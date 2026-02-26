Новини
Любопитно »
Рапърът Устата изрази категорична позиция за „Петрохан“

Рапърът Устата изрази категорична позиция за „Петрохан“

26 Февруари, 2026 08:52 3 668 58

  • рапър-
  • устата-
  • петрохан-
  • позиция-
  • самоубийство

„Ситуацията е напълно ясна. Не вярвам в конспиративни теории!“, отсече Устата

Рапърът Устата изрази категорична позиция за „Петрохан“ - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалният рапър хвърли бомба в публичното пространство с категорична позиция по случая „Петрохан“.

„Ситуацията е напълно ясна. Не вярвам в конспиративни теории!“, отсече Устата и срина всички спекулации, които заливат социалните мрежи след мистериозната смърт край връх Околчица.

Докато обществото гадае какво точно се е случило в зловещия кемпер, изпълнителят заяви, че има пълно доверие на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата. Според него експертизите, камерите и свидетелските показания ясно показват истината.

„Нещата са много прости. Това са хора, наричани от едни секта, от други – общество, които са извършили ритуални самоубийства“, заяви той пред "България днес".

Устата посочи и фаталните есемеси, изпратени от Иво малко преди телата му и тези на Николай Златков и Александър Макулев да бъдат открити на 8 февруари.

„Той е планирал самоубийството. Просто преди това е убил няколко души. Чува се на записите – казват, че ги чака по-добър живот. Предполагам, че са вярвали, че ще се преродят“, коментира рапърът и разпали още по-силни реакции.

Но най-тежките му думи бяха насочени към родителите.

„Най-ужасяващото е как родителите оставят синовете си да живеят сред възрастни мъже? Не лампичка, а сирена трябва да светне!“, заяви той гневно.

Като баща на две дъщери, Устата подчерта, че обществото трябва да бъде много по-бдително, а институциите – далеч по-активни. Изказването му мигновено предизвика лавина от коментари – от пълна подкрепа до остро възмущение.

Случаят продължава да държи страната под напрежение, а всяка нова позиция само налива масло в огъня.


  • 1 Софиянец

    29 40 Отговор
    Нещата са ясни - педофилска и хомосексуална секта на ппдб-лите

    Коментиран от #3, #10, #11

    08:54 26.02.2026

  • 2 честен ционист

    24 2 Отговор
    Устата някога припяваше: "Дефицитни стоки на хубави пари. Всичко има тук при нас. Всичко гладко си върви"

    08:56 26.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 5рохан

    45 7 Отговор
    Има неплатени глоби сигурно, горкия беден рапър.

    Коментиран от #45

    08:58 26.02.2026

  • 5 кой му дреме

    20 8 Отговор
    а рапарь 100 липи(ново) ко казува по вапроса ??

    08:59 26.02.2026

  • 6 толкоз

    24 37 Отговор
    П@доф!лск@та чета на ПП (Терзиев ,Сандов ,Рашков , Асенчо ,Безуханова и пр.) се надява , че скандалът ще "отшуми" до 19 Април , ама НЕ СА ПОЗНАЛИ . Не с ФБР , ЦРУ и МОСАД да ни баламосват , ами и Шерлок Холмс да призоват - фактите са си ФАКТИ ! Толкоз !

    Коментиран от #52

    08:59 26.02.2026

  • 7 За едно нещо безусловно е прав

    39 7 Отговор
    Как така родители оставят синовете си да живеят сред възрастни мъже?! Мястото на децата е при родителите им, те са отговорни за тяхното възпитание и благополучие.

    08:59 26.02.2026

  • 8 az СВО Победа 80

    20 21 Отговор
    Да направи една песен за НПО-тата, ППДБ и педофилията в тдхните редици!

    Коментиран от #12, #14

    09:00 26.02.2026

  • 9 ООрана държава

    34 11 Отговор
    На тоя мнението струва колкото на зулуса въздуха над главата

    09:00 26.02.2026

  • 10 Пет шест трупа

    23 8 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    На шопианците винаги всичко им е ясно, като медиуми и врачки са направо. Будалкат ви по най-елементарния начин с предизборни партенки.

    09:01 26.02.2026

  • 11 има максима

    37 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    само на глупаците им е ясно всичко!

