Изследовател твърди: Изчезнала древна цивилизация е шифрирала знанията си преди 40 000 години

В продължение на векове археологическата наука отхвърля хипотезата, че високоразвита цивилизация е съществувала хиляди години преди появата на познатите древни култури. Независимият изследовател Матю Лакроа обаче твърди, че е идентифицирал „доказателства, променящи парадигмата“ за изгубена глобална цивилизация, която е кодирала знанията си в геометрия, символи и архитектура на монументи по целия свят, с цел те да бъдат съхранени преди мащабни катастрофални събития.
В интервю за Daily Mail Лакроа заявява, че откритията му, провокирани от нов анализ на обекти в Египет, свързват повтарящи се символи на различни континенти и сочат към период отпреди 38 000–40 000 години. По думите му тази предполагаема цивилизация е проследявала космически цикли, предвиждала е глобални катаклизми и е вложила учения за произхода на човека, структурата на Вселената и божественото в свещени места и монументални комплекси.
Изследването му започва с идентифицирането на повтарящи се елементи – гигантски Т-образни форми, трислойни вдлъбнатини и стъпаловидни пирамиди, издялани в камък на отдалечени едно от друго места. „Тези конкретни символи, изградени в различни пропорции, се появяват по целия свят, а според утвърдените археологически модели не би трябвало да съществува подобна връзка между несвързани култури“, твърди Лакроа.
Според него най-ранният източник на този глобален символен и архитектурен език се намира в района на езерото Ван в Източна Турция, на обект, който той нарича Йонис. Лакроа датира мястото на около 40 000 години и го определя като първоначален „чертеж“, по-късно пренесен към други региони, включително платото Гиза в Египет и Тиуанако в Южна Америка. В непосредствена близост се намира и обектът Кефкалеси, където базалтов релеф с размер приблизително 1,2 на 1,2 метра съдържа сложна иконография, която според него повтаря мотиви от Египет и Андите.
Лакроа посочва повтарящи се елементи в релефа – Т-образни форми, стъпаловидна пирамида с три „входа“ и фигура на лъв, който той интерпретира като символ на пазител. Именно този артефакт, по думите му, е ключов за свързването на Близкия изток с Египет и за реконструкцията на предполагаемия глобален модел. Анализът му впоследствие се разширява към храма на Сфинкса в Египет, където той твърди, че е идентифицирал вградена обърната стъпаловидна пирамида.
Пробивният момент за изследователя настъпва през ноември 2025 г., когато преосмисля стара фотография на храма на Сфинкса, затворен за обществен достъп. Той интерпретира структурата като частично разрушена обърната пирамида, което го подтиква да анализира целия комплекс в Гиза, включително Долинния храм и погребалните храмове на Хафра и Менкаура.
Използвайки астрономическата прецесия и предполагаемото подравняване на Сфинкса със съзвездието Лъв, Лакроа предлага две възможни дати за строежа – около 12 000 години назад или приблизително 38 000 години назад. Той отхвърля по-късната дата, аргументирайки се с хипотези за катастрофални наводнения в края на последната ледникова епоха, и поставя Голямата пирамида, Сфинкса и свързаните храмове в много по-дълбока древност.
Подобни архитектурни паралели той открива и в Южна Америка, особено в Тиуанако и Пума Пунку, където LiDAR сканирания разкриват мащабни Т-образни форми. Според Лакроа това потвърждава идеята за общ архитектурен шаблон, пренесен през океаните.
В центъра на интерпретацията му стои т.нар. космограм – геометричен модел, който според него представя структурата на реалността. Трислойните пирамиди, обърнатите пирамиди и Т-образните символи се тълкуват като код за различни нива на съществуване: нефизическия „подземен“ свят, материалната реалност и небесните или духовни сфери. Вертикалната ос на Т-символа, според Лакроа, представлява оста на света (axis mundi), която свързва тези нива.
Той свързва тази система с по-късни египетски традиции, включително Херметизъм, приписван на Хермес Трисмегист, който акцентира върху връзката между човека, космоса и божественото. Според Лакроа знанието е било умишлено кодирано и „скрито“, след което с времето е било изопачено.
Твърденията му обаче срещат сериозна съпротива от страна на академичната общност. Археолозите датират обектите около езерото Ван основно към урартския период, преди няколко хилядолетия, и подчертават, че към момента няма рецензирани научни публикации, които да подкрепят датиране на глобална цивилизация отпреди ледниковата епоха. Въпреки това анализът на Матю Лакроа се вписва в по-широкия обществен дебат за произхода на сложните култури и границите между алтернативни хипотези и утвърдената научна методология.
2 Пич
18:05 06.02.2026
3 Тоалетната хартия
18:06 06.02.2026
4 Тоалетната хартия
До коментар #2 от "Пич":И индианците са мислили белите конкистадори за богове, а те просто алчни убийци!!
18:08 06.02.2026
5 Зевс
18:10 06.02.2026
6 Анита гювендията
18:12 06.02.2026
7 ами,
До коментар #2 от "Пич":И в древните цивилизации като Индия и Китай е било същото,първите царуващи владетели са дошли от космоса и не е речено,че са били човеци.Само днешният човек е самохвалко и си въобразява,че е черешката на тортата,но не е.
18:18 06.02.2026
8 малко
До коментар #4 от "Тоалетната хартия":ползвана ли си?
