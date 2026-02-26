Рапърът Устата изрази категорична позиция за „Петрохан“

Скандалният рапър хвърли бомба в публичното пространство с категорична позиция по случая „Петрохан“.
„Ситуацията е напълно ясна. Не вярвам в конспиративни теории!“, отсече Устата и срина всички спекулации, които заливат социалните мрежи след мистериозната смърт край връх Околчица.
Докато обществото гадае какво точно се е случило в зловещия кемпер, изпълнителят заяви, че има пълно доверие на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата. Според него експертизите, камерите и свидетелските показания ясно показват истината.
„Нещата са много прости. Това са хора, наричани от едни секта, от други – общество, които са извършили ритуални самоубийства“, заяви той пред "България днес".
Устата посочи и фаталните есемеси, изпратени от Иво малко преди телата му и тези на Николай Златков и Александър Макулев да бъдат открити на 8 февруари.
„Той е планирал самоубийството. Просто преди това е убил няколко души. Чува се на записите – казват, че ги чака по-добър живот. Предполагам, че са вярвали, че ще се преродят“, коментира рапърът и разпали още по-силни реакции.
Но най-тежките му думи бяха насочени към родителите.
„Най-ужасяващото е как родителите оставят синовете си да живеят сред възрастни мъже? Не лампичка, а сирена трябва да светне!“, заяви той гневно.
Като баща на две дъщери, Устата подчерта, че обществото трябва да бъде много по-бдително, а институциите – далеч по-активни. Изказването му мигновено предизвика лавина от коментари – от пълна подкрепа до остро възмущение.
Случаят продължава да държи страната под напрежение, а всяка нова позиция само налива масло в огъня.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #3, #10, #11
08:54 26.02.2026
2 честен ционист
08:56 26.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 5рохан
Коментиран от #45
08:58 26.02.2026
5 кой му дреме
08:59 26.02.2026
6 толкоз
Коментиран от #52
08:59 26.02.2026
7 За едно нещо безусловно е прав
08:59 26.02.2026
8 az СВО Победа 80
Коментиран от #12, #14
09:00 26.02.2026
9 ООрана държава
09:00 26.02.2026
10 Пет шест трупа
До коментар #1 от "Софиянец":На шопианците винаги всичко им е ясно, като медиуми и врачки са направо. Будалкат ви по най-елементарния начин с предизборни партенки.
09:01 26.02.2026
11 има максима
До коментар #1 от "Софиянец":само на глупаците им е ясно всичко!
09:03 26.02.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гаджева
Коментиран от #19
09:15 26.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Некъпан джендър евроатлантик
Коментиран от #50
09:19 26.02.2026
19 Само питам
До коментар #16 от "Гаджева":То и ти не си ходил войник !
Коментиран от #28
09:19 26.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 то друга позиция би набедила следователи
09:20 26.02.2026
22 Ахаха
09:20 26.02.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тоз бо kлук
09:22 26.02.2026
25 Ами
Коментиран от #47
09:23 26.02.2026
26 Те комунистите си обичат мъжката любов
До коментар #12 от "Хах":Бай Тошо се целуваше уста в уста с Брежнев на публични места.Така си е от време оно.
09:25 26.02.2026
27 Тихо πръдлю!
09:26 26.02.2026
28 Омазана ватенка
До коментар #19 от "Само питам":Абе ти нали щеше да умиргаш за лева?
09:27 26.02.2026
29 име
Коментиран от #34
09:28 26.02.2026
30 Факти
09:29 26.02.2026
31 бебето
До коментар #12 от "Хах":верно ли че путин е педофил? или това са само слухове?
Коментиран от #42
09:30 26.02.2026
32 Я па тоа негрмотник
09:34 26.02.2026
33 ккк
09:35 26.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Не ми е интересен,
Всичко там е било сбъркано много отдавна. Ламята е играел двойна игра, затова и мотивите за убийствата и всичко изглеждат нелогични или както казват “нямало мотиви”.
Мотиви разбира се има, но те не се връзват с официалното поведение и с рационалното мислене.
Все повече започва да изкристализира фалшивият герой зад супермена.