    09:03 26.02.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гаджева

    13 8 Отговор
    Лицето Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #19

    09:15 26.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Некъпан джендър евроатлантик

    9 12 Отговор
    Аз съм горд фен на партия "П...си и Педофили"

    Коментиран от #50

    09:19 26.02.2026

  • 19 Само питам

    12 4 Отговор

    До коментар #16 от "Гаджева":

    То и ти не си ходил войник !

    Коментиран от #28

    09:19 26.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 то друга позиция би набедила следователи

    4 10 Отговор
    тези дето събират доказателства . дето тълкуват какво е станало . има логика американци и европейци да погледнат . вероятно спечелването на пари от заможни лагеристи е рекламирано и в чужбина . там винаги има още по заможни . тамошните рейнджъри едва ли са толкова много атрактивни . пещери , гори , джипове, снимки, 2 бази . според мен непълнолетни има при скаутите в юса . не при еко рейнджърите в европа . но може и да греша . аз за пръв път чух за еко рейнджър , пещеро и патрул екип с такива параметри и познати . вече се разбраха много неща . а тук няма мафия . какви мафиотски убийства са това .

    09:20 26.02.2026

  • 22 Ахаха

    11 2 Отговор
    Сирената не свети а вие...

    09:20 26.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тоз бо kлук

    11 9 Отговор
    не го ли играеше неква копейка?

    09:22 26.02.2026

  • 25 Ами

    5 13 Отговор
    Казал е очевидното.

    Коментиран от #47

    09:23 26.02.2026

  • 26 Те комунистите си обичат мъжката любов

    13 11 Отговор

    До коментар #12 от "Хах":

    Бай Тошо се целуваше уста в уста с Брежнев на публични места.Така си е от време оно.

    09:25 26.02.2026

  • 27 Тихо πръдлю!

    14 5 Отговор
    Не си компетентен !Тихо.

    09:26 26.02.2026

  • 28 Омазана ватенка

    4 11 Отговор

    До коментар #19 от "Само питам":

    Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?

    09:27 26.02.2026

  • 29 име

    15 6 Отговор
    Ама, моля ви се, тези добри хора със скъпата техника, оръжията, протекциите от държавни институции, фирмата с име "Национална агенция", те са извършвали напълно безплатно доброволческа дейност, с нищо нелегално не са се занимавали, не питайте от къде са приходите им.

    Коментиран от #34

    09:28 26.02.2026

  • 30 Факти

    8 19 Отговор
    И аз отначало не вярвах, но вече съм убеден, че на Петрохан са се самоубили. В документалния филм на Калушев от 2015 г. за пещерното гмуркане в Мексико, постоянно се говори за смъртта. Там той се навря в една подводна дупка по безумен начин като си свали екипировката. Този човек още тогава е живял на ръба и е бил готов да умре. В показанията на майка му всеки разговор с него е стигал до темата за смъртта. Не го е било страх. Валери сподели в интервюто, че са правили "сеанси", в които са виждали предишни животи. Ивей си взима сбогом с другите двама с думите "И за мен беше истинска чест. Ще се видим в по-истинското място." Калушев праща прощални съобщения на Деян и на майка си, пишейки, че "този свят е много стабилен сън". Тези хора са правили духовни практики, в които са пребивавали в друг "по-истински" свят. Затова са имали съвсем различно отношение към смъртта от нормалните хора. За тях тя не е била край, а освобождение, промяна, ново начало. Слушал съм много интервюта с хора, имали преживявания близки до смъртта. Те често описват духовния свят като по-истински от земния. Аз вече не се съмнявам, че са се самоубили. Въпросът е само мотивът. Калушев в двата есемеса казва, че вече нямат сили да се борят с цялата тази "кочuна". Какво точно е имал предвид можем само да предполагаме.

    09:29 26.02.2026

  • 31 бебето

    7 14 Отговор

    До коментар #12 от "Хах":

    верно ли че путин е педофил? или това са само слухове?

    Коментиран от #42

    09:30 26.02.2026

  • 32 Я па тоа негрмотник

    16 7 Отговор
    Надминал Хорейшо.Изведнъж 6 човека по едно и също време решили да си теглят куршума.

