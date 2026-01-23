Новини
Въоръжени отвлякоха 20-годишен порно модел в Мексико

23 Януари, 2026 14:13 2 389 19

  • порно модел-
  • мексико-
  • отвлечена-
  • никол пардо молина

Няма потвърдени връзки между нея и която и да е престъпна група

Въоръжени отвлякоха 20-годишен порно модел в Мексико - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В Мексико трима въоръжени мъже отвлякоха 20-годишния модел Никол Пардо Молина, пише New York Post.

Инцидентът е станал във вторник, 20 януари, близо до търговски център в Кулиакан, столицата на мексиканския щат Синалоа. Маскирани мъже се приближили до колата на Молина с бяла Toyota Corolla и я накарали да седне на задната седалка. Тя се опитала да избяга, но нападателите я накарали да се качи в колата и избягали.

Молина е родена и израснала в Съединените щати. Тя има стотици хиляди последователи в социалните мрежи и OnlyFans. Развива бизнес с бижута и купила магазин за дрехи в същия мол, където беше отвлечена.

Кварталът, където е живяла, се контролира от Лос Майос, фракция на картела Синалоа, водена от наркобарона Исмаел Замбада. Той е споменаван в старите ѝ видеоклипове, но няма потвърдени връзки между нея и която и да е престъпна група.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ухааа

    7 4 Отговор
    Куче с който ли ще плашат?

    14:15 23.01.2026

  • 2 хехе

    22 0 Отговор
    рижия веднага да прати делта форс да освободят момата.

    14:15 23.01.2026

  • 3 Ухааа

    5 1 Отговор
    Кокъл де!

    14:15 23.01.2026

  • 4 газо

    10 2 Отговор
    отгазофустата

    14:16 23.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила

    17 0 Отговор
    Въоръжени с кожени пистолети ...p o r n h u b гангстери !!!

    14:17 23.01.2026

  • 8 Стария Амет

    10 0 Отговор
    Ауууу....кво гъци,гъци?!

    14:19 23.01.2026

  • 9 Венелино

    12 0 Отговор
    Няма ли как да седнеш и ти в някой автомобил, че да се свърши с тая мъка?

    14:27 23.01.2026

  • 10 И накрая,

    13 2 Отговор
    След много пвтаряния на въпроса: Познай какво е мъничко червеничко със зелена дръжчица?
    и ако не отговори праволно - с@кс
    Ще има вопъл на на гагстерите:
    - Моляте, кажи ягодка...
    - Не, крокодил...

    14:28 23.01.2026

  • 11 Щом са трима,

    13 0 Отговор
    не могат да я уплашат, набързо ще ги пречупи!?

    14:30 23.01.2026

  • 12 БСТ

    7 0 Отговор
    Ох котьо , тази ще им стопи лагерите :)

    14:33 23.01.2026

  • 13 на каде отива света

    7 2 Отговор
    мале тия гангстери много странни фантазии имат тая освен ме дебела ама и грозна дали не са я взели да сплашат някой с нея??? ако не кажеш е тая ще те изнасили…

    14:34 23.01.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 0 Отговор
    Сега ще работи като шивашка или обущар.💋🥳🤣🖕

    15:00 23.01.2026

  • 15 Опааа

    7 1 Отговор
    Ква таз дебелана ве? 🤦‍♂️😆

    Коментиран от #17

    15:19 23.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ами

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Опааа":

    Тя не е дебела ама на тебе май ти е къс

    15:29 23.01.2026

  • 18 Ами, хората

    1 0 Отговор
    И те искали да се включат в клипчетата й - какво да ги правиш, фенове…

    15:37 23.01.2026

  • 19 Мдаа

    0 0 Отговор
    Сега от картела Синалоа ще й вземат интервю на Backroom casting couch, което едва ли ще е шок за нея, предвид стажа и в Онлифенс

    15:40 23.01.2026