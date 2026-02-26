Рапърът Устата изрази категорична позиция за „Петрохан“

Скандалният рапър хвърли бомба в публичното пространство с категорична позиция по случая „Петрохан“.

„Ситуацията е напълно ясна. Не вярвам в конспиративни теории!“, отсече Устата и срина всички спекулации, които заливат социалните мрежи след мистериозната смърт край връх Околчица.

Докато обществото гадае какво точно се е случило в зловещия кемпер, изпълнителят заяви, че има пълно доверие на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата. Според него експертизите, камерите и свидетелските показания ясно показват истината.

„Нещата са много прости. Това са хора, наричани от едни секта, от други – общество, които са извършили ритуални самоубийства“, заяви той пред "България днес".

Устата посочи и фаталните есемеси, изпратени от Иво малко преди телата му и тези на Николай Златков и Александър Макулев да бъдат открити на 8 февруари.

„Той е планирал самоубийството. Просто преди това е убил няколко души. Чува се на записите – казват, че ги чака по-добър живот. Предполагам, че са вярвали, че ще се преродят“, коментира рапърът и разпали още по-силни реакции.

Но най-тежките му думи бяха насочени към родителите.

„Най-ужасяващото е как родителите оставят синовете си да живеят сред възрастни мъже? Не лампичка, а сирена трябва да светне!“, заяви той гневно.

Като баща на две дъщери, Устата подчерта, че обществото трябва да бъде много по-бдително, а институциите – далеч по-активни. Изказването му мигновено предизвика лавина от коментари – от пълна подкрепа до остро възмущение.

Случаят продължава да държи страната под напрежение, а всяка нова позиция само налива масло в огъня.