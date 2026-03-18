Златка Райкова и Цецо Андреев въртят любовна интрига в нов български филм

Златка Райкова е напът да сбъдне своя голяма мечта - да се прочуе на големия екран и като актриса. Режисьор на филма, чиято премиера е през октомври, е Исидор Карадимов.

Миналия месец младият режисьор събра каймака на родния шоубизнес на премиерата на друг свой филм - "Майната ти, любов", в който главните роли, при това на гаджета, се изпълняват от поп фолкзвездата Константин и от братовчедка му - певицата Лияна.

Карадимов сподели, че вече са заснети някои сцени от новия филм. Този път главната мъжка роля е поверил на известния гримьор Цецо Андреев, който се превъплъти в образа на музикален продуцент в "Майната ти, любов".

"Филмът е социална сатира, по-скоро комедия. По един или друг начин той ще покаже действителната жена в съвременното общество", описва жанра на новата си лента Исидор Карадимов пред "България днес".

"Златка изпълнява ролята на амбициозна дама, която иска на всяка цена да се наложи, да покори столицата. И да стане известна", посочи още амбициозният режисьор.

Синът на бившия министър на иновациите и растежа и настоящ шеф на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов издаде и защо се е спрял на плеймейтката за централен женски персонаж.

"Първо, тя е много красива. Второ, е изключително артистична. А и вече има роли, макар и не главни, в други филми, има опит... Но и други български звезди дебютираха като актьори при мен. Като цяло Златка се справя изключително добре. Просто е страхотна!", не спира да я хвали Исидор Карадимов.

В аванс младият режисьор спомена, че в лентата присъства и "интригуваща любовна интрига между Златка и Цеци". "Във филма ще видите и други звезди, но снимките са още съвсем в началото", уточни Карадимов.

Преди цели 15 години Мис Плеймейт дебютира в ролята на проститутка в международната продукция "Конан Варварина", която се снима частично и у нас. Във филма Златка Райкова и другите жени стават робини, които след това са принудени да търгуват с телата си.

Когато били в България и подбирали актьори и статисти, продуцентите на "Конан Варварина" решили да се обърнат към горещите мацки, снимали се голи по мъжките списания, и попаднали именно на носителката на титлата Мис Плеймейт Златка Райкова. С най-голяма роля от българските актриси във филма пък е Теодора Духовникова, която е жрица в храм. Ролята на русата Златка обаче е по-значима от нейната, категорични са продуцентите. В образа на Конан Варварина разби боксофисите навремето холивудската звезда Джейсън Момоа.