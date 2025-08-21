Градинар случайно откри луксозна римска баня на 1700 г. в Турция

Археолози откриха древна римска баня в Турция, отличаваща се със своята луксозност и състояние. Новината бе разпространена от турската държавна агенция Anadolu. Откритието е направено през 2023 г., когато местен земеделец при засаждане на вишневи дръвчета попада на мозайка от римската епоха. Използвайки подземен радар, археолозите откриват самата баня на около 70 метра южно от мозайката.

Сградата е на възраст около 1700 години, с площ от 75 квадратни метра, и датира от Късната римска епоха. Тя е била снабдена с подово отопление и обособени зони за студени, топли и горещи бани — древен еквивалент на съвременните спа центрове. В комплекса са налични потни помещения (подобни на сауна), басейни и отделни канали за чиста и отпадна вода.

Турските власти планират обектът да бъде отворен за туристи. Според Ахмет Демирдаг, областен директор на културата и туризма, банята и мозайката са само част от многобройните значими археологически находки в региона, който се разглежда като древно градско селище. Разкопките ще продължат и през следващите месеци.

Ръководителят на разкопките Емре Чаир отбелязва, че откритата баня вероятно е първата по рода си в района. Той подчертава значението на факта, че цялостната архитектура и инженерното разпределение на студени, топли и горещи помещения са запазени напълно. По думите му, тази баня е уникална структура и с особено значение за археологическата наука.

Откритието е едно от редицата важни археологически събития в Турция през последните месеци. През лятото археолози откриха и християнска църква от V век със запазено послание, което не е било виждано повече от хилядолетие. По-рано през 2025 г. беше обявено и откриването на древен хляб от Бронзовата епоха в централната част на страната.