и качеството ѝ на живот.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е да де!

    6 0 Отговор
    Пиеше като смок и се биеха със съседите!

    Коментиран от #5

    13:33 28.01.2026

  • 2 Ами

    6 0 Отговор
    От многото натягане очите изхвръкват, изхвръкват, и накрая проблеми. На Кокорчо примерно, въобще не могат да му се приберат.

    Коментиран от #3

    13:34 28.01.2026

  • 3 Той Кокорчо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Е стар престъпник! Бая са го уважавали отзади в европата! Преди да си дойде в България!

    13:40 28.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Е да де!":

    От метила е станала недикел

    13:40 28.01.2026

  • 6 Сила

    4 0 Отговор
    Само белите линии ги вижда в тъмното без проблем ...надушва ги като граничарско куче !!!

    13:43 28.01.2026

  • 7 Румен

    1 0 Отговор
    Друсане, шляпане и те това е.

    13:44 28.01.2026