Новини
Любопитно »
Учен: Русия и САЩ крият, че на Луната е живяла цивилизация по-древна от човешката

Учен: Русия и САЩ крият, че на Луната е живяла цивилизация по-древна от човешката

6 Октомври, 2025 18:01 1 270 11

  • луна-
  • цивилизация-
  • извънземни-
  • древност-
  • древна-
  • космос

Според него съвсем скоро човечеството може да намери следи от цивилизацията, живяла там преди 50 000 години

Учен: Русия и САЩ крият, че на Луната е живяла цивилизация по-древна от човешката - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американски геолог и писател Грег Брейдън предизвика сериозен обществен интерес, след като заяви, че бъдещи космически мисии може да открият останки от изчезнала извънземна цивилизация, живяла на Луната преди около 50 000 години.

В подкаст с водещия Джо Роган Брейдън твърди, че доказателства за древен лунен град са били засекретени от САЩ и Русия по време на Студената война. Според него предстоящите лунни мисии на Китай и Индия, които ще се излъчват на живо по телевизия и социални мрежи, може да променят това.

Планира се Китай да изстреля роботизираната мисия Chang’e 7 през 2026 г., а Индия да изпрати дрона Chandrayaan-4 през 2028 г. За двете страни се обсъждат и пилотирани полети в периода между 2030 и 2040 г.

Брейдън, известен с изследванията си върху алтернативни теории за произхода на човечеството, заяви, че бъдещите мисии може да открият „археологически структури, покрити с надписи на познати човешки езици“. По думите му това би било доказателство, че тези цивилизации са били човешки, но отдавна изчезнали в резултат на самоунищожителни конфликти.

В свои книги, включително Deep Truth и поредицата Missing Links по Gaia TV, Брейдън вече е излагал теорията, че на Луната и Марс съществуват следи от високотехнологична цивилизация, напуснала Земята преди десетки хиляди години.

Той посочва като аргумент изображения от мисията на НАСА Clementine, на които според него се виждат структури с 90-градусови ъгли – геометрични форми, които не се срещат естествено в природата. По думите му те напомнят на „пирамидални обекти“ в марсианския регион Сидония, включително известното „Лице на Марс“.

От НАСА категорично отхвърлят тези твърдения, като ги определят като резултат от визуални илюзии и природни скални образувания. Според агенцията досега не са открити никакви признаци на изкуствени структури или надписи на Луната или Марс.

Брейдън обаче настоява, че някои от астронавтите на Аполо са правили „смъртни признания“, в които твърдят, че са видели постройки и знаци на Луната. Той се позовава на непотвърдени доклади, според които Нийл Армстронг и Бъз Олдрин през 1969 г. са съобщили за „метална конструкция“ на обратната страна на Луната, преди връзката с мисията да бъде прекъсната.

Тези твърдения се срещат в книги като Dark Moon: Apollo and the Whistle-Blowers (2001) на Мери Бенет и Дейвид Пърси, но никога не са потвърдени официално. Съпругата на покойния астронавт Едгар Мичъл, шестият човек, стъпил на Луната, заяви пред Daily Mail, че съпругът ѝ вярвал в съществуването на НЛО, тъй като „много пилоти и астронавти са виждали нещо необяснимо“.

В интервюто си Брейдън допълва, че „част от тези излъчвания от повърхността на Луната са били прекъснати“ и че „астронавтите са били инструктирани да не разкриват видяното“.

Освен това той свързва хипотезата си с последни археогенетични изследвания, според които човешката история може да е значително по-дълга от приетите 200 000 – 300 000 години. Той цитира открит в Китай фосил на човешки череп, датиран на над 1 милион години, и изследвания, показващи, че съвременните хора са се кръстосвали с неандерталци и денисовци.

Брейдън твърди, че преди хилядолетия човешката ДНК може да е била променена от неизвестна сила. Като доказателство посочва хромозома 2, която според него носи следи от „генетично сливане“, напомнящо на съвременни методи за генно редактиране.

Научната общност приема тези твърдения с изключителен скептицизъм. Според биолози и експерти по еволюционна генетика хромозомните промени, на които се позовава Брейдън, са добре документирани естествени процеси и не изискват извънземно обяснение.

Към момента няма научно потвърдени доказателства за съществуването на древни човешки цивилизации извън Земята. Въпреки това интересът към темата се засилва с приближаването на новите международни лунни мисии, които ще излъчват своите открития в реално време — възможност, която може да сложи край на дългогодишните спекулации около „тайните на Луната“.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дух

    2 4 Отговор
    Винаги съм се питал толкова ли са привлекателни нежните момчета в депресия с женствени души и разбит живот че либералните комплексирани сороси и от двата пола да искат толкова много порно от мене

    18:04 06.10.2025

  • 2 Хипотетично

    4 3 Отговор
    Толкова голямо количество нелепи твърдения , взаимно изключващи се в една публикация по нелепи твърдения скарани с обикновената биология и логика е рядко изключение.

    Коментиран от #3

    18:06 06.10.2025

  • 3 нелогична

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Високо технологична цивилизация на Луната преди 50 000 години и без атмосфера , но недостигнала до обитаемата с всевъзможни живи същества и пра човеци съседна планета.

    Коментиран от #6

    18:14 06.10.2025

  • 4 БеГемот

    1 0 Отговор
    Четвъртият райх!Има огромен пречупен кръст и надпис на арийски Евреите на сапун!

    18:26 06.10.2025

  • 5 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Македонци или укри бяха лунатяните?

    18:28 06.10.2025

  • 6 00014

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "нелогична":

    А защо не с прочел цялата статия? Цитирам: Брейдън вече е излагал теорията, че на Луната и Марс съществуват следи от високотехнологична цивилизация, напуснала Земята преди десетки хиляди години.

    18:28 06.10.2025

  • 7 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 0 Отговор
    Така е Бацо е лунатик!

    18:29 06.10.2025

  • 8 !!!?

    1 1 Отговор
    Теории за Копейки...тяхното бъдеще е винаги светлото бъдеще от миналото !!!?

    18:40 06.10.2025

  • 9 Пич

    1 0 Отговор
    Да говориш на ограничени мозъци не е лесно ! Но ще кажа на будните - вижте в Нета " Аполо 20 "!!!

    18:50 06.10.2025

  • 10 Да бе да

    0 0 Отговор
    Русия не знае къде се намира, какво остава да крие цивилизация на луната.

    19:01 06.10.2025

  • 11 За един приятел питам

    0 0 Отговор
    Ученият от магаданския у-т ли е?

    19:02 06.10.2025