    09:34 26.02.2026

  • 33 ккк

    16 6 Отговор
    и тоз стана следовател

    09:35 26.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не ми е интересен,

    8 13 Отговор
    но е прав.
    Всичко там е било сбъркано много отдавна. Ламята е играел двойна игра, затова и мотивите за убийствата и всичко изглеждат нелогични или както казват “нямало мотиви”.
    Мотиви разбира се има, но те не се връзват с официалното поведение и с рационалното мислене.
    Все повече започва да изкристализира фалшивият герой зад супермена.
    Манипулацията и култът са били в такъв размер, че едва ли някой може да си представи. Това е било затворено общество контролирано от ламята и с ограничен контролиран достъп, затова не се знае много какво е ставало вътре, а малкото останали живи се страхуват и сега и избягват да говорят за това.
    На мен ми изглежда, че тези бедни души са се гръмнали в очакване да се преродят наново в друг живот и да си рестартират живота, само че животът втора серия, няма.

    Коментиран от #38

    09:36 26.02.2026

  • 36 гунчо

    16 1 Отговор
    Начи, другари, щом рапЪра е казАл, нема други версии.......Това Мексико, дето без съгласие на некой наркобарон не може да имаш и колиба ма гуруту имал 8 имота, това евентуални наркоканали, това пътуващи евентуални "мулета"....ми това са бълнувания, бе другари...Бълнувания...Важно е какво е казАл рапЪра в тая територия, която некои още виждат като държава...

    Коментиран от #44

    09:45 26.02.2026

  • 37 дайте снимка от вчера .......

    4 2 Отговор
    стига фотошоп!устата и радев ги снимате като бай тошо или брежнев.........повторете го хиляда по хиляда пъти и може и аз да повярвам!излиза ,че прави ремонти и особенно прави завещание на хора,които ще убива.......браво ,бе.........

    09:48 26.02.2026

  • 38 минчо

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Не ми е интересен,":

    По страшни тъпотии под формата на разсъждения не бях чел. Нооооо, предвид умствения потенциал на огромна част от населението, материалчето е ШЕС! То затова и минават такива теории.

    09:49 26.02.2026

  • 39 защо не му казват случая околчица

    1 1 Отговор
    а са се спрели на петрохан . много странно . лама и гуру правят това . на две места . а цялото е озаглавено като само едното място . и не дават демократично да се хулят убийците . били много добри хора и бизнесмени . масата се обърква . подобно зрелище се слива с това на ел менчо от картела . а фенобарбитала явно не е за леко болни хора . епилептиците не трябва да шофират .

    Коментиран от #53

    09:50 26.02.2026

  • 40 Този е ясен!

    13 3 Отговор
    Щом стигнахме до тук някакъв никаквец да коментира убийството или самоубийството, да закриваме прокуратурата. И без това е недействаща!
    Какво каза Христо Стоичков? А Ицо Хазарта?
    Стоичков в нива реклама на продукти Петрохан!

    09:51 26.02.2026

  • 41 СМЕХОРИИ

    6 2 Отговор
    Щом и този взе да се сеща от криминалистикааа,... сега я втасахме

    09:52 26.02.2026

  • 42 епсти

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "бебето":

    Не знам за Путин, ма целиот световен "елит" - политически и бизнес такъв се оказа в списъка на Епстийн. А Путин нещо отсъствалВероятно затова е държавник номер едно, не ли?

    09:52 26.02.2026

  • 43 Картинката започна да се оформя

    1 6 Отговор
    но и отначало разследващите налучкаха следата. Всички изнесени факти бяха като счупени парчета на пъзел който нямаше нито едно логично обяснение.
    Сега обаче всичко започна да придобива логика.
    Логиката на случващото се е култът към калуша и фактът, че е надушил собствения си край.
    Това обяснява и бързането през последните дни.
    Относно раздялата на 2 групи обяснението е, че ламята е искал малкият да не вижда как се самоубиват първите трима и малкият да мисли до последно, че всичко е наред и ламята е прав.
    Все пак е трябвало да го убие, а той не е искал да бъде убит и са скрили истината.
    А за другите “хипотези” даже няма да споменавам.

