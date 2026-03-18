Златка Райкова и Цецо Андреев въртят любовна интрига в нов български филм

Златка Райкова и Цецо Андреев въртят любовна интрига в нов български филм

18 Март, 2026 14:58 1 015 14

Режисьор на новата лента е Исидор Карадимов

Златка Райкова и Цецо Андреев въртят любовна интрига в нов български филм - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Златка Райкова е напът да сбъдне своя голяма мечта - да се прочуе на големия екран и като актриса. Режисьор на филма, чиято премиера е през октомври, е Исидор Карадимов.

Миналия месец младият режисьор събра каймака на родния шоубизнес на премиерата на друг свой филм - "Майната ти, любов", в който главните роли, при това на гаджета, се изпълняват от поп фолкзвездата Константин и от братовчедка му - певицата Лияна.

Карадимов сподели, че вече са заснети някои сцени от новия филм. Този път главната мъжка роля е поверил на известния гримьор Цецо Андреев, който се превъплъти в образа на музикален продуцент в "Майната ти, любов".

"Филмът е социална сатира, по-скоро комедия. По един или друг начин той ще покаже действителната жена в съвременното общество", описва жанра на новата си лента Исидор Карадимов пред "България днес".

"Златка изпълнява ролята на амбициозна дама, която иска на всяка цена да се наложи, да покори столицата. И да стане известна", посочи още амбициозният режисьор.

Синът на бившия министър на иновациите и растежа и настоящ шеф на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов издаде и защо се е спрял на плеймейтката за централен женски персонаж.

"Първо, тя е много красива. Второ, е изключително артистична. А и вече има роли, макар и не главни, в други филми, има опит... Но и други български звезди дебютираха като актьори при мен. Като цяло Златка се справя изключително добре. Просто е страхотна!", не спира да я хвали Исидор Карадимов.

В аванс младият режисьор спомена, че в лентата присъства и "интригуваща любовна интрига между Златка и Цеци". "Във филма ще видите и други звезди, но снимките са още съвсем в началото", уточни Карадимов.

Преди цели 15 години Мис Плеймейт дебютира в ролята на проститутка в международната продукция "Конан Варварина", която се снима частично и у нас. Във филма Златка Райкова и другите жени стават робини, които след това са принудени да търгуват с телата си.

Когато били в България и подбирали актьори и статисти, продуцентите на "Конан Варварина" решили да се обърнат към горещите мацки, снимали се голи по мъжките списания, и попаднали именно на носителката на титлата Мис Плеймейт Златка Райкова. С най-голяма роля от българските актриси във филма пък е Теодора Духовникова, която е жрица в храм. Ролята на русата Златка обаче е по-значима от нейната, категорични са продуцентите. В образа на Конан Варварина разби боксофисите навремето холивудската звезда Джейсън Момоа.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Майко мила!

    Леле-мале...

  • 2 лют пипер

    Златка Райкова е Райка Зайкова.

  • 3 Трагикомедия

    По - скоро. ЛибОф между две застарели труженички от малцинството златка и цеца койнарска Контура.

  • 4 Тя можела да чете

    Хахахаха
    Изидоре изидоре мама и тате на толкин ли са били фенове

  • 5 ннннннннн

    Не очаквах това-Стефка Костадинова да е в турска партия! Докъде ще падаме още?!

  • 6 Относно "Конан Варварина"

    Какво означава, "която се снима частично и у нас" ?!
    Филма е сниман изцяло в България !!!

  • 7 Опааа

    Чутовна глупост! Поредна!

  • 8 Тома

    След големия пробив в порно филмите сега и в игралните.Да е на хайрлия

  • 9 БаГо

    ТОВА няма да го гледам

  • 10 Гост

    Кочината просперира

  • 12 Кое е туй

    Нещо между мъж и кон е таз леля

  • 13 ююююююю

    До коментар #5 от "ннннннннн":

    Аз пък не съм изненадан. В професионалния спорт всеки и всичко може да бъде продаден(о) и купен(о). А в България той е и сигурен доставчик на качествени кадри за организираната престъпност.
    Ако зависеше от мене (наясно съм, че от мене нищо не зависи), бих закрил министерството на младежта и спорта (професионалния), както и всички професионални спортни федерации.

  • 14 Кафявото

    По лицата на тези каки грим ли е или по рождение?

