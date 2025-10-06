Учен: Русия и САЩ крият, че на Луната е живяла цивилизация по-древна от човешката

Американски геолог и писател Грег Брейдън предизвика сериозен обществен интерес, след като заяви, че бъдещи космически мисии може да открият останки от изчезнала извънземна цивилизация, живяла на Луната преди около 50 000 години.

В подкаст с водещия Джо Роган Брейдън твърди, че доказателства за древен лунен град са били засекретени от САЩ и Русия по време на Студената война. Според него предстоящите лунни мисии на Китай и Индия, които ще се излъчват на живо по телевизия и социални мрежи, може да променят това.

Планира се Китай да изстреля роботизираната мисия Chang’e 7 през 2026 г., а Индия да изпрати дрона Chandrayaan-4 през 2028 г. За двете страни се обсъждат и пилотирани полети в периода между 2030 и 2040 г.

Брейдън, известен с изследванията си върху алтернативни теории за произхода на човечеството, заяви, че бъдещите мисии може да открият „археологически структури, покрити с надписи на познати човешки езици“. По думите му това би било доказателство, че тези цивилизации са били човешки, но отдавна изчезнали в резултат на самоунищожителни конфликти.

В свои книги, включително Deep Truth и поредицата Missing Links по Gaia TV, Брейдън вече е излагал теорията, че на Луната и Марс съществуват следи от високотехнологична цивилизация, напуснала Земята преди десетки хиляди години.

Той посочва като аргумент изображения от мисията на НАСА Clementine, на които според него се виждат структури с 90-градусови ъгли – геометрични форми, които не се срещат естествено в природата. По думите му те напомнят на „пирамидални обекти“ в марсианския регион Сидония, включително известното „Лице на Марс“.

От НАСА категорично отхвърлят тези твърдения, като ги определят като резултат от визуални илюзии и природни скални образувания. Според агенцията досега не са открити никакви признаци на изкуствени структури или надписи на Луната или Марс.

Брейдън обаче настоява, че някои от астронавтите на Аполо са правили „смъртни признания“, в които твърдят, че са видели постройки и знаци на Луната. Той се позовава на непотвърдени доклади, според които Нийл Армстронг и Бъз Олдрин през 1969 г. са съобщили за „метална конструкция“ на обратната страна на Луната, преди връзката с мисията да бъде прекъсната.

Тези твърдения се срещат в книги като Dark Moon: Apollo and the Whistle-Blowers (2001) на Мери Бенет и Дейвид Пърси, но никога не са потвърдени официално. Съпругата на покойния астронавт Едгар Мичъл, шестият човек, стъпил на Луната, заяви пред Daily Mail, че съпругът ѝ вярвал в съществуването на НЛО, тъй като „много пилоти и астронавти са виждали нещо необяснимо“.

В интервюто си Брейдън допълва, че „част от тези излъчвания от повърхността на Луната са били прекъснати“ и че „астронавтите са били инструктирани да не разкриват видяното“.

Освен това той свързва хипотезата си с последни археогенетични изследвания, според които човешката история може да е значително по-дълга от приетите 200 000 – 300 000 години. Той цитира открит в Китай фосил на човешки череп, датиран на над 1 милион години, и изследвания, показващи, че съвременните хора са се кръстосвали с неандерталци и денисовци.

Брейдън твърди, че преди хилядолетия човешката ДНК може да е била променена от неизвестна сила. Като доказателство посочва хромозома 2, която според него носи следи от „генетично сливане“, напомнящо на съвременни методи за генно редактиране.

Научната общност приема тези твърдения с изключителен скептицизъм. Според биолози и експерти по еволюционна генетика хромозомните промени, на които се позовава Брейдън, са добре документирани естествени процеси и не изискват извънземно обяснение.

Към момента няма научно потвърдени доказателства за съществуването на древни човешки цивилизации извън Земята. Въпреки това интересът към темата се засилва с приближаването на новите международни лунни мисии, които ще излъчват своите открития в реално време — възможност, която може да сложи край на дългогодишните спекулации около „тайните на Луната“.