    Коментиран от #55

    09:54 26.02.2026

  • 44 Ззз

    7 1 Отговор

    До коментар #36 от "гунчо":

    Не забравяй и случайния пожар в следствената служба във Враца, където са се съхранявали докуъпо случая, както и случайното "самоубийство" на собственик на автосервиз във Враца в същия период.

    09:54 26.02.2026

  • 45 бай Даньо

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "5рохан":

    Ами той не е виновен,... виновни са тези които му дават поле за изява, по-точно да бръщолеви глупсти

    09:55 26.02.2026

  • 46 Ха-ха

    5 1 Отговор
    И тоя ръси акъл.Да се погледне на какво прилича.Мъртвите са виновни.Така е най-лесно.Прокурорите да продължават да дремят по бюрата и вземат големите заплати.За 35 години управление на милиционерите до там я докарахме.

    09:57 26.02.2026

  • 47 СТИГА БЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ами":

    Мислиш, че е бил горе на снега ли...ИЛИ преразказва видяното и дочуто от телевизора

    09:59 26.02.2026

  • 48 Този

    6 1 Отговор
    И тази уста не е добре. Всичко е просто когато нямаш интелекта да го разбереш.

    10:02 26.02.2026

  • 49 Механик

    8 1 Отговор
    Щом я докарахме до там, бял бездарник, който се мисли за черен-рапър да ни дава наклон на мислите, значи работата вече е тотално изпусната.

    10:03 26.02.2026

  • 50 Герп боклуци

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Некъпан джендър евроатлантик":

    Ааа и ти си от герб значи, единствената партия с обвинен депутат за цунигуни с малолетна

    10:03 26.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 виктория

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "толкоз":

    браво шиши!!!!

    10:05 26.02.2026

  • 53 как така не давали да хулят убийците???

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "защо не му казват случая околчица":

    та те още не са известни за да ги хулят! ти чувашмли се какви ги говориш? и да с фенонарбитола неможеш да шофираш неможеш и да се държиш адекватно даже как мислиш че го е приел според теб ако можеш да мислиш де…

    10:06 26.02.2026

  • 54 Няма нормален човек

    2 1 Отговор
    който да се застреля сам, ако не е обработван психологически.
    Писачите в коментарите са готви да повярват и на зелени човечета, само не и на очевидните факти.

    10:09 26.02.2026

  • 55 айде и тоя ?!?!?

    4 0 Отговор

    До коментар #43 от "Картинката започна да се оформя":

    верно ли има толкова заблудени хорица още? я ми кажи как се самоубива човек с два изтрела в главата ? как ти изгарят дрехите от към гърба след като си се самоубил как са ти изхоряли ръцете само до китките? а в кемпера как така малкия умира последен и то поне час след смъртта на любимия си лама бит преди смъртта му и застрелян в тила??? много сте прости ве хора!!! излагате се за устата е ясно той обича да се излага …

    10:10 26.02.2026

  • 56 Макробиолог

    0 1 Отговор
    Отровните плодове на 30+ години мощно пробутване на кансел халтурата. Мащаба е от значение,в САЩ си имат няколко щата,в БГ--град София .Между другото терминът-градска десница е напълно несъстоятелен.Колко да са десни,като се хранят от дотации.

    10:21 26.02.2026

  • 57 Радомир

    3 0 Отговор
    Сигурен съм, че Устата е искал да засили вниманието към родителите. Но написано по този начин, не се е получило. Аз съм сигурен, че има поне 3 различни теории, като всяка от тях със сигурност има поне няколко стотици хиляди поддръжници. И всяка от тях е вярна за всяка група поотделно. И както е казал някога един човек: Разделяй и владей. Това реално е действителността в България от десетилетия насам.

    10:33 26.02.2026

  • 58 то и по случая луканов може

    0 0 Отговор
    американския закон позволява да заковат убийците живеещи на свобода с доларите от убийството . това че са украинци не ги прави много много важни . то и двама украинци стреляха по алексей и сега са си на свобода . един вид има голяма изгода да се поверят десетина случая и на америка . там реално серийните убийци ги откриват след много убийства . но просто шерифите са с по развързани ръце . и тук смс и разговори не са осветлили за последните 4 години . както и записи . а те двете имат отношение към съдбата на измрелите .

    10:45 26.02.2026