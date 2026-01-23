Въоръжени отвлякоха 20-годишен порно модел в Мексико

В Мексико трима въоръжени мъже отвлякоха 20-годишния модел Никол Пардо Молина, пише New York Post.

Инцидентът е станал във вторник, 20 януари, близо до търговски център в Кулиакан, столицата на мексиканския щат Синалоа. Маскирани мъже се приближили до колата на Молина с бяла Toyota Corolla и я накарали да седне на задната седалка. Тя се опитала да избяга, но нападателите я накарали да се качи в колата и избягали.

Молина е родена и израснала в Съединените щати. Тя има стотици хиляди последователи в социалните мрежи и OnlyFans. Развива бизнес с бижута и купила магазин за дрехи в същия мол, където беше отвлечена.

Кварталът, където е живяла, се контролира от Лос Майос, фракция на картела Синалоа, водена от наркобарона Исмаел Замбада. Той е споменаван в старите ѝ видеоклипове, но няма потвърдени връзки между нея и която и да е престъпна група.