18:19 06.02.2026
9 Соваж бейби
До коментар #2 от "Пич":Няма богове ,по добре го пиши извънземни смешно е да се говари за богове днес когато знаем че има извънземни.Всички приказки са само хипотези на шаманите те пък са най смешни,никой не знае точната истина .И като започнат да се правят на египтолози и не знам си още какви сякъш са взели интервю с жителите по онова време ми стават смешни.Истината е такава че преди е имало по визши цивилизации или поне са минавали от тук свидетелства са и петроглифите и други символи и чудеса не всичко се върти само от Египет.По вероятно ще да е извънземни с кораби майки които са търсили планета за живот от друга глактика са се срешнали тук и е имало война кои да останат.Или от други планети подобна версия няколко раси,днес ние човеците как искаме да покорим Марс ,Луната ...А ние земляните кои сме още не знаем ама се правят уж доказателства за неща преди нас ,никой не казва ние кои сме ?Нали не вярваш че света е започнал от един мъж и една жена в библията ?Брат и сестра не могат се размножават днес сме милиарди и различни по цвят и език .
18:21 06.02.2026
10 Тоалетната хартия
До коментар #9 от "Соваж бейби":На голяма част от читателите на факти получиха главоболие от това, което пишеш.. Процесорите им се напънаха и забиха, не могат да изчистят кеша. Повечето мислят, че евреина Дарвин е прав, че хората произхождат от маймини!!! Ако някой не знае, да му кажа ОТРИЧАНЕТО НА ДАРВИ Е РАВНОСИЛНО, НА ОТРИЧАНЕТО. НА холкоста!!
18:41 06.02.2026
11 Соваж бейби
До коментар #10 от "Тоалетната хартия":Ти пък си още по наивен ,ако произхода ни е от маймуните днес щяхме да виждаме как се трансформират в човеци уеш 🤣🙈.Като копринената пеперуда напрамер,мисли малко по сериозно .Така или иначе още не сме достигнали ниво да дадем отговор за нашата поява на човеците тук на Земята ,нека да намерят отговор първо на това после другото.
18:47 06.02.2026
12 Пич
До коментар #7 от "ами,":Съгласен съм, можех да кажа още интересни неща, но набързо маркирах на светофара! Например в Китай имаме директни препратки към рептилите. Първият император на Китай - Цин Шихуанди е син на дракон , който наредил на императрицата да се качи на една планина , и да го чака ! Когато тя отишла , дракона слязъл от небесата , и правил любов с нея ! Това е много странно , защото слабостта на боговете и богините към човеците е описана в почти всички книги на различните народи. А в днешно време повечето хора отвлечени от НЛО споделят , че с тях са правили секс. Прилича ми на желание за създаване на хибриди!
18:50 06.02.2026
13 Поредния КуКу
18:52 06.02.2026
14 Пич
До коментар #9 от "Соваж бейби":Напълно съм съгласен с тебе , и дори мисля , че някога коментирахме тази тема ! Но предавам нещата така , както са написани. Както казва Азимов - Всеки които има върховни технологии , непознати на останалите , им изглежда като Бог или магьосник! Това което знам като съпоставя много древни текстове е , че боговете (извънземните) са дошли от зор ! Били са във война , или след война в свят , който загива. Това , което църквите няма да кажат никога , и ще убиват за него е , че за наш създател се посочва жена. Затова древните са почитали богинята майка! Първите извънземни са се опитвали да създадат живи същества над които да властват , но животът им е бил много кратък. Опитвали са с кръв и гени от един Бог след друг , но експеримента ( ние ) е живеел кратко и е бил тъп и неинтелигентни. Но когато съчетали първообраза ни с гените и кръвта на определена Богиня , сме започнали да живеем и да се развиваме умствено. Разбира се , мисля че се сещаш , че говорим за извънземни. Има и други писания , които пък твърдят , че ние сме древните , и от нас се сърахуват всички !
19:05 06.02.2026
15 Спецназ
овчарите, козарите и пещерняците!
СЛЕДВА БУМ в развитието на човека- архитектура, поезия, теология и БУМ на Велики Мислители- Сократ, Архимед и т.н. Всички религии са свързани с Ангели от Небето!
ТОВА по едно и също време във ЦЕЛИЯ Свят!
ФАКТ!
ФАКТ!
19:13 06.02.2026
16 ами,
До коментар #4 от "Тоалетната хартия":Индианците са мислели така защото според легендите им са били ,,посещавани,,от същества които са им донесли само добро и са ги научили на много умения.Надявали са се,че отново идват но не би.Запаноевропейските пирати са дошли да грабят и унищожават.
19:15 06.02.2026
17 Соваж бейби
До коментар #14 от "Пич":Не знам и аз само гадая ,интересно ми е и искам да разбера кои сме ние и защо сме различни с различен език ,споделяме една планета а има езикова бариера първо после европейска двойка не може да създаде дете примерно африканче това е ясно доказателство че в началото не е било само един мъж и една жена?После другото в което се съмнявам защо нямаме спомен и не знаем кои сме ?Можи би както в един филм забравих как се казва даваха как света свършва апокалипсис на Земята и една раса извънземни дойде и взе спаси само децата понеже били невинни и чисти създания а големите останаха планетата изчезна живота свърши .
19:27 06.02.2026
18 Тоалетната хартия
До коментар #11 от "Соваж бейби":Прочети отново това, което съм написал!!! Сърказма ми навярно те е затруднил !!!
19:37 06.02.2026