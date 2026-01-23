Въоръжени отвлякоха 20-годишен порно модел в Мексико

В Мексико трима въоръжени мъже отвлякоха 20-годишния модел Никол Пардо Молина, пише New York Post.
Инцидентът е станал във вторник, 20 януари, близо до търговски център в Кулиакан, столицата на мексиканския щат Синалоа. Маскирани мъже се приближили до колата на Молина с бяла Toyota Corolla и я накарали да седне на задната седалка. Тя се опитала да избяга, но нападателите я накарали да се качи в колата и избягали.
Молина е родена и израснала в Съединените щати. Тя има стотици хиляди последователи в социалните мрежи и OnlyFans. Развива бизнес с бижута и купила магазин за дрехи в същия мол, където беше отвлечена.
Кварталът, където е живяла, се контролира от Лос Майос, фракция на картела Синалоа, водена от наркобарона Исмаел Замбада. Той е споменаван в старите ѝ видеоклипове, но няма потвърдени връзки между нея и която и да е престъпна група.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ухааа
14:15 23.01.2026
2 хехе
14:15 23.01.2026
3 Ухааа
14:15 23.01.2026
4 газо
14:16 23.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сила
14:17 23.01.2026
8 Стария Амет
14:19 23.01.2026
9 Венелино
14:27 23.01.2026
10 И накрая,
и ако не отговори праволно - с@кс
Ще има вопъл на на гагстерите:
- Моляте, кажи ягодка...
- Не, крокодил...
14:28 23.01.2026
11 Щом са трима,
14:30 23.01.2026
12 БСТ
14:33 23.01.2026
13 на каде отива света
14:34 23.01.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
15:00 23.01.2026
15 Опааа
Коментиран от #17
15:19 23.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ами
До коментар #15 от "Опааа":Тя не е дебела ама на тебе май ти е къс
15:29 23.01.2026
18 Ами, хората
15:37 23.01.2026
19 Мдаа
15:40 23.01.2026