Манипулацията и култът са били в такъв размер, че едва ли някой може да си представи. Това е било затворено общество контролирано от ламята и с ограничен контролиран достъп, затова не се знае много какво е ставало вътре, а малкото останали живи се страхуват и сега и избягват да говорят за това.
На мен ми изглежда, че тези бедни души са се гръмнали в очакване да се преродят наново в друг живот и да си рестартират живота, само че животът втора серия, няма.
Коментиран от #38
09:36 26.02.2026
36 гунчо
Коментиран от #44
09:45 26.02.2026
37 дайте снимка от вчера .......
09:48 26.02.2026
38 минчо
До коментар #35 от "Не ми е интересен,":По страшни тъпотии под формата на разсъждения не бях чел. Нооооо, предвид умствения потенциал на огромна част от населението, материалчето е ШЕС! То затова и минават такива теории.
09:49 26.02.2026
39 защо не му казват случая околчица
Коментиран от #53
09:50 26.02.2026
40 Този е ясен!
Какво каза Христо Стоичков? А Ицо Хазарта?
Стоичков в нива реклама на продукти Петрохан!
09:51 26.02.2026
41 СМЕХОРИИ
09:52 26.02.2026
42 епсти
До коментар #31 от "бебето":Не знам за Путин, ма целиот световен "елит" - политически и бизнес такъв се оказа в списъка на Епстийн. А Путин нещо отсъствалВероятно затова е държавник номер едно, не ли?
09:52 26.02.2026
43 Картинката започна да се оформя
Сега обаче всичко започна да придобива логика.
Логиката на случващото се е култът към калуша и фактът, че е надушил собствения си край.
Това обяснява и бързането през последните дни.
Относно раздялата на 2 групи обяснението е, че ламята е искал малкият да не вижда как се самоубиват първите трима и малкият да мисли до последно, че всичко е наред и ламята е прав.
Все пак е трябвало да го убие, а той не е искал да бъде убит и са скрили истината.
А за другите “хипотези” даже няма да споменавам.
Коментиран от #55
09:54 26.02.2026
44 Ззз
До коментар #36 от "гунчо":Не забравяй и случайния пожар в следствената служба във Враца, където са се съхранявали докуъпо случая, както и случайното "самоубийство" на собственик на автосервиз във Враца в същия период.
09:54 26.02.2026
45 бай Даньо
До коментар #4 от "5рохан":Ами той не е виновен,... виновни са тези които му дават поле за изява, по-точно да бръщолеви глупсти
09:55 26.02.2026
46 Ха-ха
09:57 26.02.2026
47 СТИГА БЕ
До коментар #25 от "Ами":Мислиш, че е бил горе на снега ли...ИЛИ преразказва видяното и дочуто от телевизора
09:59 26.02.2026
48 Този
10:02 26.02.2026
49 Механик
10:03 26.02.2026
50 Герп боклуци
До коментар #18 от "Некъпан джендър евроатлантик":Ааа и ти си от герб значи, единствената партия с обвинен депутат за цунигуни с малолетна
10:03 26.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 виктория
До коментар #6 от "толкоз":браво шиши!!!!
10:05 26.02.2026
53 как така не давали да хулят убийците???
До коментар #39 от "защо не му казват случая околчица":та те още не са известни за да ги хулят! ти чувашмли се какви ги говориш? и да с фенонарбитола неможеш да шофираш неможеш и да се държиш адекватно даже как мислиш че го е приел според теб ако можеш да мислиш де…
10:06 26.02.2026
54 Няма нормален човек
Писачите в коментарите са готви да повярват и на зелени човечета, само не и на очевидните факти.
10:09 26.02.2026
55 айде и тоя ?!?!?
До коментар #43 от "Картинката започна да се оформя":верно ли има толкова заблудени хорица още? я ми кажи как се самоубива човек с два изтрела в главата ? как ти изгарят дрехите от към гърба след като си се самоубил как са ти изхоряли ръцете само до китките? а в кемпера как така малкия умира последен и то поне час след смъртта на любимия си лама бит преди смъртта му и застрелян в тила??? много сте прости ве хора!!! излагате се за устата е ясно той обича да се излага …
10:10 26.02.2026
56 Макробиолог
10:21 26.02.2026
57 Радомир
10:33 26.02.2026
58 то и по случая луканов може
10:45 26.02.2026